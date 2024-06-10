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ЕНП увеличила свое лидерство на выборах в Европарламент
ЕНП увеличила свое лидерство на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024
ЕНП увеличила свое лидерство на выборах в Европарламент
Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия (ЕНП) еще увеличила свое лидерство по итогам выборов в... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T01:43
2024-06-10T01:43
2024-06-10T11:12
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия (ЕНП) еще увеличила свое лидерство по итогам выборов в Европарламент, она получает уже 191 место в новом составе ЕП."Согласно предварительным обновленным результатам, ЕНП получает 191 место в Европейском парламенте", — сообщил в эфире представитель пресс-службы ЕП.Обновленные итоги учитывают голоса избирателей из 26 стран Евросоюза. Осталось дождаться итогов голосования в Ирландии и окончательного уточнения результатов еще по нескольким европейским государствам.Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" S&D получает 135 мест, группа "Обновление Европы" — 83 места, "Консерваторы и реформисты" — 71 место, Группа "Идентичность и демократия" — 57 мандатов, "Зеленые" — 53, Группа "Левых" — 35 мест.
https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html
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в мире, евросоюз, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, выборы в европарламент — 2024
В мире, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент, Еврокомиссия, Выборы в Европарламент — 2024
ЕНП увеличила свое лидерство на выборах в Европарламент
ЕНП увеличила лидерство на выборах в ЕП, она получает уже 191 место