https://ria.ru/20240610/enp-1951843547.html

ЕНП увеличила свое лидерство на выборах в Европарламент

ЕНП увеличила свое лидерство на выборах в Европарламент - РИА Новости, 10.06.2024

ЕНП увеличила свое лидерство на выборах в Европарламент

Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия (ЕНП) еще увеличила свое лидерство по итогам выборов в... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T01:43

2024-06-10T01:43

2024-06-10T11:12

в мире

евросоюз

урсула фон дер ляйен

европарламент

еврокомиссия

выборы в европарламент — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951892143_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_35b18c8f2a6cadb2747cfd6b3ef7d876.jpg

БРЮССЕЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Поддерживающая нынешнюю главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия (ЕНП) еще увеличила свое лидерство по итогам выборов в Европарламент, она получает уже 191 место в новом составе ЕП."Согласно предварительным обновленным результатам, ЕНП получает 191 место в Европейском парламенте", — сообщил в эфире представитель пресс-службы ЕП.Обновленные итоги учитывают голоса избирателей из 26 стран Евросоюза. Осталось дождаться итогов голосования в Ирландии и окончательного уточнения результатов еще по нескольким европейским государствам.Группа "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" S&D получает 135 мест, группа "Обновление Европы" — 83 места, "Консерваторы и реформисты" — 71 место, Группа "Идентичность и демократия" — 57 мандатов, "Зеленые" — 53, Группа "Левых" — 35 мест.

https://ria.ru/20240610/evropa-1951837162.html

https://ria.ru/20240610/evrokomissiya-1951842725.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, выборы в европарламент — 2024