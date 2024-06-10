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Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске выросло до 84 - РИА Новости, 10.06.2024
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21:09 10.06.2024 (обновлено: 21:41 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/bunaysk-1952063852.html
Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске выросло до 84
Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске выросло до 84 - РИА Новости, 10.06.2024
Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске выросло до 84
Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, где произошло массовое отравление людей, выросло до 84, сообщает пресс-служба минздрав... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T21:09
2024-06-10T21:41
буйнакск
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, где произошло массовое отравление людей, выросло до 84, сообщает пресс-служба минздрав республики.В понедельник минздрав Дагестана сообщил, что в Буйнакске более 35 человек госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции, среди них есть дети. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям. Возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей."Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской ЦГБ (центральной городской больницы - ред.) находится на лечении 84 пациента… Надо отметить, что тяжелых случаев болезни не наблюдалось", – говорится в сообщении.Отмечается, что в стационаре развернуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения больных. Часть пациентов готовится к выписке.Между тем минздрав Дагестана начал фагирование контактных лиц и заболевших в легкой форме для предупреждения распространения кишечной инфекции. Введение интести-бактериофага должно помочь не заболеть острой кишечной инфекцией или перенести ее легко. В ближайшее время будет проведена иммунизация детей против вирусного гепатита А, добавили в министерстве.
https://ria.ru/20240424/popova-1941968746.html
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буйнакск, происшествия
Буйнакск, Происшествия
Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске выросло до 84

Минздрав Дагестана: число госпитализированных в Буйнакске выросло до 84

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, где произошло массовое отравление людей, выросло до 84, сообщает пресс-служба минздрав республики.
В понедельник минздрав Дагестана сообщил, что в Буйнакске более 35 человек госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции, среди них есть дети. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям. Возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.
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"Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской ЦГБ (центральной городской больницы - ред.) находится на лечении 84 пациента… Надо отметить, что тяжелых случаев болезни не наблюдалось", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в стационаре развернуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения больных. Часть пациентов готовится к выписке.
Между тем минздрав Дагестана начал фагирование контактных лиц и заболевших в легкой форме для предупреждения распространения кишечной инфекции. Введение интести-бактериофага должно помочь не заболеть острой кишечной инфекцией или перенести ее легко. В ближайшее время будет проведена иммунизация детей против вирусного гепатита А, добавили в министерстве.
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