https://ria.ru/20240610/bunaysk-1952063852.html

Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске выросло до 84

Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске выросло до 84 - РИА Новости, 10.06.2024

Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске выросло до 84

Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, где произошло массовое отравление людей, выросло до 84, сообщает пресс-служба минздрав... РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T21:09

2024-06-10T21:09

2024-06-10T21:41

буйнакск

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 10 июн - РИА Новости. Число госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Буйнакске, где произошло массовое отравление людей, выросло до 84, сообщает пресс-служба минздрав республики.В понедельник минздрав Дагестана сообщил, что в Буйнакске более 35 человек госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции, среди них есть дети. По данным следствия, с признаками отравления горожане стали обращаться в медучреждения с 7 июня. Установлено, что люди употребляли питьевую воду, которая подается в дома по водопроводным линиям. Возбуждено уголовное дело по факту оказания МУП "Буйнакскводоканал" услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей."Сейчас в инфекционном стационаре Буйнакской ЦГБ (центральной городской больницы - ред.) находится на лечении 84 пациента… Надо отметить, что тяжелых случаев болезни не наблюдалось", – говорится в сообщении.Отмечается, что в стационаре развернуты дополнительные койки и созданы условия для эффективного лечения больных. Часть пациентов готовится к выписке.Между тем минздрав Дагестана начал фагирование контактных лиц и заболевших в легкой форме для предупреждения распространения кишечной инфекции. Введение интести-бактериофага должно помочь не заболеть острой кишечной инфекцией или перенести ее легко. В ближайшее время будет проведена иммунизация детей против вирусного гепатита А, добавили в министерстве.

https://ria.ru/20240424/popova-1941968746.html

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буйнакск

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буйнакск, происшествия