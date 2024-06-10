https://ria.ru/20240610/briks-1951905429.html

МИД Египта назвал заседание БРИКС важным из-за нынешней ситуации

МИД Египта назвал заседание БРИКС важным из-за нынешней ситуации - РИА Новости, 10.06.2024

МИД Египта назвал заседание БРИКС важным из-за нынешней ситуации

Заседание глав МИД БРИКС важно на фоне нынешней ситуации на Ближнем Востоке, в особенности конфликта в секторе Газа, заявил РИА Новости представитель МИД Египта РИА Новости, 10.06.2024

2024-06-10T11:48

2024-06-10T11:48

2024-06-10T11:48

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ахмед абу зейд

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КАИР, 10 июн - РИА Новости. Заседание глав МИД БРИКС важно на фоне нынешней ситуации на Ближнем Востоке, в особенности конфликта в секторе Газа, заявил РИА Новости представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд. Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС начнется в понедельник в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров. "Встреча глав МИД БРИКС приобретает особое значение в это время, потому что это крупнейшее официальное мероприятие, в котором мы участвуем на высоком уровне после нашего присоединения к объединению 1 января, а также из-за международных и региональных условий на Ближнем Востоке, например войны в Газе и кризисной ситуации в Судане", - сказал Абу Зейд. Представитель египетского МИД подчеркнул, что политическая координация также станет частью повестки заседания глав МИД БРИКС. Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

https://ria.ru/20240605/turtsiya-1950501283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, египет, ахмед абу зейд, брикс