МИД Египта назвал заседание БРИКС важным из-за нынешней ситуации
МИД Египта: заседание БРИКС важно на фоне ситуаций в секторе Газа и Судане
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПеред совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
Перед совещанием министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде
КАИР, 10 июн - РИА Новости. Заседание глав МИД БРИКС важно на фоне нынешней ситуации на Ближнем Востоке, в особенности конфликта в секторе Газа, заявил РИА Новости представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд.
Двухдневная встреча министров иностранных дел стран БРИКС начнется в понедельник в Нижнем Новгороде, российскую делегацию возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Встреча глав МИД БРИКС приобретает особое значение в это время, потому что это крупнейшее официальное мероприятие, в котором мы участвуем на высоком уровне после нашего присоединения к объединению 1 января, а также из-за международных и региональных условий на Ближнем Востоке, например войны в Газе и кризисной ситуации в Судане", - сказал Абу Зейд. Представитель египетского МИД подчеркнул, что политическая координация также станет частью повестки заседания глав МИД БРИКС.
Россия с 1 января стала председателем БРИКС на ближайший год. Он начался с присоединения к организации новых членов - помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.
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