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В Бельгии осуждавшие поставки оружия Киеву усилили присутствие в парламенте - РИА Новости, 10.06.2024
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02:55 10.06.2024 (обновлено: 10:21 10.06.2024)
https://ria.ru/20240610/belgiya-1951846992.html
В Бельгии осуждавшие поставки оружия Киеву усилили присутствие в парламенте
В Бельгии осуждавшие поставки оружия Киеву усилили присутствие в парламенте - РИА Новости, 10.06.2024
В Бельгии осуждавшие поставки оружия Киеву усилили присутствие в парламенте
Крайне правая бельгийская партия "Фламандский интерес" и левая "Бельгийская партия труда", выступающие за прекращения поставок оружия Киеву, усилили свое... РИА Новости, 10.06.2024
2024-06-10T02:55
2024-06-10T10:21
в мире
бельгия
украина
сша
александр де кроо
урсула фон дер ляйен
джо байден
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Крайне правая бельгийская партия "Фламандский интерес" и левая "Бельгийская партия труда", выступающие за прекращения поставок оружия Киеву, усилили свое присутствие в Палате представителей – федеральном парламенте, следует из итоговых данных. В частности, фламандские националисты получили 20 из 150 мест в федеральном парламенте, улучшив свой результат на два депутатских мандата. "Бельгийская партия труда" заручилась 14 мандатами в новом составе парламента против 12 - в старом. Ранее сообщалось, что Фламандская националистическая партия "Фламандский интерес" и Новый фламандский союз N-VA уверенно лидируют на выборах в федеральный парламент Бельгии и получают, соответственно, 20 и 24 места в заксобрании¸ состоящем из 150 мест. Перед выборами председатель "Партии труда Бельгии" Рауль Хедебау раскритиковал решение бельгийских властей передать Украине до 30 истребителей F-16, которое, по его мнению, может "привести к третьей мировой воне". Он также выступил против опоры на США в вопросе обеспечения безопасности в Европе. В свою очередь лидер "Фламандского интереса" Том ван Грикен заявлял, что Европа должна заняться поиском мирного решения конфликта на Украине и прекратить массовые поставки оружия в это страну. При этом обе партии в целом занимают слишком радикальные для остальных политических сил Бельгии позиции, а потому вряд ли смогут войти в состав нового коалиционное правительства королевства. В то же время, "Новый фламандский союз N-VA", получивший 24 места в парламенте, а также "Реформаторское движение" (21 место), Соцпартия Бельгии (15 мест) считают необходимым продолжать поставки вооружения Киеву. Между тем либеральная партия действующего премьер-министра Александра де Кроо Open Vld выборы проиграл. Она сможет занять всего 7 мест в парламенте, теряя почти половину своего представительства, по сравнению с собранием предыдущего созыва. Де Кроо уже признал поражение своей партии и призвал к скорейшему формированию нового правительства. Выступая перед своими избирателями, он не смог сдержать слез. Во внешней политике де Кроо активно поддерживал линию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выступал за тесные отношения с США и дальнейшее укрепление НАТО. В преддверии выборов он посетил США, где встретился с президентом Джо Байденом. Ранее он принял в Брюсселе Владимира Зеленского, пообещал усилить поддержку, в том числе передать Украине 30 бельгийских самолетов F-16. Де Кроо также активно поддерживал решение о передаче Украине доходов от замороженных активов России, большая часть которых находится на счетах епозитария Euroclear в Бельгии. После выборов бельгийским партиям предстоит сформировать новое коалиционное правительство, так как ни одна из них не получает необходимое большинство. Де Кроо сообщил, что в ближайшее время подаст в отставку, но продолжит работать в качестве исполняющего обязанности премьер-министра до формирования нового кабинета. -0-
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в мире, бельгия, украина, сша, александр де кроо, урсула фон дер ляйен, джо байден, еврокомиссия, нато, euroclear
В мире, Бельгия, Украина, США, Александр де Кроо, Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден, Еврокомиссия, НАТО, Euroclear
В Бельгии осуждавшие поставки оружия Киеву усилили присутствие в парламенте

"Фламандский интерес" и "Партия труда" усилили присутствие в парламенте Бельгии

© AFP 2024 / DIRK WAEMПредседатель крайне правой бельгийской партии "Фламандский интерес" Том Ван Грикен выступает на сцене во время собрания по итогам выборов в федеральный парламент Бельгии. 9 июня 2024
Председатель крайне правой бельгийской партии Фламандский интерес Том Ван Грикен выступает на сцене во время собрания по итогам выборов в федеральный парламент Бельгии. 9 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© AFP 2024 / DIRK WAEM
Председатель крайне правой бельгийской партии "Фламандский интерес" Том Ван Грикен выступает на сцене во время собрания по итогам выборов в федеральный парламент Бельгии. 9 июня 2024
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БРЮССЕЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Крайне правая бельгийская партия "Фламандский интерес" и левая "Бельгийская партия труда", выступающие за прекращения поставок оружия Киеву, усилили свое присутствие в Палате представителей – федеральном парламенте, следует из итоговых данных.
В частности, фламандские националисты получили 20 из 150 мест в федеральном парламенте, улучшив свой результат на два депутатских мандата. "Бельгийская партия труда" заручилась 14 мандатами в новом составе парламента против 12 - в старом.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо выступает с речью во время предвыборного собрания политической партии Open Vld - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Проигравшая партия де Кроо уйдет в оппозицию
02:16
Ранее сообщалось, что Фламандская националистическая партия "Фламандский интерес" и Новый фламандский союз N-VA уверенно лидируют на выборах в федеральный парламент Бельгии и получают, соответственно, 20 и 24 места в заксобрании¸ состоящем из 150 мест.
Перед выборами председатель "Партии труда Бельгии" Рауль Хедебау раскритиковал решение бельгийских властей передать Украине до 30 истребителей F-16, которое, по его мнению, может "привести к третьей мировой воне". Он также выступил против опоры на США в вопросе обеспечения безопасности в Европе.
В свою очередь лидер "Фламандского интереса" Том ван Грикен заявлял, что Европа должна заняться поиском мирного решения конфликта на Украине и прекратить массовые поставки оружия в это страну.
При этом обе партии в целом занимают слишком радикальные для остальных политических сил Бельгии позиции, а потому вряд ли смогут войти в состав нового коалиционное правительства королевства.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на Конгрессе ЕНП - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
ЕНП увеличила свое лидерство на выборах в Европарламент
01:43
В то же время, "Новый фламандский союз N-VA", получивший 24 места в парламенте, а также "Реформаторское движение" (21 место), Соцпартия Бельгии (15 мест) считают необходимым продолжать поставки вооружения Киеву.
Между тем либеральная партия действующего премьер-министра Александра де Кроо Open Vld выборы проиграл. Она сможет занять всего 7 мест в парламенте, теряя почти половину своего представительства, по сравнению с собранием предыдущего созыва. Де Кроо уже признал поражение своей партии и призвал к скорейшему формированию нового правительства. Выступая перед своими избирателями, он не смог сдержать слез.
Во внешней политике де Кроо активно поддерживал линию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выступал за тесные отношения с США и дальнейшее укрепление НАТО. В преддверии выборов он посетил США, где встретился с президентом Джо Байденом. Ранее он принял в Брюсселе Владимира Зеленского, пообещал усилить поддержку, в том числе передать Украине 30 бельгийских самолетов F-16. Де Кроо также активно поддерживал решение о передаче Украине доходов от замороженных активов России, большая часть которых находится на счетах епозитария Euroclear в Бельгии.
После выборов бельгийским партиям предстоит сформировать новое коалиционное правительство, так как ни одна из них не получает необходимое большинство. Де Кроо сообщил, что в ближайшее время подаст в отставку, но продолжит работать в качестве исполняющего обязанности премьер-министра до формирования нового кабинета. -0-
Фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
Фон дер Ляйен пообещала "поставить заслон экстремистам" в Европарламенте
00:16
 
В миреБельгияУкраинаСШААлександр де КрооУрсула фон дер ЛяйенДжо БайденЕврокомиссияНАТОEuroclear
 
 
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