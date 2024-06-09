https://ria.ru/20240609/yakutiya-1951781778.html

Якутия заключила 14 соглашений по итогам ПМЭФ-2024

Якутия заключила 14 соглашений по итогам ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 09.06.2024

Якутия заключила 14 соглашений по итогам ПМЭФ-2024

Якутия заключила 14 соглашений на 40 миллиардов рублей по итогам ПМЭФ-2024, сообщает пресс-службы главы и правительства республики. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T14:57

2024-06-09T14:57

2024-06-09T14:57

республика саха (якутия)

якутск

айсен николаев

алроса

балтийский завод

объединенная судостроительная корпорация

пмэф

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ЯКУТСК, 9 июн - РИА Новости. Якутия заключила 14 соглашений на 40 миллиардов рублей по итогам ПМЭФ-2024, сообщает пресс-службы главы и правительства республики. Делегацией под руководством главы республики Айсена Николаева на ПМЭФ-2024 подписаны соглашения, имеющие стратегическое значение для дальнейшего развития региона. "В этом году на полях форума республика заключила 14 соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что важный документ подписан с АО "Балтийский завод" ОСК, в рамках которого предусмотрена подготовка профессиональных кадров для Жатайской судоверфи. Среди образовательных проектов также соглашение с корпорацией "Синергия". Школьников и студентов ссузов республики обучат современным языкам программирования. В целях привлечения инвестиций в ключевые проекты мастер-плана Якутска до 2030 года заключено соглашение с "Газпромбанком" и Группой "ВИС". Мастер-план предусматривает строительство 90 объектов, в том числе Ленского моста и межвузовского кампуса. Госкорпорация "Росатом" и правительство региона договорились о создании условий для обеспечения эффективной загрузки атомной станции малой мощности в Усть-Майском районе и намерениях развития электроэнергетической инфраструктуры. Якутия и АЛРОСА договорились о сотрудничестве при освоении двух перспективных нефтегазовых участков в Якутии – Улугурского и Эргеджейского. Освоение лицензионных участков будет осуществляться в рамках совместного предприятия АЛРОСА и компании "Сахатранснефтегаз". Поисковый этап и постановку запасов на госбаланс планируется завершить в 2026 году. В области креативной индустрии власти Якутии и ООО "ИКС Холдинг" запланированы совместных мероприятия, в частности тестирования и последующее внедрение отечественных технологий спутниковой широкополосной связи. Ранее сообщалось о том, что на ПМЭФ подписано инвестиционное соглашение между якутской компанией "Экстра Синема" и Фондом суверенных технологий НТИ (ФСТ). Сто миллионов рублей инвестиций направят на расширение производства кинопроекторов собственной разработки.

https://realty.ria.ru/20240607/most-1951348855.html

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якутск

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

якутск, айсен николаев, алроса, балтийский завод, объединенная судостроительная корпорация, пмэф