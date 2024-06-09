https://ria.ru/20240609/yakutiya-1951781778.html
Якутия заключила 14 соглашений по итогам ПМЭФ-2024
Якутия заключила 14 соглашений по итогам ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 09.06.2024
Якутия заключила 14 соглашений по итогам ПМЭФ-2024
Якутия заключила 14 соглашений на 40 миллиардов рублей по итогам ПМЭФ-2024, сообщает пресс-службы главы и правительства республики. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:57
2024-06-09T14:57
2024-06-09T14:57
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
алроса
балтийский завод
объединенная судостроительная корпорация
пмэф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951527835_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d943b466c1d6bced61202ba1b7f1fc83.jpg
ЯКУТСК, 9 июн - РИА Новости. Якутия заключила 14 соглашений на 40 миллиардов рублей по итогам ПМЭФ-2024, сообщает пресс-службы главы и правительства республики. Делегацией под руководством главы республики Айсена Николаева на ПМЭФ-2024 подписаны соглашения, имеющие стратегическое значение для дальнейшего развития региона. "В этом году на полях форума республика заключила 14 соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что важный документ подписан с АО "Балтийский завод" ОСК, в рамках которого предусмотрена подготовка профессиональных кадров для Жатайской судоверфи. Среди образовательных проектов также соглашение с корпорацией "Синергия". Школьников и студентов ссузов республики обучат современным языкам программирования. В целях привлечения инвестиций в ключевые проекты мастер-плана Якутска до 2030 года заключено соглашение с "Газпромбанком" и Группой "ВИС". Мастер-план предусматривает строительство 90 объектов, в том числе Ленского моста и межвузовского кампуса. Госкорпорация "Росатом" и правительство региона договорились о создании условий для обеспечения эффективной загрузки атомной станции малой мощности в Усть-Майском районе и намерениях развития электроэнергетической инфраструктуры. Якутия и АЛРОСА договорились о сотрудничестве при освоении двух перспективных нефтегазовых участков в Якутии – Улугурского и Эргеджейского. Освоение лицензионных участков будет осуществляться в рамках совместного предприятия АЛРОСА и компании "Сахатранснефтегаз". Поисковый этап и постановку запасов на госбаланс планируется завершить в 2026 году. В области креативной индустрии власти Якутии и ООО "ИКС Холдинг" запланированы совместных мероприятия, в частности тестирования и последующее внедрение отечественных технологий спутниковой широкополосной связи. Ранее сообщалось о том, что на ПМЭФ подписано инвестиционное соглашение между якутской компанией "Экстра Синема" и Фондом суверенных технологий НТИ (ФСТ). Сто миллионов рублей инвестиций направят на расширение производства кинопроекторов собственной разработки.
https://realty.ria.ru/20240607/most-1951348855.html
https://ria.ru/20231129/yakutiya-1912623063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутск, айсен николаев, алроса, балтийский завод, объединенная судостроительная корпорация, пмэф
Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев, Алроса, Балтийский завод, Объединенная судостроительная корпорация, ПМЭФ
Якутия заключила 14 соглашений по итогам ПМЭФ-2024
Якутия заключила 14 соглашений на 40 миллиардов рублей по итогам ПМЭФ-2024
ЯКУТСК, 9 июн - РИА Новости. Якутия заключила 14 соглашений на 40 миллиардов рублей по итогам ПМЭФ-2024, сообщает пресс-службы главы и правительства республики.
Делегацией под руководством главы республики Айсена Николаева на ПМЭФ-2024 подписаны соглашения, имеющие стратегическое значение для дальнейшего развития региона.
"В этом году на полях форума республика заключила 14 соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что важный документ подписан с АО "Балтийский завод" ОСК, в рамках которого предусмотрена подготовка профессиональных кадров для Жатайской судоверфи. Среди образовательных проектов также соглашение с корпорацией "Синергия". Школьников и студентов ссузов республики обучат современным языкам программирования.
В целях привлечения инвестиций в ключевые проекты мастер-плана Якутска до 2030 года заключено соглашение с "Газпромбанком" и Группой "ВИС". Мастер-план предусматривает строительство 90 объектов, в том числе Ленского моста и межвузовского кампуса.
Госкорпорация "Росатом" и правительство региона договорились о создании условий для обеспечения эффективной загрузки атомной станции малой мощности в Усть-Майском районе и намерениях развития электроэнергетической инфраструктуры.
Якутия и АЛРОСА договорились о сотрудничестве при освоении двух перспективных нефтегазовых участков в Якутии – Улугурского и Эргеджейского. Освоение лицензионных участков будет осуществляться в рамках совместного предприятия АЛРОСА и компании "Сахатранснефтегаз". Поисковый этап и постановку запасов на госбаланс планируется завершить в 2026 году.
В области креативной индустрии власти Якутии и ООО "ИКС Холдинг" запланированы совместных мероприятия, в частности тестирования и последующее внедрение отечественных технологий спутниковой широкополосной связи.
Ранее сообщалось о том, что на ПМЭФ подписано инвестиционное соглашение между якутской компанией "Экстра Синема" и Фондом суверенных технологий НТИ (ФСТ). Сто миллионов рублей инвестиций направят на расширение производства кинопроекторов собственной разработки.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8
На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.
1 из 8
Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.
2 из 8
На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.
3 из 8
Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.
4 из 8
Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.
5 из 8
Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.
6 из 8
В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.
7 из 8
ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.
8 из 8