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Якутия заключила 14 соглашений по итогам ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 09.06.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
14:57 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/yakutiya-1951781778.html
Якутия заключила 14 соглашений по итогам ПМЭФ-2024
Якутия заключила 14 соглашений по итогам ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 09.06.2024
Якутия заключила 14 соглашений по итогам ПМЭФ-2024
Якутия заключила 14 соглашений на 40 миллиардов рублей по итогам ПМЭФ-2024, сообщает пресс-службы главы и правительства республики. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T14:57
2024-06-09T14:57
республика саха (якутия)
якутск
айсен николаев
алроса
балтийский завод
объединенная судостроительная корпорация
пмэф
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ЯКУТСК, 9 июн - РИА Новости. Якутия заключила 14 соглашений на 40 миллиардов рублей по итогам ПМЭФ-2024, сообщает пресс-службы главы и правительства республики. Делегацией под руководством главы республики Айсена Николаева на ПМЭФ-2024 подписаны соглашения, имеющие стратегическое значение для дальнейшего развития региона. "В этом году на полях форума республика заключила 14 соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что важный документ подписан с АО "Балтийский завод" ОСК, в рамках которого предусмотрена подготовка профессиональных кадров для Жатайской судоверфи. Среди образовательных проектов также соглашение с корпорацией "Синергия". Школьников и студентов ссузов республики обучат современным языкам программирования. В целях привлечения инвестиций в ключевые проекты мастер-плана Якутска до 2030 года заключено соглашение с "Газпромбанком" и Группой "ВИС". Мастер-план предусматривает строительство 90 объектов, в том числе Ленского моста и межвузовского кампуса. Госкорпорация "Росатом" и правительство региона договорились о создании условий для обеспечения эффективной загрузки атомной станции малой мощности в Усть-Майском районе и намерениях развития электроэнергетической инфраструктуры. Якутия и АЛРОСА договорились о сотрудничестве при освоении двух перспективных нефтегазовых участков в Якутии – Улугурского и Эргеджейского. Освоение лицензионных участков будет осуществляться в рамках совместного предприятия АЛРОСА и компании "Сахатранснефтегаз". Поисковый этап и постановку запасов на госбаланс планируется завершить в 2026 году. В области креативной индустрии власти Якутии и ООО "ИКС Холдинг" запланированы совместных мероприятия, в частности тестирования и последующее внедрение отечественных технологий спутниковой широкополосной связи. Ранее сообщалось о том, что на ПМЭФ подписано инвестиционное соглашение между якутской компанией "Экстра Синема" и Фондом суверенных технологий НТИ (ФСТ). Сто миллионов рублей инвестиций направят на расширение производства кинопроекторов собственной разработки.
https://realty.ria.ru/20240607/most-1951348855.html
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якутск, айсен николаев, алроса, балтийский завод, объединенная судостроительная корпорация, пмэф
Республика Саха (Якутия), Якутск, Айсен Николаев, Алроса, Балтийский завод, Объединенная судостроительная корпорация, ПМЭФ
Якутия заключила 14 соглашений по итогам ПМЭФ-2024

Якутия заключила 14 соглашений на 40 миллиардов рублей по итогам ПМЭФ-2024

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2024
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2024
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 9 июн - РИА Новости. Якутия заключила 14 соглашений на 40 миллиардов рублей по итогам ПМЭФ-2024, сообщает пресс-службы главы и правительства республики.
Делегацией под руководством главы республики Айсена Николаева на ПМЭФ-2024 подписаны соглашения, имеющие стратегическое значение для дальнейшего развития региона.
Uлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
В Якутии просят пересмотреть графики финансирования стройки Ленского моста
7 июня, 14:24
"В этом году на полях форума республика заключила 14 соглашений на общую сумму порядка 40 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что важный документ подписан с АО "Балтийский завод" ОСК, в рамках которого предусмотрена подготовка профессиональных кадров для Жатайской судоверфи. Среди образовательных проектов также соглашение с корпорацией "Синергия". Школьников и студентов ссузов республики обучат современным языкам программирования.
В целях привлечения инвестиций в ключевые проекты мастер-плана Якутска до 2030 года заключено соглашение с "Газпромбанком" и Группой "ВИС". Мастер-план предусматривает строительство 90 объектов, в том числе Ленского моста и межвузовского кампуса.
Госкорпорация "Росатом" и правительство региона договорились о создании условий для обеспечения эффективной загрузки атомной станции малой мощности в Усть-Майском районе и намерениях развития электроэнергетической инфраструктуры.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Николаев: Якутия осознанно сделала ставку на развитие креативных индустрий
29 ноября 2023, 13:08
Якутия и АЛРОСА договорились о сотрудничестве при освоении двух перспективных нефтегазовых участков в Якутии – Улугурского и Эргеджейского. Освоение лицензионных участков будет осуществляться в рамках совместного предприятия АЛРОСА и компании "Сахатранснефтегаз". Поисковый этап и постановку запасов на госбаланс планируется завершить в 2026 году.
В области креативной индустрии власти Якутии и ООО "ИКС Холдинг" запланированы совместных мероприятия, в частности тестирования и последующее внедрение отечественных технологий спутниковой широкополосной связи.
Ранее сообщалось о том, что на ПМЭФ подписано инвестиционное соглашение между якутской компанией "Экстра Синема" и Фондом суверенных технологий НТИ (ФСТ). Сто миллионов рублей инвестиций направят на расширение производства кинопроекторов собственной разработки.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

 ПМЭФ-2024. SUP-Завтрак

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

ПМЭФ-2024. Работа форума

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

ПМЭФ-2024. Работа форума

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 8

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 8

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8
 
Республика Саха (Якутия)ЯкутскАйсен НиколаевАлросаБалтийский заводОбъединенная судостроительная корпорацияПМЭФ
 
 
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