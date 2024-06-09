https://ria.ru/20240609/vybory-1951835599.html

Лидер ЕНП призвал партии объединиться для переназначения дер Ляйен в ЕК

Лидер ЕНП призвал партии объединиться для переназначения дер Ляйен в ЕК - РИА Новости, 09.06.2024

Лидер ЕНП призвал партии объединиться для переназначения дер Ляйен в ЕК

Глава фракции "Европейская народная партия" (ЕНП), лидирующей на выборах в Европарламент, Манфред Вебер заявил, что результаты голосования подтверждают, что... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T23:46

2024-06-09T23:46

2024-06-09T23:58

в мире

европейская народная партия

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8edd916081e5aff572a6e7307ae58def.jpg

БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Глава фракции "Европейская народная партия" (ЕНП), лидирующей на выборах в Европарламент, Манфред Вебер заявил, что результаты голосования подтверждают, что нынешняя глава Еврокомиссии и кандидат от ЕНП на следующий срок Урсула фон дер Ляйен должна вновь возглавить этот институт ЕС, и призвал другие крупные фракции объединиться для ее переназначения.На данный момент, согласно предварительным итогам, ЕНП получает 186 мест в Европарламенте из 720. Для переизбрания на пост главы ЕК Фон дер Ляйен необходимо заручиться поддержкой минимум 361 евродепутата."Так как мы выиграли эти выборы, то можем призвать другие политические фракции подержать фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии", - заявил Вебер.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европейская народная партия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, европарламент