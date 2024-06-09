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Лидер ЕНП призвал партии объединиться для переназначения дер Ляйен в ЕК - РИА Новости, 09.06.2024
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23:46 09.06.2024 (обновлено: 23:58 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/vybory-1951835599.html
Лидер ЕНП призвал партии объединиться для переназначения дер Ляйен в ЕК
Лидер ЕНП призвал партии объединиться для переназначения дер Ляйен в ЕК - РИА Новости, 09.06.2024
Лидер ЕНП призвал партии объединиться для переназначения дер Ляйен в ЕК
Глава фракции "Европейская народная партия" (ЕНП), лидирующей на выборах в Европарламент, Манфред Вебер заявил, что результаты голосования подтверждают, что... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T23:46
2024-06-09T23:58
в мире
европейская народная партия
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
европарламент
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Глава фракции "Европейская народная партия" (ЕНП), лидирующей на выборах в Европарламент, Манфред Вебер заявил, что результаты голосования подтверждают, что нынешняя глава Еврокомиссии и кандидат от ЕНП на следующий срок Урсула фон дер Ляйен должна вновь возглавить этот институт ЕС, и призвал другие крупные фракции объединиться для ее переназначения.На данный момент, согласно предварительным итогам, ЕНП получает 186 мест в Европарламенте из 720. Для переизбрания на пост главы ЕК Фон дер Ляйен необходимо заручиться поддержкой минимум 361 евродепутата."Так как мы выиграли эти выборы, то можем призвать другие политические фракции подержать фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии", - заявил Вебер.
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в мире, европейская народная партия, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, европарламент
В мире, Европейская народная партия, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, Европарламент
Лидер ЕНП призвал партии объединиться для переназначения дер Ляйен в ЕК

Лидер ЕНП призвал партии объединиться для назначения дер Ляйен на пост главы ЕК

© AP Photo / Jean-Francois BadiasВыступление Урсулы фон дер Ляйен
Выступление Урсулы фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Выступление Урсулы фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Глава фракции "Европейская народная партия" (ЕНП), лидирующей на выборах в Европарламент, Манфред Вебер заявил, что результаты голосования подтверждают, что нынешняя глава Еврокомиссии и кандидат от ЕНП на следующий срок Урсула фон дер Ляйен должна вновь возглавить этот институт ЕС, и призвал другие крупные фракции объединиться для ее переназначения.
На данный момент, согласно предварительным итогам, ЕНП получает 186 мест в Европарламенте из 720. Для переизбрания на пост главы ЕК Фон дер Ляйен необходимо заручиться поддержкой минимум 361 евродепутата.
"Так как мы выиграли эти выборы, то можем призвать другие политические фракции подержать фон дер Ляйен на второй срок в качестве главы Еврокомиссии", - заявил Вебер.
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В миреЕвропейская народная партияЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенЕвропарламент
 
 
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