https://ria.ru/20240609/vybory-1951832251.html

Предварительная явка на выборах в Европарламент составила 51 процент

Предварительная явка на выборах в Европарламент составила 51 процент - РИА Новости, 09.06.2024

Предварительная явка на выборах в Европарламент составила 51 процент

Общая явка на выборах в Европарламент (ЕП), по предварительным данным, составила 51%, сообщила пресс-служба ЕП. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T22:55

2024-06-09T22:55

2024-06-09T23:08

европарламент

в мире

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европейская народная партия

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БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Общая явка на выборах в Европарламент (ЕП), по предварительным данным, составила 51%, сообщила пресс-служба ЕП."По предварительным данным, явка составила 51%, что несколько выше показателя в прошлый раз. Это очень хорошо для Европы", - сообщили в пресс-службе.Ранее были опубликованы первые данные опросов, согласно которым поддерживающая действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия пока лидирует на выборах в Европарламент. При этом несколько улучшили свои позиции правые партии и евроскептики.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

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европарламент, в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейская народная партия