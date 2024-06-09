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Предварительная явка на выборах в Европарламент составила 51 процент
Предварительная явка на выборах в Европарламент составила 51 процент - РИА Новости, 09.06.2024
Предварительная явка на выборах в Европарламент составила 51 процент
Общая явка на выборах в Европарламент (ЕП), по предварительным данным, составила 51%, сообщила пресс-служба ЕП. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:55
2024-06-09T22:55
2024-06-09T23:08
европарламент
в мире
урсула фон дер ляйен
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европейская народная партия
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БРЮССЕЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Общая явка на выборах в Европарламент (ЕП), по предварительным данным, составила 51%, сообщила пресс-служба ЕП."По предварительным данным, явка составила 51%, что несколько выше показателя в прошлый раз. Это очень хорошо для Европы", - сообщили в пресс-службе.Ранее были опубликованы первые данные опросов, согласно которым поддерживающая действующую главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен Европейская народная партия пока лидирует на выборах в Европарламент. При этом несколько улучшили свои позиции правые партии и евроскептики.
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европарламент, в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европейская народная партия
Европарламент, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европейская народная партия
Предварительная явка на выборах в Европарламент составила 51 процент
По предварительным данным, общая явка на выборы в ЕП составила 51%