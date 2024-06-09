https://ria.ru/20240609/vybory-1951826994.html

Поддерживающая дер Ляйен партия лидирует на выборах в ЕП, показал exit poll

Поддерживающая дер Ляйен партия лидирует на выборах в ЕП, показал exit poll - РИА Новости, 09.06.2024

Поддерживающая дер Ляйен партия лидирует на выборах в ЕП, показал exit poll

Поддерживающая фон дер Ляйен Европейская народная партия пока лидирует на выборах в Европарламент (ЕП), свидетельствуют предварительные данные exit poll. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T21:44

2024-06-09T21:44

2024-06-09T21:51

европарламент

в мире

урсула фон дер ляйен

европейская народная партия

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Поддерживающая фон дер Ляйен Европейская народная партия пока лидирует на выборах в Европарламент (ЕП), свидетельствуют предварительные данные exit poll."Речь идет о предварительных цифрах, которые могут отличаться от итоговых", - заявила глава ЕП Роберта Метсола.Согласно первым предварительным данным exit poll, ЕНП может получить в новом составе Европарламента 181 место из 720. При этом в составе прошлого созыва, куда всего избирались 705 депутатов, у нее было 176 мест.Для последующего утверждения нынешней главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на посту ей потребуется минимум 361 голос евродепутатов.Партия европейских социалистов может получить 135 мандатов, либерально-демократическое объединение "Обновление Европы" (Renew Europe) - 82 мандата, "Идентичность и демократия" - 62 места, "Европейские консерваторы и реформисты" - 71, партия "Зеленые" - 53, "Европейские левые" - 34, еще 102 места - неприсоединившихся или впервые избранные депутаты.

https://ria.ru/20240609/france-1951827552.html

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европарламент, в мире, урсула фон дер ляйен, европейская народная партия, еврокомиссия