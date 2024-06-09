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Глава Гагаузии на ПМЭФ пообщалась с российскими губернаторами
Глава Гагаузии на ПМЭФ пообщалась с российскими губернаторами - РИА Новости, 09.06.2024
Глава Гагаузии на ПМЭФ пообщалась с российскими губернаторами
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что на полях ПМЭФ она провела около десяти встреч с губернаторами. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T22:11
2024-06-09T22:11
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что на полях ПМЭФ она провела около десяти встреч с губернаторами. "Мы провели очень много официальных встреч, с губернаторами областей, это Нижегородская область, Чувашия, с губернатором Санкт-Петербурга, очень много, около 10-12 встреч было", - сказала Гуцул. По ее словам, обсуждались также и соглашения, подписанные бывшими властями Гагаузии, вопросы продления и действия таких соглашений в новых реалиях. Гуцул добавила, что с Чувашией обсуждался вопрос обмена опытом среди студентов, врачей, преподавателей. "Ну и конечно, мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы наши выпускники могли поехать в Санкт-Петербург на "Алые паруса", - заключила Гуцул.
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санкт-петербург, нижегородская область, гагаузия, евгения гуцул, в мире
ПМЭФ-2024, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Гагаузия, Евгения Гуцул, В мире
Глава Гагаузии на ПМЭФ пообщалась с российскими губернаторами
Гуцул на полях ПМЭФ провела более 10 встреч с российскими губернаторами
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул сообщила РИА Новости, что на полях ПМЭФ она провела около десяти встреч с губернаторами.
"Мы провели очень много официальных встреч, с губернаторами областей, это Нижегородская область
, Чувашия, с губернатором Санкт-Петербурга
, очень много, около 10-12 встреч было", - сказала Гуцул.
По ее словам, обсуждались также и соглашения, подписанные бывшими властями Гагаузии, вопросы продления и действия таких соглашений в новых реалиях.
Гуцул добавила, что с Чувашией обсуждался вопрос обмена опытом среди студентов, врачей, преподавателей.
"Ну и конечно, мы сейчас прорабатываем вопрос, чтобы наши выпускники могли поехать в Санкт-Петербург на "Алые паруса", - заключила Гуцул.