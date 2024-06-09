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Украинская власть идет к саморазрушению, борясь с УПЦ, заявил Кипшидзе - РИА Новости, 09.06.2024
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Религия
 
23:11 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/vera-1951833609.html
Украинская власть идет к саморазрушению, борясь с УПЦ, заявил Кипшидзе
Украинская власть идет к саморазрушению, борясь с УПЦ, заявил Кипшидзе - РИА Новости, 09.06.2024
Украинская власть идет к саморазрушению, борясь с УПЦ, заявил Кипшидзе
Украинская власть идет к саморазрушению, борясь с Богом, Украинской православной церковью, заявил в воскресенье зампредседателя Синодального отдела Московского... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T23:11
2024-06-09T23:11
религия
украина
тернопольская область
вахтанг кипшидзе
украинская православная церковь
служба безопасности украины
московский патриархат
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Украинская власть идет к саморазрушению, борясь с Богом, Украинской православной церковью, заявил в воскресенье зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что комиссия минкультуры Украины в сопровождении сотрудников СБУ прибыла с проверкой в Почаевскую лавру в Тернопольской области. "Те, кто борются с Богом, не могут победить, никогда не побеждали и не победят. Богоборческие режимы, настроенные так люди - безумны, потому что борются с Богом, вступают в битву, которая приведет к их саморазрушению", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24". По его словам, украинские власти действуют так же, как безбожники первых лет советской власти, хотят Киевскую лавру превратить обратно в музей, препятствуют молитве – все это "богоборчество, желание прекратить жизнь Церкви". "У господа Бога свой суд. Все, кто боролся с Церковью, разрушал ее святыни – были преданы осуждению. Думаю, та же участь ожидает безбожников, которые сейчас себя считают победителями на Украине", - заключил представитель РПЦ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о её фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
https://ria.ru/20240515/upts-1945937802.html
https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html
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украина, тернопольская область, вахтанг кипшидзе, украинская православная церковь, служба безопасности украины, московский патриархат
Религия, Украина, Тернопольская область, Вахтанг Кипшидзе, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Московский Патриархат
Украинская власть идет к саморазрушению, борясь с УПЦ, заявил Кипшидзе

Кипшидзе: Украина идет к саморазрушению, борясь с Богом и УПЦ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Украинская власть идет к саморазрушению, борясь с Богом, Украинской православной церковью, заявил в воскресенье зампредседателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что комиссия минкультуры Украины в сопровождении сотрудников СБУ прибыла с проверкой в Почаевскую лавру в Тернопольской области.
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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15 мая, 08:00
"Те, кто борются с Богом, не могут победить, никогда не побеждали и не победят. Богоборческие режимы, настроенные так люди - безумны, потому что борются с Богом, вступают в битву, которая приведет к их саморазрушению", - сказал Кипшидзе в эфире передачи "Церковь и мы" на телеканале "Россия 24".
По его словам, украинские власти действуют так же, как безбожники первых лет советской власти, хотят Киевскую лавру превратить обратно в музей, препятствуют молитве – все это "богоборчество, желание прекратить жизнь Церкви".
"У господа Бога свой суд. Все, кто боролся с Церковью, разрушал ее святыни – были преданы осуждению. Думаю, та же участь ожидает безбожников, которые сейчас себя считают победителями на Украине", - заключил представитель РПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь – единственную каноническую православную структуру на территории страны и самую большую общину верующих. Местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а парламент принял в первом чтении законопроект о её фактическом запрете на всей территории страны. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. СБУ заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, проводит аресты и "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при попустительстве местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
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РелигияУкраинаТернопольская областьВахтанг КипшидзеУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныМосковский Патриархат
 
 
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