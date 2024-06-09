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На Украине прогнозируют подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией - РИА Новости, 09.06.2024
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17:48 09.06.2024 (обновлено: 17:49 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951802013.html
На Украине прогнозируют подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией
На Украине прогнозируют подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией - РИА Новости, 09.06.2024
На Украине прогнозируют подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией
Хлеб на Украине подорожает примерно на 30% из-за проблем в энергосистеме страны, заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, его слова... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:48
2024-06-09T17:49
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Хлеб на Украине подорожает примерно на 30% из-за проблем в энергосистеме страны, заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, его слова приводит издание "Зеркало недели"."Несмотря на то, что предприятия хлебной отрасли перевели в статус критической инфраструктуры, которая должна получать электроэнергию без перебоев, фактически пекарни отключают от энергоснабжения. Учитывая проблемы отрасли, есть все предпосылки для подорожания хлеба уже на 10%, а в последующие месяцы — еще на 20%", - сказал он. Из-за проблем с электричеством, как отмечает Дученко, часть предприятий, кому позволяют условия, переходят на электрогенераторы, что в первую очередь влияет на стабильность работы и ценообразование. Также на подорожание повлияет дефицит рабочей силы и нехватка зерна. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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украина, в мире
Украина, В мире
На Украине прогнозируют подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией

Глава ассоциации пекарей Дученко: хлеб на Украине подорожает примерно на 30%

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПроизводство хлеба
Производство хлеба - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Производство хлеба. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Хлеб на Украине подорожает примерно на 30% из-за проблем в энергосистеме страны, заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, его слова приводит издание "Зеркало недели".
"Несмотря на то, что предприятия хлебной отрасли перевели в статус критической инфраструктуры, которая должна получать электроэнергию без перебоев, фактически пекарни отключают от энергоснабжения. Учитывая проблемы отрасли, есть все предпосылки для подорожания хлеба уже на 10%, а в последующие месяцы — еще на 20%", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
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14 апреля, 08:00
Из-за проблем с электричеством, как отмечает Дученко, часть предприятий, кому позволяют условия, переходят на электрогенераторы, что в первую очередь влияет на стабильность работы и ценообразование. Также на подорожание повлияет дефицит рабочей силы и нехватка зерна.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
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