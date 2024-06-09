https://ria.ru/20240609/ukraina-1951802013.html

На Украине прогнозируют подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией

На Украине прогнозируют подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией - РИА Новости, 09.06.2024

На Украине прогнозируют подорожание хлеба из-за проблем с электроэнергией

Хлеб на Украине подорожает примерно на 30% из-за проблем в энергосистеме страны, заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, его слова... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T17:48

2024-06-09T17:48

2024-06-09T17:49

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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Хлеб на Украине подорожает примерно на 30% из-за проблем в энергосистеме страны, заявил президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, его слова приводит издание "Зеркало недели"."Несмотря на то, что предприятия хлебной отрасли перевели в статус критической инфраструктуры, которая должна получать электроэнергию без перебоев, фактически пекарни отключают от энергоснабжения. Учитывая проблемы отрасли, есть все предпосылки для подорожания хлеба уже на 10%, а в последующие месяцы — еще на 20%", - сказал он. Из-за проблем с электричеством, как отмечает Дученко, часть предприятий, кому позволяют условия, переходят на электрогенераторы, что в первую очередь влияет на стабильность работы и ценообразование. Также на подорожание повлияет дефицит рабочей силы и нехватка зерна. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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