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На Украине пообещали не отключать свет в воскресенье - РИА Новости, 09.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:25 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951751621.html
На Украине пообещали не отключать свет в воскресенье
На Украине пообещали не отключать свет в воскресенье - РИА Новости, 09.06.2024
На Украине пообещали не отключать свет в воскресенье
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале, что в воскресенье отменены графики отключений света на всей территории страны. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T11:25
2024-06-09T11:25
специальная военная операция на украине
украина
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запорожье
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале, что в воскресенье отменены графики отключений света на всей территории страны. "Ограничения света отменены... Согласно обновленной информации от "Укрэнерго" (национальная энергетическая компания – ред.), сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений", - говорится в сообщении ДТЭК. В компании напомнили, что несмотря на это, ситуация в энергосистеме все еще остается крайне напряженной и призвали потреблять электричество экономно. Как заявило 22 марта Минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936519559.html
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украина, россия, запорожье, дтэк, вооруженные силы украины, укрэнерго, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Запорожье, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Укрэнерго, В мире
На Украине пообещали не отключать свет в воскресенье

Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил об отмене графиков отключений света

© РИА Новости / Алексей ДаничевЛампа накаливания
Лампа накаливания - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале, что в воскресенье отменены графики отключений света на всей территории страны.
"Ограничения света отменены... Согласно обновленной информации от "Укрэнерго" (национальная энергетическая компания – ред.), сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений", - говорится в сообщении ДТЭК.
Изображение сгенерировано ИИ
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В компании напомнили, что несмотря на это, ситуация в энергосистеме все еще остается крайне напряженной и призвали потреблять электричество экономно.
Как заявило 22 марта Минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЗапорожьеДТЭКВооруженные силы УкраиныУкрэнергоВ мире
 
 
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