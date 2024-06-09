На Украине пообещали не отключать свет в воскресенье
Украинский энергохолдинг ДТЭК заявил об отмене графиков отключений света
МОСКВА, 9 июн – РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в Telegram-канале, что в воскресенье отменены графики отключений света на всей территории страны.
"Ограничения света отменены... Согласно обновленной информации от "Укрэнерго" (национальная энергетическая компания – ред.), сегодня мы сможем пройти день без графиков отключений", - говорится в сообщении ДТЭК.
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В компании напомнили, что несмотря на это, ситуация в энергосистеме все еще остается крайне напряженной и призвали потреблять электричество экономно.
Как заявило 22 марта Минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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