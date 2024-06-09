https://ria.ru/20240609/turizm-1951751280.html

В МЭР рассказали, чем Россия привлекает туристов из разных стран

В МЭР рассказали, чем Россия привлекает туристов из разных стран - РИА Новости, 09.06.2024

В МЭР рассказали, чем Россия привлекает туристов из разных стран

Туристы из стран Ближнего Востока едут в Россию, чтобы познакомиться с исторической и культурной составляющей, а также чтобы в летние месяцы переждать жару,... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T11:20

2024-06-09T11:20

2024-06-09T11:22

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Туристы из стран Ближнего Востока едут в Россию, чтобы познакомиться с исторической и культурной составляющей, а также чтобы в летние месяцы переждать жару, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "С точки зрения граждан с Ближнего Востока, то (самые популярные направления - ред.) это прежде всего Москва и Санкт-Петербург, Казань. Многие туристы из этих стран (Ближнего Востока - ред.) приезжают в Россию, как многие говорят, переждать жару. Им комфортен климат в центральной части России и интересны наши достопримечательности. Сейчас граждане (стран - ред.) Ближнего Востока все больше и больше интересуются российской культурой, российской историей. И это дополнительный стимул для их привлечения в нашу страну", - сообщил Кондратьев. При этом он отметил, что у гостей с Ближнего Востока высокие запросы в плане звездности отелей, в основном они выбирают гостиницы с четырьмя-пятью звездами. "Граждане из Ближнего Востока также не любят, чтобы в туристическом продукте было много локаций. Они готовы, к примеру, посмотреть Москву или Санкт-Петербург и еще два-три места", - отметил он. При этом Кондратьев подчеркнул, что туристы из Китая, напротив, любят больше экскурсионных программ с исторической составляющей. "Китайцев, прежде всего, интересуют крупные города - Москва, Санкт-Петербург, отдельное внимание они уделяют Мурманску и северному сиянию. Также они любят оживленные города, их притягивает "массовость". При этом они хотят не только пробовать традиционные российские блюда, но и увидеть в меню китайские", - рассказал собеседник агентства. По данным Кондратьева, до 2030 года турпоток из-за рубежа в РФ должен вырасти с 4 миллионов в 2023 году до 16 миллионов поездок. "На 2024 год мы ставим цель - чуть более 5 миллионов - 5,1-5,2 миллиона. То есть прирост чуть выше 1 миллиона, по сравнению с 2023 годом, порядка 20-25%", - указал он. Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240608/turizm-1951620411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, ближний восток, россия, москва, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)