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В МЭР рассказали, чем Россия привлекает туристов из разных стран - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:20 09.06.2024 (обновлено: 11:22 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/turizm-1951751280.html
В МЭР рассказали, чем Россия привлекает туристов из разных стран
В МЭР рассказали, чем Россия привлекает туристов из разных стран - РИА Новости, 09.06.2024
В МЭР рассказали, чем Россия привлекает туристов из разных стран
Туристы из стран Ближнего Востока едут в Россию, чтобы познакомиться с исторической и культурной составляющей, а также чтобы в летние месяцы переждать жару,... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T11:20
2024-06-09T11:22
пмэф-2024
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москва
никита кондратьев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Туристы из стран Ближнего Востока едут в Россию, чтобы познакомиться с исторической и культурной составляющей, а также чтобы в летние месяцы переждать жару, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "С точки зрения граждан с Ближнего Востока, то (самые популярные направления - ред.) это прежде всего Москва и Санкт-Петербург, Казань. Многие туристы из этих стран (Ближнего Востока - ред.) приезжают в Россию, как многие говорят, переждать жару. Им комфортен климат в центральной части России и интересны наши достопримечательности. Сейчас граждане (стран - ред.) Ближнего Востока все больше и больше интересуются российской культурой, российской историей. И это дополнительный стимул для их привлечения в нашу страну", - сообщил Кондратьев. При этом он отметил, что у гостей с Ближнего Востока высокие запросы в плане звездности отелей, в основном они выбирают гостиницы с четырьмя-пятью звездами. "Граждане из Ближнего Востока также не любят, чтобы в туристическом продукте было много локаций. Они готовы, к примеру, посмотреть Москву или Санкт-Петербург и еще два-три места", - отметил он. При этом Кондратьев подчеркнул, что туристы из Китая, напротив, любят больше экскурсионных программ с исторической составляющей. "Китайцев, прежде всего, интересуют крупные города - Москва, Санкт-Петербург, отдельное внимание они уделяют Мурманску и северному сиянию. Также они любят оживленные города, их притягивает "массовость". При этом они хотят не только пробовать традиционные российские блюда, но и увидеть в меню китайские", - рассказал собеседник агентства. По данным Кондратьева, до 2030 года турпоток из-за рубежа в РФ должен вырасти с 4 миллионов в 2023 году до 16 миллионов поездок. "На 2024 год мы ставим цель - чуть более 5 миллионов - 5,1-5,2 миллиона. То есть прирост чуть выше 1 миллиона, по сравнению с 2023 годом, порядка 20-25%", - указал он. Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240608/turizm-1951620411.html
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новости - туризм, ближний восток, россия, москва, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
ПМЭФ-2024, Новости - Туризм, Ближний Восток, Россия, Москва, Никита Кондратьев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
В МЭР рассказали, чем Россия привлекает туристов из разных стран

Кондратьев: туристы из стран Ближнего Востока едут в РФ, чтобы переждать жару

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТуристы на прогулочном катере в Петербурге
Туристы на прогулочном катере в Петербурге - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Туристы на прогулочном катере в Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Туристы из стран Ближнего Востока едут в Россию, чтобы познакомиться с исторической и культурной составляющей, а также чтобы в летние месяцы переждать жару, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
"С точки зрения граждан с Ближнего Востока, то (самые популярные направления - ред.) это прежде всего Москва и Санкт-Петербург, Казань. Многие туристы из этих стран (Ближнего Востока - ред.) приезжают в Россию, как многие говорят, переждать жару. Им комфортен климат в центральной части России и интересны наши достопримечательности. Сейчас граждане (стран - ред.) Ближнего Востока все больше и больше интересуются российской культурой, российской историей. И это дополнительный стимул для их привлечения в нашу страну", - сообщил Кондратьев.
Ездовые собаки породы сибирский хаски в туристическом парке Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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8 июня, 12:25
При этом он отметил, что у гостей с Ближнего Востока высокие запросы в плане звездности отелей, в основном они выбирают гостиницы с четырьмя-пятью звездами. "Граждане из Ближнего Востока также не любят, чтобы в туристическом продукте было много локаций. Они готовы, к примеру, посмотреть Москву или Санкт-Петербург и еще два-три места", - отметил он.
При этом Кондратьев подчеркнул, что туристы из Китая, напротив, любят больше экскурсионных программ с исторической составляющей. "Китайцев, прежде всего, интересуют крупные города - Москва, Санкт-Петербург, отдельное внимание они уделяют Мурманску и северному сиянию. Также они любят оживленные города, их притягивает "массовость". При этом они хотят не только пробовать традиционные российские блюда, но и увидеть в меню китайские", - рассказал собеседник агентства.
По данным Кондратьева, до 2030 года турпоток из-за рубежа в РФ должен вырасти с 4 миллионов в 2023 году до 16 миллионов поездок. "На 2024 год мы ставим цель - чуть более 5 миллионов - 5,1-5,2 миллиона. То есть прирост чуть выше 1 миллиона, по сравнению с 2023 годом, порядка 20-25%", - указал он.
Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
"Пространство диалога и развития". Как завершается ПМЭФ
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 8
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

 ПМЭФ-2024. SUP-Завтрак

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
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2 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

ПМЭФ-2024. Работа форума

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

ПМЭФ-2024. Работа форума

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

ПМЭФ-2024. Работа форума

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

ПМЭФ-2024. Работа форума

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 8

На форуме подводятся итоги работы многочисленных делегаций, подписавших контракты на триллионы рублей.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
1 из 8

Участники устраивают интересные интерактивные мероприятия. Так, состоялся традиционный SUP-завтрак.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 8

На стенде Москвы действующая модель высокоскоростного поезда привозила участникам ПМЭФ мороженое.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Всего форум посетили 17 тысяч гостей из более чем 130 стран.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 8

Одной из главных презентаций форума стали проекты будущих высокоскоростных магистралей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Многочисленные регионы продемонстрировали различные особенности национальных культур.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 8

В Кремле рассказали, что главной идеей ПМЭФ стало деловое сотрудничество, основанное на равноправии.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 8

ПМЭФ стал пространством для диалога и развития деловых связей, не имеющим аналогов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 8
 
ПМЭФ-2024Новости - ТуризмБлижний ВостокРоссияМоскваНикита КондратьевМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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