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Травматолог назвал продукты, которые мешают укреплению костей - РИА Новости, 09.06.2024
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03:18 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/travmatolog-1951720072.html
Травматолог назвал продукты, которые мешают укреплению костей
Травматолог назвал продукты, которые мешают укреплению костей - РИА Новости, 09.06.2024
Травматолог назвал продукты, которые мешают укреплению костей
Сахар и дрожжевой хлеб препятствуют укреплению костей, поэтому желательно найти замену данным продуктам, а также потреблять больше сезонных фруктов, овощей и... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T03:18
2024-06-09T03:18
общество
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сахар и дрожжевой хлеб препятствуют укреплению костей, поэтому желательно найти замену данным продуктам, а также потреблять больше сезонных фруктов, овощей и зелени, рассказал РИА Новости врач травматолог-ортопед Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рустам Эфендиев. "В этом случае целесообразно максимально исключить из своей диеты такие продукты, как дрожжевой хлеб и сахар. Сахар можно заменить сухофруктами, медом, вареньем, но употребляя их в малом количестве, и фрукты, и овощи больше сладкие потреблять", - отметил Эфендиев. А дрожжевой хлеб нужно заменить на хлеб, который делается на закваске и тот, который делают из пшеницы, ржаной хлеб. Он приносит пользу для костей, сосудов, улучшает сердечную деятельность. Препятствует усвоению минералов и фитиновая кислота. Это вещество, содержащееся в злаках, блокирует пищеварительные ферменты. Однако это не значит, что овсянка, гречка или кукуруза попадают под запрет. Перед употреблением зерна ферментируют или обжаривают для нейтрализации фитиновой кислоты. Таким образом, для поддержания здоровья костей стоит уменьшить потребление сахара. Большое его количество негативно влияет на микрофлору кишечника, что препятствует всасыванию минералов. Уменьшить долю потребляемого кофеина, так как он ускоряет выведение с мочой минералов из организма, а также алкоголя. С одной стороны, он вызывает потерю жидкости, солей, с другой - оказывает токсическое воздействие на костную ткань. "По большей части надо потреблять продукты овощного характера, зелень, вот таких продуктов побольше. И обязательно дополнять диету витаминами, минеральными комплексами для поддержания организма. Больше свежих продуктов есть: помидоры, огурцы, вот что появилось в этом время, - это надо больше употреблять. Овощи, фрукты, черешня, вишня, клубника. Все, что в сезоне появляется, это обязательно нужно ввести в свою диету", - добавил врач.
https://ria.ru/20240609/zuby-1951714290.html
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общество, московская область (подмосковье), россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия
Травматолог назвал продукты, которые мешают укреплению костей

Травматолог Эфендиев: сахар и дрожжевой хлеб препятствуют укреплению костей

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сахар. Архивное фото
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сахар и дрожжевой хлеб препятствуют укреплению костей, поэтому желательно найти замену данным продуктам, а также потреблять больше сезонных фруктов, овощей и зелени, рассказал РИА Новости врач травматолог-ортопед Видновской клинической больницы минздрава Московской области Рустам Эфендиев.
"В этом случае целесообразно максимально исключить из своей диеты такие продукты, как дрожжевой хлеб и сахар. Сахар можно заменить сухофруктами, медом, вареньем, но употребляя их в малом количестве, и фрукты, и овощи больше сладкие потреблять", - отметил Эфендиев.
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А дрожжевой хлеб нужно заменить на хлеб, который делается на закваске и тот, который делают из пшеницы, ржаной хлеб. Он приносит пользу для костей, сосудов, улучшает сердечную деятельность.
Препятствует усвоению минералов и фитиновая кислота. Это вещество, содержащееся в злаках, блокирует пищеварительные ферменты. Однако это не значит, что овсянка, гречка или кукуруза попадают под запрет. Перед употреблением зерна ферментируют или обжаривают для нейтрализации фитиновой кислоты.
Таким образом, для поддержания здоровья костей стоит уменьшить потребление сахара. Большое его количество негативно влияет на микрофлору кишечника, что препятствует всасыванию минералов. Уменьшить долю потребляемого кофеина, так как он ускоряет выведение с мочой минералов из организма, а также алкоголя. С одной стороны, он вызывает потерю жидкости, солей, с другой - оказывает токсическое воздействие на костную ткань.
"По большей части надо потреблять продукты овощного характера, зелень, вот таких продуктов побольше. И обязательно дополнять диету витаминами, минеральными комплексами для поддержания организма. Больше свежих продуктов есть: помидоры, огурцы, вот что появилось в этом время, - это надо больше употреблять. Овощи, фрукты, черешня, вишня, клубника. Все, что в сезоне появляется, это обязательно нужно ввести в свою диету", - добавил врач.
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