https://ria.ru/20240609/svo-1951745298.html

Штаб по ликвидации последствий удара по дому в Луганске продолжает работу

Штаб по ликвидации последствий удара по дому в Луганске продолжает работу - РИА Новости, 09.06.2024

Штаб по ликвидации последствий удара по дому в Луганске продолжает работу

Оперативный штаб по ликвидации последствий удара по дому в Луганске продолжает свою работу, несмотря на завершение спасательной операции, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T10:42

2024-06-09T10:42

2024-06-09T10:42

специальная военная операция на украине

луганск

луганская народная республика

леонид пасечник

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/07/1951295155_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_1be8fda90e973408f4a3bec19b2a2e46.png

ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий удара по дому в Луганске продолжает свою работу, несмотря на завершение спасательной операции, говорится в сообщении в Telegram-канале главы ЛНР Леонида Пасечника. В пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, погибли шесть человек, более 50 пострадали. "Штаб по ликвидации последствий обстрела продолжает работу. Теперь главная задача – максимально быстро восстановить поврежденные в результате ракетного удара здания, наладить их водо- и электроснабжение, обеспечить людям нормальные условия для жизни", - говорится в сообщении Пасечника.

https://ria.ru/20240607/lugansk-1951392905.html

луганск

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины