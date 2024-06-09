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Штаб по ликвидации последствий удара по дому в Луганске продолжает работу
Штаб по ликвидации последствий удара по дому в Луганске продолжает работу - РИА Новости, 09.06.2024
Штаб по ликвидации последствий удара по дому в Луганске продолжает работу
Оперативный штаб по ликвидации последствий удара по дому в Луганске продолжает свою работу, несмотря на завершение спасательной операции, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T10:42
2024-06-09T10:42
2024-06-09T10:42
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ЛУГАНСК, 9 июн - РИА Новости. Оперативный штаб по ликвидации последствий удара по дому в Луганске продолжает свою работу, несмотря на завершение спасательной операции, говорится в сообщении в Telegram-канале главы ЛНР Леонида Пасечника. В пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. По последним данным, погибли шесть человек, более 50 пострадали. "Штаб по ликвидации последствий обстрела продолжает работу. Теперь главная задача – максимально быстро восстановить поврежденные в результате ракетного удара здания, наладить их водо- и электроснабжение, обеспечить людям нормальные условия для жизни", - говорится в сообщении Пасечника.
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луганск, луганская народная республика, леонид пасечник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Вооруженные силы Украины
Штаб по ликвидации последствий удара по дому в Луганске продолжает работу
Глава ЛНР Пасечник: штаб по ликвидации последствий обстрела продолжает работу