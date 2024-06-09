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На месте обстрела жилого дома в Луганске спасли семь человек - РИА Новости, 09.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:23 09.06.2024 (обновлено: 12:02 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/svo-1951729490.html
На месте обстрела жилого дома в Луганске спасли семь человек
На месте обстрела жилого дома в Луганске спасли семь человек - РИА Новости, 09.06.2024
На месте обстрела жилого дома в Луганске спасли семь человек
Из-под завалов дома в Луганске, где из-за украинского обстрела обрушился подъезд, вытащили живыми семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T08:23
2024-06-09T12:02
специальная военная операция на украине
луганск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Из-под завалов дома в Луганске, где из-за украинского обстрела обрушился подъезд, вытащили живыми семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС."В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли семь человек", — говорится в релизе.По последним данным, при обрушении подъезда погибли шесть человек, более 50 пострадали.Спасатели разбирали завалы в обрушенном подъезде с помощью специальной техники, а зачастую и вручную. На месте работали 68 специалистов и десять единиц техники, добавили в МЧС.Несмотря на завершение спасательной операции, штаб по ликвидации последствий обстрела продолжает работу, заявил глава ЛНР Леонида Пасечник. По его словам, главная задача — максимально быстро восстановить поврежденные здания, наладить их водо- и электроснабжение, обеспечить людям нормальные условия для жизни.Седьмого июня ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, по предварительным данным, это были ATACMS. Часть из них удалось сбить, но некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20240608/lugansk-1951634734.html
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луганск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
На месте обстрела жилого дома в Луганске спасли семь человек

МЧС: из-под завалов на месте обстрела жилого дома в Луганске спасли семь человек

© Фото : МЧС России/TelegramАварийно-спасательные работы в Луганске, где из-за украинского обстрела обрушился подъезд
Аварийно-спасательные работы в Луганске, где из-за украинского обстрела обрушился подъезд - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Аварийно-спасательные работы в Луганске, где из-за украинского обстрела обрушился подъезд
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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Из-под завалов дома в Луганске, где из-за украинского обстрела обрушился подъезд, вытащили живыми семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС.
"В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли семь человек", — говорится в релизе.
Сотрудники МЧС России спасли кота из завалов жилого дома в Луганске, обстрелянного ВСУ. Кадр видео
В Луганске спасли кота из завалов жилого дома
8 июня, 14:01
По последним данным, при обрушении подъезда погибли шесть человек, более 50 пострадали.
Спасатели разбирали завалы в обрушенном подъезде с помощью специальной техники, а зачастую и вручную. На месте работали 68 специалистов и десять единиц техники, добавили в МЧС.
Несмотря на завершение спасательной операции, штаб по ликвидации последствий обстрела продолжает работу, заявил глава ЛНР Леонида Пасечник. По его словам, главная задача — максимально быстро восстановить поврежденные здания, наладить их водо- и электроснабжение, обеспечить людям нормальные условия для жизни.
Седьмого июня ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, по предварительным данным, это были ATACMS. Часть из них удалось сбить, но некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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