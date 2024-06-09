https://ria.ru/20240609/svo-1951729490.html

На месте обстрела жилого дома в Луганске спасли семь человек

На месте обстрела жилого дома в Луганске спасли семь человек - РИА Новости, 09.06.2024

На месте обстрела жилого дома в Луганске спасли семь человек

Из-под завалов дома в Луганске, где из-за украинского обстрела обрушился подъезд, вытащили живыми семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T08:23

2024-06-09T08:23

2024-06-09T12:02

специальная военная операция на украине

луганск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Из-под завалов дома в Луганске, где из-за украинского обстрела обрушился подъезд, вытащили живыми семь человек, сообщили в пресс-службе МЧС."В Луганске завершены аварийно-спасательные работы. Сотрудники МЧС России из-под завалов спасли семь человек", — говорится в релизе.По последним данным, при обрушении подъезда погибли шесть человек, более 50 пострадали.Спасатели разбирали завалы в обрушенном подъезде с помощью специальной техники, а зачастую и вручную. На месте работали 68 специалистов и десять единиц техники, добавили в МЧС.Несмотря на завершение спасательной операции, штаб по ликвидации последствий обстрела продолжает работу, заявил глава ЛНР Леонида Пасечник. По его словам, главная задача — максимально быстро восстановить поврежденные здания, наладить их водо- и электроснабжение, обеспечить людям нормальные условия для жизни.Седьмого июня ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, по предварительным данным, это были ATACMS. Часть из них удалось сбить, но некоторые достигли цели и разрушили гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20240608/lugansk-1951634734.html

https://ria.ru/20240608/voyna-1951697975.html

луганск

россия

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луганск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины