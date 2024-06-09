https://ria.ru/20240609/pmef-1951771135.html

В Россию иностранцы заезжают по электронной визе, заявил Кондратьев

В Россию иностранцы заезжают по электронной визе, заявил Кондратьев - РИА Новости, 09.06.2024

В Россию иностранцы заезжают по электронной визе, заявил Кондратьев

Около 300 тысяч иностранных граждан, за 10 месяцев работы электронной визы, заехали в Россию с ее помощью, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:52

2024-06-09T13:52

2024-06-09T13:54

пмэф-2024

россия

ближний восток

никита кондратьев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Около 300 тысяч иностранных граждан, за 10 месяцев работы электронной визы, заехали в Россию с ее помощью, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. "С 1 августа 2023 года, за 10 месяцев работы электронной визы, у нас около 300 тысяч иностранных граждан заехали по электронной визе. Конечно, заявок было подано больше, но некоторые подают их, но потом по каким-то своим причинам не заезжают", - сообщил Кондратьев. Он отметил, что на данный момент стоимость электронной визы составляет 52 доллара и при этом представители бизнеса предложили министерству иностранных дел проработать снижение стоимости электронной визы. "Это действительно важно - конкурентоспособность визы это один из элементов привлечения иностранных туристов в нашу страну", - пояснил собеседник агентства. Сегодня в среднем получение электронной визы в Россию занимает 6 дней от момента подачи до ее получения. "И не важно гражданин какой страны ее делает, будь то Ближний Восток, азиатский или европейский регион. Для всех процедура одинаковая: заполняется анкета, проходятся определенные процедуры проверки. Если все заполнено правильно и никаких дополнительных вопросов не возникло, то человек получает визу меньше, чем за неделю", - рассказал Кондратьев. Петербургский международный экономический форум прошел 5-8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума. Читайте полный текст интервью Никиты Кондратьева>>

https://ria.ru/20240609/turizm-1951737443.html

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россия, ближний восток, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)