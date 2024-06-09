https://ria.ru/20240609/kondratev-1951748987.html

Никита Кондратьев: для России туризм вне политики

Никита Кондратьев: для России туризм вне политики - РИА Новости, 09.06.2024

Никита Кондратьев: для России туризм вне политики

Минэкономразвития работает над продвижением бренда России за рубежом и привлечением иностранных туристов. Налажен безвизовый групповой обмен с Китаем и Ираном,... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T12:00

2024-06-09T12:00

2024-06-09T12:00

пмэф-2024

россия

никита кондратьев

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

саудовская аравия

китай

туризм

интервью - авторы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/09/1951738397_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_1d2386df73b6ea1019bf226e9f863f43.jpg

Минэкономразвития работает над продвижением бренда России за рубежом и привлечением иностранных туристов. Налажен безвизовый групповой обмен с Китаем и Ираном, близки к отмене виз для туристов из Индии, не за горами прямые рейсы в Саудовскую Аравию и Индонезию. О том, что туристы из Поднебесной и Ближнего Востока ищут в России, едут ли в нашу страну европейцы, как получить электронную визу, не вставая с дивана, и готовы ли регионы к потокам иностранных туристов, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев. Беседовали Марина Первухина и Диляра Солнцева. РИА Новости выступало информационным партнером ПМЭФ-2024.— С этого года заработала программа продвижения России за рубежом — Discover Russia. Как она себя показывает?— В прошлом году, когда мы с вами встречались, только зарождалась идея, и мы разрабатывали концепцию этой программы. Сейчас уже многое сделано, в том числе подготовлен бренд Discover Russia. Мы работаем по 17 приоритетным странам, которые были утверждены на стратсессии председателя правительства. На 2024 год в перечень для продвижения вошли Китай, Индия, Саудовская Аравия, Иран и ОАЭ. В 2025-2026 годах добавятся еще государства Юго-Восточной Азии, прежде всего Индонезия и Малайзия. И дальше этот перечень будет расширяться, добавятся Таиланд и ряд других направлений.В этом году мы наш туристический бренд, объединив усилия и финансовые ресурсы с регионами, представили на крупнейших международных выставках в Индии, Саудовской Аравии и дважды в Китае.Результаты этой работы мы уже видим в обратных запросах от иностранных партнеров. Они заинтересованы в российском туристическом продукте и уже обращаются для его подбора, потому что у каждого есть свой запрос.— Они различны?— Есть определенные аспекты по работе с каждым туристом из каждой отдельной страны. Например, китайцев прежде всего интересуют крупные города — Москва, Санкт-Петербург, отдельное внимание они уделяют Мурманску и северному сиянию, любят оживленные города, их притягивает массовость. Плюс необходима определенная организация питания для китайских туристов. Они хотят не только пробовать традиционные российские блюда, но и видеть в меню китайские.Ближний Восток, это, конечно же, очень высокий запрос. Это минимум четыре звезды у отеля, но в основном — пять звезд. Граждане из Ближнего Востока не любят, чтобы в туристическом продукте было много локаций. Они готовы, к примеру, посмотреть Москву или Санкт-Петербург и еще два-три места. Китайские же туристы, наоборот, любят больше экскурсионных программ с исторической составляющей.— Уже есть какие-то результаты по Discover Russia, которые подтверждены цифрами?— Будет не совсем правильно оценивать только один компонент работы на треке въездного туризма. Она комплексная и включает не только маркетинговые усилия, но и регуляторику, облегчение визового режима, развитие авиасообщения, создание инфраструктуры внутри страны. По итогу это все и получается большой комплексной программой продвижения России за рубежом.Но, как уже сегодня говорили представители нашего бизнеса, по итогам первого квартала, по заселению иностранных гостей в отели у нас 50% рост по сравнению с первым кварталом 2023 года.— А европейцы едут к нам?— Европейцы к нам едут, да. Если посмотреть ту же статистику по электронной визе, то первое место занимает Китай, далее — Саудовская Аравия, Турция, и следом — европейские страны, прежде всего Германия и Эстония. Однако, касаемо европейских стран, то сейчас это индивидуальная история.— Трудно получить европейцам визу в России?— Нет, они проходят по той же самой процедуре, что и граждане других стран. Мы не пошли по их пути и не строим препятствий. Для нас туризм вне политики. Как говорится, people-to-people connectivity. Поэтому стараемся избегать каких-то политических моментов в этом вопросе.— Сколько времени занимает получение электронной визы в Россию?— В среднем, от момента подачи до ее получения, проходит 6 дней. И не важно гражданин какой страны ее делает, будь то Ближний Восток, азиатский или европейский регион. Для всех процедура одинаковая: заполняется анкета, проходятся определенные процедуры проверки. Если все заполнено правильно и никаких дополнительных вопросов не возникло, то человек получает визу меньше, чем за неделю.— А чтобы попасть в Россию, нужно иностранцам сдавать отпечатки пальцев?— Нет. Электронная виза не подразумевают этого. Она заполняется из дома, на диване. Вам не надо посещать никаких консульских учреждений, подаете все на сайте МИДа, и процедура оформления визы запускается.— Сколько уже подано заявлений на электронную визу?— С 1 августа 2023 года, за десять месяцев работы электронной визы, у нас около 300 тысяч иностранных граждан заехали по электронной визе. Конечно, заявок было подано больше, но некоторые подают их, но потом по каким-то своим причинам не заезжают.— А сколько стоит сейчас электронная виза в Россию?— На данный момент 52 доллара. Деловые круги уже предложили министерству иностранных дел проработать снижение стоимости электронной визы. Это действительно важно — конкурентоспособность визы это один из элементов привлечения иностранных туристов в нашу страну.— А как иностранные туристы оплачивают эту визу?— Через сайт МИД России.— Как идет процесс группового безвизового обмена с Китаем? Какие ожидания на 2024 год?— В рамках безвизового группового обмена с 1 августа въездной турпоток в Россию составил порядка 140 тысяч китайских граждан за 10 месяцев. Планируем достичь по итогам 2024 года – 1,5-2 миллиона взаимных поездок и по электронной, и по групповым безвизовым поездкам. Это еще не те цифры, что были до пандемии, но мы уверенно движемся к поставленным целям.— Как идет процесс обсуждения безвизового группового обмена с Индией? На каком этапе сейчас этот вопрос и когда безвиз может быть запущен?— С Китаем и Ираном у нас этот механизм запущен уже на постоянной основе и хорошо работает. С индийскими партнерами пока сложнее обстоят дела. Мы подготовили аналогичный проект соглашения и передали его на индийскую сторону. Сейчас коллеги его рассматривают, документ проходит внутригосударственное согласование. После этого, в июне-конце июля, мы уже приступим к переговорному процессу. Он будет длиться от месяца до трех. Но мы ставим себе задачу выйти на подписание соглашения до конца 2024 года.— То есть можно ожидать, что первые безвизовые группы туристов из Индии смогут к нам приехать уже ближе к весне следующего года?— Да, можно сказать так. Все будет зависеть от процедуры согласования, но по опыту с Китаем и Ираном скажу, что после подписания соглашений уходит месяц-два на разъяснительную работу. То есть мы проводим работу с органами пограничного контроля, гостиницами и после этого группы уже начинают ехать. Обычно делаем сначала несколько тестовых групп. Если мы понимаем, что механизм работает и все проблемы устранены, то запускаем массовый поток туристических групп.— С какими еще странами планируется отменить визы?— Саудовская Аравия, Катар, Оман, Бахрейн, в проработке еще Малайзия и Мьянма, а также ряд стран Африки. С Мьянмой сейчас история такова, что мы въезжаем к ним по безвизовому режиму и ведем работу над соглашением о полном безвизе с двух сторон. Документ сейчас рассматривается мьянманской стороной, и у нас задача на Восточном экономическом форуме в сентябре его подписать.— А кто еще кроме Мьянмы близок к безвизу с Россией?— Это вопрос переговоров. Наши профильные министерства постарались и на стороне ряда стран такие соглашения уже находятся.Отдельный приоритет — Саудовская Аравия, потому что турпоток оттуда сильно растет: по итогам 2023 года рост составил 60% по сравнению с 2022 годом. А по итогам первого квартала 2024 года у нас в 15 раз вырос турпоток из Саудовской Аравии в Россию. Если около 500 человек заехало за первый квартал 2023 года, то за первый квартал 2024 года— уже около 6,5 тысяч.— Как только у нас будет безвизовый режим с Саудовской Аравией и прямое авиасообщение, то насколько еще вырастет этот поток?— Насколько, прогнозировать трудно. Практика показывает, что после того, как в 2017 году с ОАЭ был отменен визовый режим, турпоток оттуда в Россию вырос в 5-7 раз. То есть, мы надеемся, что с Саудовской Аравией будет такой же рост — в 3-4 раза, с учетом уже высокой базы.— Какая у России позиция: безвизовый режим должен быть по паритету или не принципиально, и с одной стороны могут действовать визы?— Сейчас действует правило, что должен соблюдаться паритет, чтобы Российская Федерация ввела для кого-то безвизовый режим.— Какие у вас прогнозы, сколько в этом году приедет в Россию иностранных туристов?— Мы для себя, во-первых, установили целевые индикаторы до 2030 года, когда к нам должно приехать 16 миллионов иностранных туристов. Это получается плюс 12 миллионов к базе 2023 года. На 2024 год мы ставим цель чуть более 5 миллионов — 5,1-5,2 миллиона. То есть прирост чуть выше 1 миллиона, по сравнению с 2023 годом, порядка 20-25%.— Обращали ли вы внимание, может быть иностранные туристы рассказывают, чего им не хватает в России, какие проблемы у них, что нужно улучшить?— На самом деле тут работает правило: сколько туристов, столько и мнений. Поэтому мы со своей стороны стараемся делать все для развития инфраструктуры в нашей стране. Много всего делается с точки зрения развития модульных гостиниц, номерного фонда, строительства развлекательной инфраструктуры. Есть программа продвижения, которая как раз и нацелена на то, чтобы адаптировать туристический продукт под каждую страну и удовлетворить, так сказать, среднестатистические потребности туристов из конкретных стран.— В России есть Muslim Friendly, на полях ПМЭФ представитель ЦСР сказала, что можно принять и Indian Friendly. Согласны?— Конечно. Muslim Friendly, Indian Friendly, China Friendly, это определенные стандарты отдыха иностранных туристов из Китая, Индии и мусульманских стран. Они касаются как гостиниц, так и питания, оказания всего спектра услуг. Например, стандартов халяль, если мы говорим про Muslim Friendly. Для индийских туристов большое внимание всегда уделяется питанию. Им очень важно, если они платят за пятизвездочную гостиницу, то у них должно быть определенное питание, которое им привычно.— С какими странами, кроме Индонезии и Саудовской Аравии, ведутся переговоры по запуску прямых рейсов?— У нас сейчас в приоритете — Саудовская Аравия, Индонезия и Малайзия. На исламском форуме в Казани мы проводили переговоры с малайзийской стороной и они очень заинтересованы в организации прямых рейсов. Министерство туризма Малайзии сейчас работает со своим транспортным агентством для того, чтобы уладить все необходимые организационные моменты.Нам прямые рейсы интересны с точки зрения въезда малайзийских, индонезийских туристов, потому что мы тоже видим растущий спрос с их стороны на поездки в Россию.— Туристы из стран арабского мира куда в основном ездят – в Москву и Петербург?— С точки зрения граждан с Ближнего Востока, то это прежде всего Москва и Санкт-Петербург, Казань. Часто туристы из этих стран приезжают в Россию, как многие говорят, переждать жару. Им комфортен климат в центральной части России и интересны наши достопримечательности. Сейчас граждане Ближнего Востока все больше и больше интересуются российской культурой, российской историей. И это дополнительный стимул для их привлечения в нашу страну.— Российские регионы готовы встречать таких туристов в плане инфраструктуры и сервиса?— Да, в среднем тот поток, который сейчас идет в регионы из иностранных государств и даже высокого уровня, я имею в виду, туристов с запросами, они достаточно спокойно обеспечивают этот уровень. Та самая программа продвижения, которая есть и работает, ее задача как раз показать Россию для этих туристов, ее гостеприимство не только с точки зрения привычных городов, как Москва, Санкт-Петербург и Казань, но и Дальний Восток, Сибирь, регионы Северного Кавказа.— Средний чек иностранного туриста в России вырос?— Надо смотреть отдельно по странам. Граждане Китая тратят чуть меньше, если мы берем групповые безвизовые поездки. У туристов из Ближнего Востока чек побольше. В среднем – в районе 800 долларов у иностранных туристов уходит за поездку.— Изменился ли портрет иностранного туриста в России?— Портрет не только иностранного, но и российского туриста изменился после ковида. Все хотят индивидуальный подход, эксклюзивный продукт. Туристическая отрасль тоже перестраивается.

https://ria.ru/20231206/kukhnya-1914207549.html

https://ria.ru/20231223/kitay-1917667216.html

https://ria.ru/20240419/turizm-1940775674.html

https://ria.ru/20240405/ural-1937803316.html

https://ria.ru/20240421/rossiya-1941292705.html

https://ria.ru/20240213/inturisty-1927020264.html

https://ria.ru/20240425/sochi-1942368256.html

https://ria.ru/20240605/turizm-1950700689.html

https://ria.ru/20240209/aviatsiya-1926243167.html

https://ria.ru/20240608/turizm-1951620411.html

россия

саудовская аравия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, никита кондратьев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), саудовская аравия, китай, туризм, интервью - авторы