https://ria.ru/20240609/pmef-1951764982.html

ФАО хочет открыть представительство в каждом федеральном округе

ФАО хочет открыть представительство в каждом федеральном округе - РИА Новости, 09.06.2024

ФАО хочет открыть представительство в каждом федеральном округе

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) хотела бы открыть свое представительство в каждом федеральном округе России, заявил в интервью... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:05

2024-06-09T13:05

2024-06-09T13:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) хотела бы открыть свое представительство в каждом федеральном округе России, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков на "полях" ПМЭФ. "Мы рассчитываем установить свое временное или постоянное присутствие в важнейших российских регионах с учетом важности их вклада в агропродовольственные системы. В идеале - хорошо было бы иметь представительство в каждом федеральном округе", — сказал Кобяков. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО) является межправительственной международной организацией, занимающейся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран. ФАО играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом. В 2024 году ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Читайте полный текст интервью Олега Кобякова>>

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