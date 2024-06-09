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ФАО хочет открыть представительство в каждом федеральном округе
ФАО хочет открыть представительство в каждом федеральном округе - РИА Новости, 09.06.2024
ФАО хочет открыть представительство в каждом федеральном округе
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) хотела бы открыть свое представительство в каждом федеральном округе России, заявил в интервью... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T13:05
2024-06-09T13:05
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) хотела бы открыть свое представительство в каждом федеральном округе России, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков на "полях" ПМЭФ. "Мы рассчитываем установить свое временное или постоянное присутствие в важнейших российских регионах с учетом важности их вклада в агропродовольственные системы. В идеале - хорошо было бы иметь представительство в каждом федеральном округе", — сказал Кобяков. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО) является межправительственной международной организацией, занимающейся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран. ФАО играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом. В 2024 году ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Читайте полный текст интервью Олега Кобякова>>
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ПМЭФ-2024, Экономика, Россия, ООН, ФАО
ФАО хочет открыть представительство в каждом федеральном округе
Директор отделения Кобяков: ФАО хочет открыть представительства в регионах РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн — РИА Новости. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) хотела бы открыть свое представительство в каждом федеральном округе России, заявил в интервью РИА Новости директор отделения ФАО ООН по связям с РФ Олег Кобяков на "полях" ПМЭФ.
"Мы рассчитываем установить свое временное или постоянное присутствие в важнейших российских регионах с учетом важности их вклада в агропродовольственные системы. В идеале - хорошо было бы иметь представительство в каждом федеральном округе", — сказал Кобяков.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО) является межправительственной международной организацией, занимающейся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран. ФАО играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом.
В 2024 году ПМЭФ проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.