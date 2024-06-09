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Олег Кобяков: сектор Газа — одна из самых горячих точек голода

Олег Кобяков: сектор Газа — одна из самых горячих точек голода - РИА Новости, 09.06.2024

Олег Кобяков: сектор Газа — одна из самых горячих точек голода

Угроза массового голода в секторе Газа сохраняется из-за продолжения вооруженных действий, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T13:00

2024-06-09T13:00

2024-06-09T13:00

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Угроза массового голода в секторе Газа сохраняется из-за продолжения вооруженных действий, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков. В интервью корреспонденту РИА Новости Валерии Балыкиной на полях ПМЭФ-2024 он рассказал, в какой стадии продовольственной безопасности находится Газа, а также о том, когда страны смогут достичь углеродной нейтральности.— Ранее в ФАО ООН сообщили, что жителям Газы грозит массовый голод, но его еще можно предотвратить. Сохраняется ли такой прогноз на сегодняшний день?— Абсолютно. Этот прогноз сохраняется в связи с продолжением вооруженных действий, которые негативно сказываются на гражданском населении. Сейчас практически все население сектора Газа находится в третьей-четвертой фазе отсутствия продовольственной безопасности и можно говорить о масштабном кризисе. В настоящее время это одна из самых горячих точек голода, с ликвидацией которой борются гуманитарные агентства системы ООН.— Сколько людей в мире на данный момент голодают? Замечает ли ФАО острую нехватку продовольствия в мире на данный момент?— ФАО совместно со своими партнерами — Всемирной продовольственной программой ООН, с Международным банком сельскохозяйственного развития, Всемирной организацией здравоохранения и Всемирным банком — раз в год выпускает доклад о состоянии в области продовольственной безопасности питания и, как водится в статистике, апеллирует данными за предыдущий год. В 2022 году в мире голодало до 780 миллионов людей. Это все равно на 110 миллионов больше, чем до начала пандемии, но меньше, чем в 2021 году, когда это число составляло 820 миллионов.Есть и второй документ по числу голодающих — это издаваемый совместно со Всемирной продовольственной программой документ так называемых горячих точек голода. Там называются другие цифры — порядка 285-300 миллионов, но это именно острый голод, а не хронический. Поэтому эти две цифры не противоречат друг другу. Такой доклад вышел на днях и там прогнозируется, что при сохранении нынешних тенденций ситуация с продовольствием может усугубиться еще в 17 странах мира. Среди традиционно горячих точек — Йемен, Судан, Южный Судан, сектор Газа и целый ряд других африканских стран, затронутых вооруженными конфликтами и негативными последствиями изменения климата, стихийными бедствиями.— ФАО ООН сообщила, что мировые цены на продовольствие в апреле продолжили рост, начавшийся с прошлого месяца. Есть ли вероятность, что цены на продовольствие с каждым месяцем будут возрастать? С чем это связано?— Мы отмечаем, что с начала года индекс продовольственных цен ФАО снижается. Мы его отслеживаем по пяти основным товарным группам: это зерновые, мясо, масла, молочные продукты, сахара. Если по какой-то группе идет небольшое повышение, то оно в целом нивелируется снижением цен на продовольственное сырье и на пищевые продукты по другим группам. В целом индекс цен на продовольствие ФАО значительно меньше, чем год назад. Мы прогнозируем, что эта тенденция на понижение сохранится. Поэтому незначительные колебания нивелируются падением цен на другие основные продовольственные группы.— Президент России Владимир Путин утвердил Климатическую доктрину РФ, в которой говорится о намерении достичь углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Как ФАО ООН оценивает работу России в этом направлении? На ваш взгляд, к какому году Россия сможет ее достичь?— Трудно сейчас давать оценки тому, когда какая-либо страна или группа стран достигнут углеродной нейтральности, потому что этот процесс многоплановый. Он зависит не только от человеческой деятельности. Он зависит от естественных факторов изменения климата. Думается, что в ближайшие 5-10 лет ни одна страна не сможет похвастаться этим достижениям и ориентиры на 2050-2060 годы, пожалуй, реалистичны.— Ранее СМИ сообщали, что ФАО ООН рассчитывает в ближайшее время открыть свои информационные центры в нескольких российских регионах. Как продвигается работа в этом направлении? Есть ли уже точная дата открытия таких информационных центров? Какие их цели и задачи?— Мы рассчитываем установить свое временное или постоянное присутствие в важнейших российских регионах с учетом важности их вклада в агропродовольственные системы. В идеале — хорошо было бы иметь представительство в каждом федеральном округе.

https://ria.ru/20240605/deti-1950754376.html

https://ria.ru/20240524/usa-1948067469.html

https://ria.ru/20231011/poligon-1901702366.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью - авторы, россия, йемен, судан, владимир путин, всемирный банк, фао, оон