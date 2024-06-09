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В ФАО заявили об угрозе массового голода в секторе Газа

В ФАО заявили об угрозе массового голода в секторе Газа - РИА Новости, 09.06.2024

В ФАО заявили об угрозе массового голода в секторе Газа

Угроза массового голода в секторе Газа сохраняется из-за продолжения вооруженных действий, можно говорить о масштабном кризисе в продовольственной безопасности, РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T12:39

2024-06-09T12:39

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Угроза массового голода в секторе Газа сохраняется из-за продолжения вооруженных действий, можно говорить о масштабном кризисе в продовольственной безопасности, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков на полях ПМЭФ. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (Food and Agriculture Organization - ФАО) является межправительственной международной организацией, занимающейся вопросами продовольственных ресурсов и развития сельского хозяйства различных стран. ФАО играет ведущую роль в международной деятельности, направленной на борьбу с голодом. "Абсолютно (сохраняется угроза массового голода - ред.) Этот прогноз сохраняется в связи с продолжением вооруженных действий, которые негативно сказываются на гражданском населении. Сейчас практически все население сектора Газа находится в третьей-четвертой фазе отсутствия продовольственной безопасности и можно говорить о масштабном кризисе", - сказал Кобяков. Он добавил, что в настоящее время сектор Газа - одна из самых горячих точек голода, с ликвидацией которой борются гуманитарные агентства системы ООН. В начале апреля Всемирный банк совместно с ООН сообщили, что свыше половины жителей сектора Газа находятся на грани голода, и более 1 миллиона из них остались без домов в результате обострения палестино-израильского конфликта, которое началось осенью 2023 года. В их докладе подчеркивалось, что катастрофические для физического и психологического состояния последствия боевых действий в Газе сильнее всего затронули женщин, стариков и детей. При этом аналитики Всемирного банка и ООН ожидают, что последние столкнутся с "пожизненными последствиями" нынешнего конфликта для своего дальнейшего развития. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 36,5 тысячи, пострадали около 83 тысяч человек, сообщало министерство здравоохранения Газы. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. В 2024 году ПМЭФ прошел с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума. Читайте полный текст интервью Олега Кобякова>>

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