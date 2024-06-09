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Атаки ВСУ в сторону Крыма несут угрозу для Запорожской АЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
11:13 09.06.2024
https://ria.ru/20240609/pmef-1951750626.html
Атаки ВСУ в сторону Крыма несут угрозу для Запорожской АЭС, заявил Балицкий
Атаки ВСУ в сторону Крыма несут угрозу для Запорожской АЭС, заявил Балицкий - РИА Новости, 09.06.2024
Атаки ВСУ в сторону Крыма несут угрозу для Запорожской АЭС, заявил Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что ракетные атаки украинских войск в сторону Крыма несут угрозу для... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T11:13
2024-06-09T11:13
пмэф-2024
россия
запорожская область
днепр (город)
евгений балицкий
рафаэль гросси
алексей лихачев
запорожская аэс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что ракетные атаки украинских войск в сторону Крыма несут угрозу для Запорожской АЭС. Ситуация на Запорожской АЭС нестабильна, все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ частично или полностью нарушены, заявил ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "К сожалению, то, что станция находится в зоне риска, - это факт. Потому что ракеты, которые летят в сторону Крыма, Storm Shadow, предположим, пролетая над станцией, даже если она случайно сбилась с курса, была нами сбита и упала на АЭС или еще что-то - это все равно угроза, и тогда снимаются практически все защиты. Если такая серьезная ракета может попасть в ядерный реактор, то мне трудно прогнозировать какие могут быть последствия, если что-то подобное прилетит в реактор", - сказал Балицкий агентству. По его словам, ракеты, запускаемые ВСУ в сторону южных регионов России, в том числе пролетают над Запорожской АЭС и несут для ее безопасности большие риски. "Я никого не пугаю, но где гарантия, что она не повредит ядерный реактор", - сказал Балицкий и добавил, что российская сторона сделает все, чтобы защитить атомную станцию, но пока украинские войска ведут обстрелы, никаких гарантий безопасности для работы АЭС нет. Давление на Запорожскую АЭС со стороны украинских войск увеличилось, это заметно по числу прилетов беспилотников, большинство из которых нейтрализуется, сообщал ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В МО РФ ранее заявляли, что удары вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС чреваты катастрофическими последствиями. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://ria.ru/20240606/okrug-1951056374.html
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запорожская область
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россия, запорожская область, днепр (город), евгений балицкий, рафаэль гросси, алексей лихачев, запорожская аэс, магатэ, вооруженные силы украины
ПМЭФ-2024, Россия, Запорожская область, Днепр (город), Евгений Балицкий, Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины
Атаки ВСУ в сторону Крыма несут угрозу для Запорожской АЭС, заявил Балицкий

Балицкий: ракетные атаки ВСУ в сторону Крыма несут угрозу для Запорожской АЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС
Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Бронеавтомобиль покидает территорию Запорожской АЭС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что ракетные атаки украинских войск в сторону Крыма несут угрозу для Запорожской АЭС.
Ситуация на Запорожской АЭС нестабильна, все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ частично или полностью нарушены, заявил ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Балицкий о создании нового федерального округа - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
В России может появиться новый федеральный округ, заявил Балицкий
6 июня, 16:10
"К сожалению, то, что станция находится в зоне риска, - это факт. Потому что ракеты, которые летят в сторону Крыма, Storm Shadow, предположим, пролетая над станцией, даже если она случайно сбилась с курса, была нами сбита и упала на АЭС или еще что-то - это все равно угроза, и тогда снимаются практически все защиты. Если такая серьезная ракета может попасть в ядерный реактор, то мне трудно прогнозировать какие могут быть последствия, если что-то подобное прилетит в реактор", - сказал Балицкий агентству.
По его словам, ракеты, запускаемые ВСУ в сторону южных регионов России, в том числе пролетают над Запорожской АЭС и несут для ее безопасности большие риски.
Евгений Балицкий на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Новый федеральный округ может называться Новороссия, сообщил Балицкий
6 июня, 16:24
"Я никого не пугаю, но где гарантия, что она не повредит ядерный реактор", - сказал Балицкий и добавил, что российская сторона сделает все, чтобы защитить атомную станцию, но пока украинские войска ведут обстрелы, никаких гарантий безопасности для работы АЭС нет.
Давление на Запорожскую АЭС со стороны украинских войск увеличилось, это заметно по числу прилетов беспилотников, большинство из которых нейтрализуется, сообщал ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
В МО РФ ранее заявляли, что удары вооружённых сил Украины по Запорожской АЭС чреваты катастрофическими последствиями.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Балицкий заявил, что у ВСУ кончаются люди
Вчера, 05:13
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Балицкий рассказал, когда можно запустить Запорожскую АЭС
7 июня, 07:14
 
ПМЭФ-2024РоссияЗапорожская областьДнепр (город)Евгений БалицкийРафаэль ГроссиАлексей ЛихачевЗапорожская АЭСМАГАТЭВооруженные силы Украины
 
 
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