https://ria.ru/20240609/pmef-1951748476.html

Эксперт призвал российских производителей БПЛА сотрудничать с китайскими

Эксперт призвал российских производителей БПЛА сотрудничать с китайскими - РИА Новости, 09.06.2024

Эксперт призвал российских производителей БПЛА сотрудничать с китайскими

Производителям комплектующих в России нет необходимости соперничать с китайскими, с ними нужно сотрудничать и получать от этого выгоду, рассказал в интервью РИА РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T11:02

2024-06-09T11:02

2024-06-09T11:08

пмэф-2024

экономика

технологии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Производителям комплектующих в России нет необходимости соперничать с китайскими, с ними нужно сотрудничать и получать от этого выгоду, рассказал в интервью РИА Новости на прошедшем ПМЭФ-2024 глава крупнейшего производителя беспилотных машин в России компании "Геоскан", участника рынка НТИ "Аэронет" Алексей Семенов. "Не надо с ними конкурировать, надо с ними сотрудничать. Конечно, есть такие технологии, которыми мы должны владеть сами. Но владеть всеми технологиями, какие есть в мире, невозможно. Мы должны кооперироваться со странами Глобального Юга. Нам надо предлагать им самое лучшее, что есть у нас, и получать самое лучшее, что есть у них. Возможно, это именно то, что мы должны принести в мир сейчас – путь сотрудничества, а не тупого соперничества", - сказал Семенов. Он отметил, что "безусловно, у всех стран своя игра, свой бизнес". "Не стоит строить иллюзий, что наши партнеры легко будут делиться своими лучшими разработками. Но взаимодействовать с ними точно надо. И слава богу, что это возможно, что они к этому готовы", - добавил глава компании. "Нужно не ждать, а самим делать первый шаг – делать хайтек мирового класса и предлагать его партнерам. Сделай сам – подари другу, и друг подарит тебе", - заключил Семенов. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ-2024. Читайте полный текст интервью Алексея Семенова>>

https://ria.ru/20240608/bespilotniki-1951579258.html

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экономика, технологии, россия