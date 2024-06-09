https://ria.ru/20240609/semenov-1951707907.html

Алексей Семенов: беспилотники должны стать гаджетами

Алексей Семенов: беспилотники должны стать гаджетами - РИА Новости, 09.06.2024

Алексей Семенов: беспилотники должны стать гаджетами

Китай стал спасением для разработчиков российских беспилотников в прошедшем году, удивив отечественные компании скоростью и приемистостью к изменениям рынка,... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T11:00

2024-06-09T11:00

2024-06-09T11:13

интервью - авторы

китай

россия

ирина андреева

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Китай стал спасением для разработчиков российских беспилотников в прошедшем году, удивив отечественные компании скоростью и приемистостью к изменениям рынка, заявил глава крупнейшего производителя беспилотных машин в России компании "Геоскан", участника рынка НТИ "Аэронет" Алексей Семенов. Почему России надо развивать собственные высокоточные производства, несмотря на богатый азиатский рынок, как объединить беспилотники и образование, почему инженеров надо любить, и откуда брать новые кадры на рынке, он рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2024. Беседовала Ирина Андреева.— В прошлом году мы с вами обсуждали вопрос поставок комплектующих для беспилотников и тогда вы сказали, что "мы пошли в Китай и нашли там качественные продукты в четыре раза дешевле западных". Что изменилось за прошедший год, появились ли на рынке отечественные производители?— Очень сильно все изменилось – мы полностью перешли на китайскую электронную комплектацию. Все произошло вовремя – китайские ребята в технологиях именно сейчас продвинулись до того уровня, который был нужен нам. И мы им очень благодарны, они фактически спасли наше производство.— Не хочется никого обидеть, но получается, что роста российского производства комплектующих для беспилотников не произошло?— Почему не хочется? Надо обижать, нам уже нельзя обходить острые углы. Если что-то не сделано, надо так и говорить. В Китае в программе создания самодостаточной микроэлектронной и полупроводниковой промышленности задействовано 17 тысяч предприятий, между которыми распределены все задачи. У нас даже количественно предприятий в отрасли гораздо меньше. И начали мы думать о собственной микроэлектронике гораздо позже.— Ну, раз так складывается, то может уже и не надо самим ничего развивать и просто пользоваться поставщиками из Китая?— Тут ситуация однозначная – или завернуться в простыню и ползти на кладбище, или развиваться. Других вариантов нет. Более того, сейчас надо шевелиться гораздо более интенсивно, чем это можно было делать два-три года назад.— Конкурировать с китайцами?— Не надо с ними конкурировать, надо с ними сотрудничать. Конечно, есть такие технологии, которыми мы должны владеть сами. Но владеть всеми технологиями, какие есть в мире, невозможно. Мы должны кооперироваться со странами Глобального Юга. Нам надо предлагать им самое лучшее, что есть у нас, и получать самое лучшее, что есть у них. Возможно, это именно то, что мы должны принести в мир сейчас – путь сотрудничества, а не тупого соперничества. Безусловно, у всех стран своя игра, свой бизнес. Не стоит строить иллюзий, что наши партнеры легко будут делиться своими лучшими разработками. Но взаимодействовать с ними точно надо. И слава Богу, что это возможно, что они к этому готовы.— А что нам надо сделать, чтобы "процесс пошел", как говорил Горбачев?— Нужно не ждать, а самим делать первый шаг – делать хайтек мирового класса и предлагать его партнерам. Сделай сам – подари другу, и друг подарит тебе.— А что нового ожидаете в ближайший год в сфере беспилотников?— В первую очередь ожидаем, что в стране появятся собственные беспилотники для обычных людей, такие, как DJI – технически совершенные, массовые и дешевые. Беспилотники должны стать гаджетами. Мне нравится это слово — хотя оно и нерусское, но компактное и точное. Гаджет – это что-то сложное, но маленькое, удобное и очень привлекательное. В России должны появиться беспилотники-гаджеты собственной разработки.А второе – мы должны научиться применять беспилотники в экономике, получать серьезный экономический эффект. Это точно возможно, мы видим как минимум четыре отрасли, которые можно кардинально цифровизовать с помощью беспилотников.— Какие?— Картография и кадастр, сельское хозяйство, лесное хозяйство, маркшейдерия. Беспилотники умеют собирать достоверную и актуальную информацию, очень дешево и очень быстро. А получение информации – кровеносная система цифровизации.И также кардинально беспилотники могут изменить образование. Мы пытаемся сейчас внедрить в школах подход STEM, когда дети решают не абстрактные задачи, а изучают математику, физику, программирование на примере образовательных гаджетов – на программируемых дронах. STEM можно внедрять на самом разном оборудовании, но дроны – самое понятное и интересное для детей.— А как обстоят дела с кадрами у вас в отрасли, что делать, чтобы их было больше?— И хорошо, и плохо. Хорошо, что они есть, и плохо, что их мало. А чтобы кадров было больше, людей надо заинтересовывать. Ильф и Петров говорили: "Пешеходов надо любить". С фразы "инженеров надо любить" должна начинаться любая книга по подготовке кадров.Начинать надо уже с детского сада – детей надо заинтересовывать техническим творчеством. Им надо дать настоящие русские гаджеты. Потому что если ребенка удалось заинтересовать, он будет учиться сам, он найдет способ учиться, сейчас это вполне возможно. Дети должны видеть, что в России можно делать очень интересные вещи, что уже не надо никуда уезжать. Если мы заинтересуем детей заниматься техническим творчеством, через несколько лет у нас будет много инженеров, которые будут хотеть и уметь работать.

https://ria.ru/20240606/kitay-1950906424.html

https://ria.ru/20240605/partner-1950817817.html

https://ria.ru/20240608/bespilotniki-1951579258.html

https://ria.ru/20230623/semenov-1879851728.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью - авторы, китай, россия, ирина андреева