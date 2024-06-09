https://ria.ru/20240609/moshenniki-1951816160.html
Источник: петербургский физик перечислил мошенникам 1,9 миллиона рублей
Источник: петербургский физик перечислил мошенникам 1,9 миллиона рублей - РИА Новости, 09.06.2024
Источник: петербургский физик перечислил мошенникам 1,9 миллиона рублей
Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которым пенсионер перечислил 1,9 миллиона рублей якобы для регистрации его патентов в программе "Русской Википедии",... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T20:01
2024-06-09T20:01
2024-06-09T20:02
происшествия
россия
ссср
санкт-петербург
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которым пенсионер перечислил 1,9 миллиона рублей якобы для регистрации его патентов в программе "Русской Википедии", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, жертвой кражи, по информации источника РИА Новости в оперативных службах, стал известный физик, академик РАН Евгений Александров, который в 1978 году удостоен Государственной премии СССР. Как информирует ведомство, в полицию обратился 88-летний петербуржец, рассказавший, что 30 мая ему позвонила "сотрудница "Русской Википедии"", которая сообщила мужчине, что его патенты необходимо зарегистрировать в ее программе. После этого пенсионер получил СМС-сообщение от банка, содержание которого он сообщил собеседнице. "Пятого июня мужчина получил от банка электронное письмо, в котором сообщалось о продаже его ценных бумаг. Мужчина обратился в отделение банка, где информация о переводе со счета денежных средств в сумме 1 991 840 рублей, полученных от продажи ценных бумаг, на счет другого лица подтвердилась", - сообщили в ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Полиция ищет злоумышленников. ГУМВД не приводит персональные данные потерпевшего, но, по информации источника РИА Новости в оперативных службах, жертвой кражи стал известный физик, академик РАН Евгений Александров, который в 1978 году удостоен Государственной премии СССР за цикл работ по обнаружению и исследованию новых оптических явлений. Александров работает в физико-техническом институте имени Иоффе и возглавляет комиссию РАН по борьбе с лженаукой. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html
https://radiosputnik.ru/20240221/moshenniki-1928764129.html
россия
ссср
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ссср, санкт-петербург, российская академия наук
Происшествия, Россия, СССР, Санкт-Петербург, Российская академия наук
Источник: петербургский физик перечислил мошенникам 1,9 миллиона рублей
Известный физик Александров перечислил мошенникам 1,9 миллиона рублей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которым пенсионер перечислил 1,9 миллиона рублей якобы для регистрации его патентов в программе "Русской Википедии", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, жертвой кражи, по информации источника РИА Новости в оперативных службах, стал известный физик, академик РАН Евгений Александров, который в 1978 году удостоен Государственной премии СССР.
Как информирует ведомство, в полицию обратился 88-летний петербуржец, рассказавший, что 30 мая ему позвонила "сотрудница "Русской Википедии"", которая сообщила мужчине, что его патенты необходимо зарегистрировать в ее программе. После этого пенсионер получил СМС-сообщение от банка, содержание которого он сообщил собеседнице.
"Пятого июня мужчина получил от банка электронное письмо, в котором сообщалось о продаже его ценных бумаг. Мужчина обратился в отделение банка, где информация о переводе со счета денежных средств в сумме 1 991 840 рублей, полученных от продажи ценных бумаг, на счет другого лица подтвердилась", - сообщили в ГУМВД.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Полиция ищет злоумышленников.
ГУМВД не приводит персональные данные потерпевшего, но, по информации источника РИА Новости в оперативных службах, жертвой кражи стал известный физик, академик РАН Евгений Александров, который в 1978 году удостоен Государственной премии СССР за цикл работ по обнаружению и исследованию новых оптических явлений. Александров работает в физико-техническом институте имени Иоффе и возглавляет комиссию РАН по борьбе с лженаукой.
Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.