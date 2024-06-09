https://ria.ru/20240609/moshenniki-1951816160.html

Источник: петербургский физик перечислил мошенникам 1,9 миллиона рублей

Источник: петербургский физик перечислил мошенникам 1,9 миллиона рублей - РИА Новости, 09.06.2024

Источник: петербургский физик перечислил мошенникам 1,9 миллиона рублей

Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которым пенсионер перечислил 1,9 миллиона рублей якобы для регистрации его патентов в программе "Русской Википедии",... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T20:01

2024-06-09T20:01

2024-06-09T20:02

происшествия

россия

ссср

санкт-петербург

российская академия наук

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн - РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга ищет мошенников, которым пенсионер перечислил 1,9 миллиона рублей якобы для регистрации его патентов в программе "Русской Википедии", сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ, жертвой кражи, по информации источника РИА Новости в оперативных службах, стал известный физик, академик РАН Евгений Александров, который в 1978 году удостоен Государственной премии СССР. Как информирует ведомство, в полицию обратился 88-летний петербуржец, рассказавший, что 30 мая ему позвонила "сотрудница "Русской Википедии"", которая сообщила мужчине, что его патенты необходимо зарегистрировать в ее программе. После этого пенсионер получил СМС-сообщение от банка, содержание которого он сообщил собеседнице. "Пятого июня мужчина получил от банка электронное письмо, в котором сообщалось о продаже его ценных бумаг. Мужчина обратился в отделение банка, где информация о переводе со счета денежных средств в сумме 1 991 840 рублей, полученных от продажи ценных бумаг, на счет другого лица подтвердилась", - сообщили в ГУМВД. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Полиция ищет злоумышленников. ГУМВД не приводит персональные данные потерпевшего, но, по информации источника РИА Новости в оперативных службах, жертвой кражи стал известный физик, академик РАН Евгений Александров, который в 1978 году удостоен Государственной премии СССР за цикл работ по обнаружению и исследованию новых оптических явлений. Александров работает в физико-техническом институте имени Иоффе и возглавляет комиссию РАН по борьбе с лженаукой. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает.

https://ria.ru/20240228/moshennik-1930012787.html

https://radiosputnik.ru/20240221/moshenniki-1928764129.html

россия

ссср

санкт-петербург

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происшествия, россия, ссср, санкт-петербург, российская академия наук