https://ria.ru/20240609/miting-1951802187.html

В Ереване полиция оцепила здание правительства Армении перед митингом

В Ереване полиция оцепила здание правительства Армении перед митингом - РИА Новости, 09.06.2024

В Ереване полиция оцепила здание правительства Армении перед митингом

Крупные силы полиции сконцентрированы на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении перед митингом с требованием отставки премьер-министра... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T17:49

2024-06-09T17:49

2024-06-09T20:46

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азербайджан

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никол пашинян

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ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Крупные силы полиции сконцентрированы на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении перед митингом с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна передает корреспондент РИА Новости. Все входы в здание оцеплены полицейскими. Лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян анонсировал воскресную акцию 4 июня. По его словам, митинг будет ключевым. В случае смены власти в стране он планирует сформировать переходное правительство, которое должно добиться примирения в обществе, урегулирования отношений с внешним миром, а также заняться подготовкой внеочередных парламентских выборов, в которых временное переходное правительство участвовать не будет, "чтобы не подрывать принцип справедливости". Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.

https://ria.ru/20240607/armeniya-1951459533.html

https://ria.ru/20240514/deputaty-1945819334.html

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Полиция у здания кабмина Армении из-за митинга с требованием отставки Пашиняна Полиция оцепила здание кабмина Армении из-за митинга с требованием отставки Пашиняна. 2024-06-09T17:49 true PT0M11S

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в мире, азербайджан, баку, ереван, никол пашинян