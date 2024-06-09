https://ria.ru/20240609/miting-1951802187.html
В Ереване полиция оцепила здание правительства Армении перед митингом
В Ереване полиция оцепила здание правительства Армении перед митингом - РИА Новости, 09.06.2024
В Ереване полиция оцепила здание правительства Армении перед митингом
Крупные силы полиции сконцентрированы на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении перед митингом с требованием отставки премьер-министра... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:49
2024-06-09T17:49
2024-06-09T20:46
в мире
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ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Крупные силы полиции сконцентрированы на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении перед митингом с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна передает корреспондент РИА Новости. Все входы в здание оцеплены полицейскими. Лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян анонсировал воскресную акцию 4 июня. По его словам, митинг будет ключевым. В случае смены власти в стране он планирует сформировать переходное правительство, которое должно добиться примирения в обществе, урегулирования отношений с внешним миром, а также заняться подготовкой внеочередных парламентских выборов, в которых временное переходное правительство участвовать не будет, "чтобы не подрывать принцип справедливости". Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.
https://ria.ru/20240607/armeniya-1951459533.html
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Полиция у здания кабмина Армении из-за митинга с требованием отставки Пашиняна
Полиция оцепила здание кабмина Армении из-за митинга с требованием отставки Пашиняна.
2024-06-09T17:49
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РИА Новости
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в мире, азербайджан, баку, ереван, никол пашинян
В мире, Азербайджан, Баку, Ереван, Никол Пашинян
В Ереване полиция оцепила здание правительства Армении перед митингом
Полиция оцепила здание правительства Армении перед митингом за отставку Пашиняна
ЕРЕВАН, 9 июн - РИА Новости. Крупные силы полиции сконцентрированы на площади Республики в Ереване у здания правительства Армении перед митингом с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна передает корреспондент РИА Новости.
Все входы в здание оцеплены полицейскими.
Лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян анонсировал воскресную акцию 4 июня. По его словам, митинг будет ключевым.
В случае смены власти в стране он планирует сформировать переходное правительство, которое должно добиться примирения в обществе, урегулирования отношений с внешним миром, а также заняться подготовкой внеочередных парламентских выборов, в которых временное переходное правительство участвовать не будет, "чтобы не подрывать принцип справедливости".
Акции протеста с требованием отставки Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку ряда приграничных территорий проходят в Ереване с 9 мая.