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Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы сотрудникам СБУ учебник - РИА Новости, 09.06.2024
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ПМЭФ-2024
 
04:07 09.06.2024 (обновлено: 04:47 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/medinskiy-1951721092.html
Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы сотрудникам СБУ учебник
Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы сотрудникам СБУ учебник - РИА Новости, 09.06.2024
Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы сотрудникам СБУ учебник
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил РИА Новости, что "с большим воодушевлением" узнал о том, что СБУ завела против него уголовное дело в связи с... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T04:07
2024-06-09T04:47
россия
владимир мединский
анатолий торкунов
александр чубарьян
служба безопасности украины
мгимо
российская академия наук
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил РИА Новости, что "с большим воодушевлением" узнал о том, что СБУ завела против него уголовное дело в связи с его участием в составлении учебника истории, добавив, что с удовольствием направил бы его всем сотрудникам СБУ для повышения уровня их образования. Ранее СБУ заявила, что завела уголовное дело против Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова, которые наряду с руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном выступили соавторами учебника по истории России для 11-х классов. "Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории, это существенно повысит их образовательный уровень. Я считаю, что в деле исторического просвещения мы многого добились с Анатолием Торкуновым, с академиком Чубарьяном. Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему. Поэтому я с большим воодушевлением это воспринял", - сказал РИА Новости Мединский на полях ПМЭФ . Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
https://ria.ru/20240609/ukraina-1951719356.html
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россия, владимир мединский, анатолий торкунов, александр чубарьян, служба безопасности украины, мгимо, российская академия наук, в мире
Россия, Владимир Мединский, Анатолий Торкунов, Александр Чубарьян, Служба безопасности Украины, МГИМО, Российская академия наук, В мире, ПМЭФ-2024
Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы сотрудникам СБУ учебник

Мединский заявил, что с удовольствием направил бы СБУ свой учебник истории

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРабота ПМЭФ-2024
Работа ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Работа ПМЭФ-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил РИА Новости, что "с большим воодушевлением" узнал о том, что СБУ завела против него уголовное дело в связи с его участием в составлении учебника истории, добавив, что с удовольствием направил бы его всем сотрудникам СБУ для повышения уровня их образования.
Ранее СБУ заявила, что завела уголовное дело против Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова, которые наряду с руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном выступили соавторами учебника по истории России для 11-х классов.
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"Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории, это существенно повысит их образовательный уровень. Я считаю, что в деле исторического просвещения мы многого добились с Анатолием Торкуновым, с академиком Чубарьяном. Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему. Поэтому я с большим воодушевлением это воспринял", - сказал РИА Новости Мединский на полях ПМЭФ .
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
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