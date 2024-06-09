https://ria.ru/20240609/medinskiy-1951721092.html

Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы сотрудникам СБУ учебник

Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы сотрудникам СБУ учебник - РИА Новости, 09.06.2024

Мединский заявил, что с удовольствием отправил бы сотрудникам СБУ учебник

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил РИА Новости, что "с большим воодушевлением" узнал о том, что СБУ завела против него уголовное дело в связи с... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T04:07

2024-06-09T04:07

2024-06-09T04:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил РИА Новости, что "с большим воодушевлением" узнал о том, что СБУ завела против него уголовное дело в связи с его участием в составлении учебника истории, добавив, что с удовольствием направил бы его всем сотрудникам СБУ для повышения уровня их образования. Ранее СБУ заявила, что завела уголовное дело против Мединского и ректора МГИМО МИД России Анатолия Торкунова, которые наряду с руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном выступили соавторами учебника по истории России для 11-х классов. "Меня порадовало, что сотрудники СБУ читают учебники по истории, это существенно повысит их образовательный уровень. Я считаю, что в деле исторического просвещения мы многого добились с Анатолием Торкуновым, с академиком Чубарьяном. Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему. Поэтому я с большим воодушевлением это воспринял", - сказал РИА Новости Мединский на полях ПМЭФ . Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.

https://ria.ru/20240609/ukraina-1951719356.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

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россия, владимир мединский, анатолий торкунов, александр чубарьян, служба безопасности украины, мгимо, российская академия наук, в мире