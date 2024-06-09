https://ria.ru/20240609/kndr-1951724189.html

КНДР отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором

КНДР отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором - РИА Новости, 09.06.2024

КНДР отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором

КНДР с субботы отправила в направлении Южной Кореи более 300 шаров с мусором, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T06:41

2024-06-09T06:41

2024-06-09T06:41

в мире

южная корея

сеул

пхеньян

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. КНДР с субботы отправила в направлении Южной Кореи более 300 шаров с мусором, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов. "По состоянию на 10 часов утра (04.00 мск) Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил около 330 воздушных шаров с мусором, запущенных Северной Кореей с субботы", - говорится в материале. По данным агентства, более 80 шаров приземлились на территории Южной Кореи. Остальные шары, по всей видимости, не достигли страны, пишет агентство. Шары содержали различный мусор, такой как бумагу и пластик. По данным южнокорейских властей, КНДР 28-29 мая и 1-2 июня отправила в сторону Сеула около тысячи шаров с мусором в ответ на запуски листовок южнокорейскими активистами. Пхеньян, в свою очередь, заявлял, что направил 3,5 тысячи воздушных шаров с 15 тоннами нечистот, и пообещал впредь отвечать на каждый запуск антипхеньянских листовок отправкой на Юг в десятки раз большего количества "агитационного мусора". Южная Корея отреагировала на это полной приостановкой межкорейского военного соглашения и заявила о готовности возобновить пропагандистское вещание и военные учения на границе.

https://ria.ru/20240605/putin-1950841570.html

https://ria.ru/20240530/kndr-1949250237.html

южная корея

сеул

пхеньян

кндр (северная корея)

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в мире, южная корея, сеул, пхеньян, кндр (северная корея)