КНДР отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором
Ренхап: КНДР с субботы отправила в сторону Южной Кореи более 300 шаров с мусором
© AP Photo / South Korea Presidential OfficeМешки с мусором на воздушных шарах, предположительно отправленные Северной Кореей, в Сеуле
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Мешки с мусором на воздушных шарах, предположительно отправленные Северной Кореей, в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. КНДР с субботы отправила в направлении Южной Кореи более 300 шаров с мусором, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов.
"По состоянию на 10 часов утра (04.00 мск) Объединенный комитет начальников штабов заявил, что обнаружил около 330 воздушных шаров с мусором, запущенных Северной Кореей с субботы", - говорится в материале.
По данным агентства, более 80 шаров приземлились на территории Южной Кореи. Остальные шары, по всей видимости, не достигли страны, пишет агентство.
Шары содержали различный мусор, такой как бумагу и пластик.
По данным южнокорейских властей, КНДР 28-29 мая и 1-2 июня отправила в сторону Сеула около тысячи шаров с мусором в ответ на запуски листовок южнокорейскими активистами. Пхеньян, в свою очередь, заявлял, что направил 3,5 тысячи воздушных шаров с 15 тоннами нечистот, и пообещал впредь отвечать на каждый запуск антипхеньянских листовок отправкой на Юг в десятки раз большего количества "агитационного мусора". Южная Корея отреагировала на это полной приостановкой межкорейского военного соглашения и заявила о готовности возобновить пропагандистское вещание и военные учения на границе.