https://ria.ru/20240609/indiya-1951798964.html

Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером Индии

Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером Индии - РИА Новости, 09.06.2024

Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером Индии

Лидер победившей на выборах в парламент Индии коалиции "Национально-демократический альянс" Нарендра Моди принес присягу в качестве премьер-министра страны,... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T17:15

2024-06-09T17:15

2024-06-09T19:16

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раджнатх сингх

бхаратия джаната парти

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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июн — РИА Новости. Лидер победившей на выборах в парламент Индии коалиции "Национально-демократический альянс" Нарендра Моди принес присягу в качестве премьер-министра страны, торжественную церемонию транслировали местные телеканалы. По итогам голосования партия Моди "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия. — Прим. ред.) впервые за десять лет не смогла получить абсолютное большинство: она набрала 240 мест, что на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства. С учетом голосов партий, входящих в "Национально-демократический альянс", это политическое объединение получило 292 места в парламенте, что позволило ему сформировать новое коалиционное правительство. Принеся присягу, Моди стал первым премьером со времен Джавахарлала Неру, занимающим пост главы правительства три срока подряд. Вместе с ним присягу приняли Амит Шах и Раджнатх Сингх, занимавшие в предыдущем кабинете посты министров внутренних дел и обороны соответственно, они продолжат работу в новом правительстве. Церемония прошла в условиях усиленных мер безопасности. Для недопущения беспорядков в районе президентского дворца задействовали более двух с половиной тысяч человек, в том числе пять рот военизированных формирований, подразделения коммандос, снайперов, а также дроны. Гостями церемонии стали президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе, президент Мальдив Мохамед Муиззу, вице-президент Сейшельских Островов Ахмед Афиф, премьер Бангладеш Шейх Хасина, премьер Маврикия Правинд Кумар Джагнаут, премьер Непала Пушпа Камаль Дахал и премьер Бутана Тшеринг Тобгай.Как сообщал источник в "Бхаратия джаната парти", список приглашенных гостей будет отражать приоритеты нового правительства Моди.

https://ria.ru/20240604/alyans-1950350705.html

https://ria.ru/20240605/indiya-1950527353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, индия, шри-ланка, мальдивы, нарендра моди, джавахарлал неру, раджнатх сингх, бхаратия джаната парти