Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером Индии
Нарендра Моди принес присягу в качестве нового премьера Индии
© AP Photo / Manish SwarupНарендра Моди во время принесения присяги в качестве нового премьера Индии
© AP Photo / Manish Swarup
Нарендра Моди во время принесения присяги в качестве нового премьера Индии
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июн — РИА Новости. Лидер победившей на выборах в парламент Индии коалиции "Национально-демократический альянс" Нарендра Моди принес присягу в качестве премьер-министра страны, торжественную церемонию транслировали местные телеканалы.
По итогам голосования партия Моди "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия. — Прим. ред.) впервые за десять лет не смогла получить абсолютное большинство: она набрала 240 мест, что на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства. С учетом голосов партий, входящих в "Национально-демократический альянс", это политическое объединение получило 292 места в парламенте, что позволило ему сформировать новое коалиционное правительство.
"Национальный демократический альянс"
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Принеся присягу, Моди стал первым премьером со времен Джавахарлала Неру, занимающим пост главы правительства три срока подряд. Вместе с ним присягу приняли Амит Шах и Раджнатх Сингх, занимавшие в предыдущем кабинете посты министров внутренних дел и обороны соответственно, они продолжат работу в новом правительстве.
Церемония прошла в условиях усиленных мер безопасности. Для недопущения беспорядков в районе президентского дворца задействовали более двух с половиной тысяч человек, в том числе пять рот военизированных формирований, подразделения коммандос, снайперов, а также дроны.
Гостями церемонии стали президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе, президент Мальдив Мохамед Муиззу, вице-президент Сейшельских Островов Ахмед Афиф, премьер Бангладеш Шейх Хасина, премьер Маврикия Правинд Кумар Джагнаут, премьер Непала Пушпа Камаль Дахал и премьер Бутана Тшеринг Тобгай.
Как сообщал источник в "Бхаратия джаната парти", список приглашенных гостей будет отражать приоритеты нового правительства Моди.
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