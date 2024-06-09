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Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером Индии - РИА Новости, 09.06.2024
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17:15 09.06.2024 (обновлено: 19:16 09.06.2024)
https://ria.ru/20240609/indiya-1951798964.html
Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером Индии
Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером Индии - РИА Новости, 09.06.2024
Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером Индии
Лидер победившей на выборах в парламент Индии коалиции "Национально-демократический альянс" Нарендра Моди принес присягу в качестве премьер-министра страны,... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-09T17:15
2024-06-09T19:16
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июн — РИА Новости. Лидер победившей на выборах в парламент Индии коалиции "Национально-демократический альянс" Нарендра Моди принес присягу в качестве премьер-министра страны, торжественную церемонию транслировали местные телеканалы. По итогам голосования партия Моди "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия. — Прим. ред.) впервые за десять лет не смогла получить абсолютное большинство: она набрала 240 мест, что на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства. С учетом голосов партий, входящих в "Национально-демократический альянс", это политическое объединение получило 292 места в парламенте, что позволило ему сформировать новое коалиционное правительство. Принеся присягу, Моди стал первым премьером со времен Джавахарлала Неру, занимающим пост главы правительства три срока подряд. Вместе с ним присягу приняли Амит Шах и Раджнатх Сингх, занимавшие в предыдущем кабинете посты министров внутренних дел и обороны соответственно, они продолжат работу в новом правительстве. Церемония прошла в условиях усиленных мер безопасности. Для недопущения беспорядков в районе президентского дворца задействовали более двух с половиной тысяч человек, в том числе пять рот военизированных формирований, подразделения коммандос, снайперов, а также дроны. Гостями церемонии стали президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе, президент Мальдив Мохамед Муиззу, вице-президент Сейшельских Островов Ахмед Афиф, премьер Бангладеш Шейх Хасина, премьер Маврикия Правинд Кумар Джагнаут, премьер Непала Пушпа Камаль Дахал и премьер Бутана Тшеринг Тобгай.Как сообщал источник в "Бхаратия джаната парти", список приглашенных гостей будет отражать приоритеты нового правительства Моди.
https://ria.ru/20240604/alyans-1950350705.html
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в мире, индия, шри-ланка, мальдивы, нарендра моди, джавахарлал неру, раджнатх сингх, бхаратия джаната парти
В мире, Индия, Шри-Ланка, Мальдивы, Нарендра Моди, Джавахарлал Неру, Раджнатх Сингх, Бхаратия Джаната Парти
Нарендра Моди третий раз подряд стал премьером Индии

Нарендра Моди принес присягу в качестве нового премьера Индии

© AP Photo / Manish SwarupНарендра Моди во время принесения присяги в качестве нового премьера Индии
Нарендра Моди во время принесения присяги в качестве нового премьера Индии - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
© AP Photo / Manish Swarup
Нарендра Моди во время принесения присяги в качестве нового премьера Индии
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 9 июн — РИА Новости. Лидер победившей на выборах в парламент Индии коалиции "Национально-демократический альянс" Нарендра Моди принес присягу в качестве премьер-министра страны, торжественную церемонию транслировали местные телеканалы.
По итогам голосования партия Моди "Бхаратия джаната парти" (Индийская народная партия. — Прим. ред.) впервые за десять лет не смогла получить абсолютное большинство: она набрала 240 мест, что на 32 меньше необходимого для формирования правительства простого большинства. С учетом голосов партий, входящих в "Национально-демократический альянс", это политическое объединение получило 292 места в парламенте, что позволило ему сформировать новое коалиционное правительство.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди в сопровождении лидеров Национального демократического альянса - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
"Национальный демократический альянс"
4 июня, 11:32
Принеся присягу, Моди стал первым премьером со времен Джавахарлала Неру, занимающим пост главы правительства три срока подряд. Вместе с ним присягу приняли Амит Шах и Раджнатх Сингх, занимавшие в предыдущем кабинете посты министров внутренних дел и обороны соответственно, они продолжат работу в новом правительстве.
Церемония прошла в условиях усиленных мер безопасности. Для недопущения беспорядков в районе президентского дворца задействовали более двух с половиной тысяч человек, в том числе пять рот военизированных формирований, подразделения коммандос, снайперов, а также дроны.
Гостями церемонии стали президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе, президент Мальдив Мохамед Муиззу, вице-президент Сейшельских Островов Ахмед Афиф, премьер Бангладеш Шейх Хасина, премьер Маврикия Правинд Кумар Джагнаут, премьер Непала Пушпа Камаль Дахал и премьер Бутана Тшеринг Тобгай.
Как сообщал источник в "Бхаратия джаната парти", список приглашенных гостей будет отражать приоритеты нового правительства Моди.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Такой ненависти к Индии Запад еще не демонстрировал
5 июня, 08:00
 
В миреИндияШри-ЛанкаМальдивыНарендра МодиДжавахарлал НеруРаджнатх СингхБхаратия Джаната Парти
 
 
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