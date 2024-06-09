https://ria.ru/20240609/belgiya-1951831945.html

Премьер Бельгии признал поражение либеральной партии на выборах

Премьер Бельгии признал поражение либеральной партии на выборах - РИА Новости, 09.06.2024

Премьер Бельгии признал поражение либеральной партии на выборах

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо признал поражение своей либеральной партии на выборах в федеральный и региональный парламенты и призвал к скорейшему... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-09T22:53

2024-06-09T22:53

2024-06-09T22:53

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брюссель

фландрия

александр де кроо

урсула фон дер ляйен

джо байден

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 9 июн – РИА Новости. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо признал поражение своей либеральной партии на выборах в федеральный и региональный парламенты и призвал к скорейшему формированию нового правительства. "Для нас это чрезвычайно тяжелый вечер. Мы проиграли эти выборы. Это не тот результат, на который мы рассчитывали. Я несу ответственность за это. Я сконцентрируюсь на текущих делах до назначения моего преемника. Я уверен, что нам как можно скорее нужно новое правительство", - сказал де Кроо на конференции в Брюсселе. По предварительным данным, либеральная партия премьер-министра Бельгии Александра де Кроо - Open Vld - терпит поражения на выборах в Палату представителей - федеральный парламент и региональный парламент Фландрии на фоне усиления крайне правой партии "Фламандский интерес". В частности, в региональном парламенте Фландрии либералы потеряли шесть мандатов по сравнению с выборами 2019 года, в том время как националисты увеличили свое представительство на шесть депутатов. В федеральном парламенте партия премьер-министра сохранила лишь 8 из 12 депутатских мандатов. Во внешней политике де Кроо активно поддерживал линию главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, выступал за тесные отношения с США и дальнейшее укрепление НАТО. В преддверии выборов он посетил США, где встретился с президентом Джо Байденом. Ранее он принял в Брюсселе Владимира Зеленского, пообещал усилить поддержку, в том числе передать Украине 30 бельгийских самолетов F-16. Де Кроо также активно поддерживал решение о передаче Украине доходов от замороженных активов России, большая часть которых находится на счетах депозитария Euroclear в Бельгии. После выборов бельгийским партиям предстоит сформировать новое коалиционное правительство, так как ни одна из них не получает необходимое большинство. Де Кроо сообщил, что в ближайшее время подаст в отставку, но продолжит работать в качестве исполняющего обязанности премьер-министра до формирования нового кабинета.

https://ria.ru/20240609/vybory-1951831127.html

https://ria.ru/20240609/frantsiya-1951829033.html

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в мире, бельгия, брюссель, фландрия, александр де кроо, урсула фон дер ляйен, джо байден, еврокомиссия, нато, f-16