https://ria.ru/20240608/zhaloby-1951683450.html

Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры

Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры - РИА Новости, 08.06.2024

Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры

Жалобы на ход ЕГЭ следует направлять в специальные структуры, а не блогерам, которые на этом становятся популярными, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:43

2024-06-08T18:43

2024-06-08T18:44

пмэф-2024

общество

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914100324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_858f78e41f60d29a8ce18ff1dde6535a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Жалобы на ход ЕГЭ следует направлять в специальные структуры, а не блогерам, которые на этом становятся популярными, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Почему-то жалобы пишут блогерам и они выносят вердикт, общество выносит вердикт. Я считаю, это судилище. Вердикты должны выносить соответствующие структуры", - сказал Музаев, добавив, что жалобы можно направлять, например, в Рособрнадзор, в МВД или Следственный комитет. "Сейчас некоторые товарищи, кроме как провокацией это не назову, провоцируют нас вернуться в то прошлое, а потом эти же товарищи нас будут ругать за то, что снова есть списывания, что есть необъективный результат единого государственного экзамена", - уточнил глава Рособрнадзора. По его словам, блогеры, которые публикуют информацию, где якобы нарушен ход ЕГЭ, получают много лайков, подписок и комментариев, тем самым становятся популярными. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20240605/rosobrnadzor-1950720538.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)