Рейтинг@Mail.ru
Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры - РИА Новости, 08.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
18:43 08.06.2024 (обновлено: 18:44 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/zhaloby-1951683450.html
Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры
Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры - РИА Новости, 08.06.2024
Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры
Жалобы на ход ЕГЭ следует направлять в специальные структуры, а не блогерам, которые на этом становятся популярными, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T18:43
2024-06-08T18:44
пмэф-2024
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914100324_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_858f78e41f60d29a8ce18ff1dde6535a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Жалобы на ход ЕГЭ следует направлять в специальные структуры, а не блогерам, которые на этом становятся популярными, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Почему-то жалобы пишут блогерам и они выносят вердикт, общество выносит вердикт. Я считаю, это судилище. Вердикты должны выносить соответствующие структуры", - сказал Музаев, добавив, что жалобы можно направлять, например, в Рособрнадзор, в МВД или Следственный комитет. "Сейчас некоторые товарищи, кроме как провокацией это не назову, провоцируют нас вернуться в то прошлое, а потом эти же товарищи нас будут ругать за то, что снова есть списывания, что есть необъективный результат единого государственного экзамена", - уточнил глава Рособрнадзора. По его словам, блогеры, которые публикуют информацию, где якобы нарушен ход ЕГЭ, получают много лайков, подписок и комментариев, тем самым становятся популярными. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/rosobrnadzor-1950720538.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914100324_682:388:2895:2048_1920x0_80_0_0_ed6ba0980088982d1daab623c48b853e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
ПМЭФ-2024, Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры

Музаев призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в спецструктуры, а не блогерам

© РИА Новости / Павел ЛисицынУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Ученики в школе . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Жалобы на ход ЕГЭ следует направлять в специальные структуры, а не блогерам, которые на этом становятся популярными, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Почему-то жалобы пишут блогерам и они выносят вердикт, общество выносит вердикт. Я считаю, это судилище. Вердикты должны выносить соответствующие структуры", - сказал Музаев, добавив, что жалобы можно направлять, например, в Рособрнадзор, в МВД или Следственный комитет.
"Сейчас некоторые товарищи, кроме как провокацией это не назову, провоцируют нас вернуться в то прошлое, а потом эти же товарищи нас будут ругать за то, что снова есть списывания, что есть необъективный результат единого государственного экзамена", - уточнил глава Рособрнадзора.
По его словам, блогеры, которые публикуют информацию, где якобы нарушен ход ЕГЭ, получают много лайков, подписок и комментариев, тем самым становятся популярными.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Родительским комитетам могут позволить контролировать досмотр перед ЕГЭ
5 июня, 16:12
 
ПМЭФ-2024ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала