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Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры
Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры - РИА Новости, 08.06.2024
Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры
Жалобы на ход ЕГЭ следует направлять в специальные структуры, а не блогерам, которые на этом становятся популярными, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T18:43
2024-06-08T18:43
2024-06-08T18:44
пмэф-2024
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Жалобы на ход ЕГЭ следует направлять в специальные структуры, а не блогерам, которые на этом становятся популярными, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Почему-то жалобы пишут блогерам и они выносят вердикт, общество выносит вердикт. Я считаю, это судилище. Вердикты должны выносить соответствующие структуры", - сказал Музаев, добавив, что жалобы можно направлять, например, в Рособрнадзор, в МВД или Следственный комитет. "Сейчас некоторые товарищи, кроме как провокацией это не назову, провоцируют нас вернуться в то прошлое, а потом эти же товарищи нас будут ругать за то, что снова есть списывания, что есть необъективный результат единого государственного экзамена", - уточнил глава Рособрнадзора. По его словам, блогеры, которые публикуют информацию, где якобы нарушен ход ЕГЭ, получают много лайков, подписок и комментариев, тем самым становятся популярными. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://ria.ru/20240605/rosobrnadzor-1950720538.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ)
ПМЭФ-2024, Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Рособрнадзор призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в специальные структуры
Музаев призвал направлять жалобы на ход ЕГЭ в спецструктуры, а не блогерам
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Жалобы на ход ЕГЭ следует направлять в специальные структуры, а не блогерам, которые на этом становятся популярными, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Почему-то жалобы пишут блогерам и они выносят вердикт, общество выносит вердикт. Я считаю, это судилище. Вердикты должны выносить соответствующие структуры", - сказал Музаев, добавив, что жалобы можно направлять, например, в Рособрнадзор, в МВД или Следственный комитет.
"Сейчас некоторые товарищи, кроме как провокацией это не назову, провоцируют нас вернуться в то прошлое, а потом эти же товарищи нас будут ругать за то, что снова есть списывания, что есть необъективный результат единого государственного экзамена", - уточнил глава Рособрнадзора.
По его словам, блогеры, которые публикуют информацию, где якобы нарушен ход ЕГЭ, получают много лайков, подписок и комментариев, тем самым становятся популярными.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.