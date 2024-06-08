https://ria.ru/20240608/zavod-1951567599.html

Здунов анонсировал начало строительства завода по производству оптоволокна

Здунов анонсировал начало строительства завода по производству оптоволокна - РИА Новости, 08.06.2024

Здунов анонсировал начало строительства завода по производству оптоволокна

Строительство завода по производству оптического волокна полного цикла, который снимет импортную зависимость, начнется в Мордовии в 2024 году, заявил глава... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T01:21

2024-06-08T01:21

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экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Строительство завода по производству оптического волокна полного цикла, который снимет импортную зависимость, начнется в Мордовии в 2024 году, заявил глава Мордовии Артем Здунов в интервью РИА Новости на ПМЭФ. Глава региона рассказал, что в настоящее время в отрасли оптоволокна еще не удалось полностью преодолеть импортную зависимость. "Пока нет, потому что мы выполняем 50 процентов технологических работ, остальное не от нас зависит. Раньше зависимость была от американских и японских технологий, преформ так называемых. В феврале 2022 года они прекратили поставки, мы работаем сейчас только с Китаем", - сказал Здунов. По его словам, как раз для преодоления импортной зависимости в Саранске построят завод по производству преформ для телекоммуникационного оптического волокна в рамках государственной программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности". "Начинаем в этом году, проектно-сметная документация завершается и начинаем строительство завода", - отметил глава Мордовии. В пресс-службе руководителя республики добавили, что, по предварительной оценке, стоимость завода составляет порядка 11 миллиардов рублей, точная оценка будет дана после завершения разработки и государственной экспертизы ПСД. В текущем году Минпромторгом России планируется предоставить республике около 2 млрд рублей субсидии – это позволит приступить к реализации проекта уже в текущем году, в первую очередь заключить контракт на поставку технологического оборудования для производства преформ. Последующее финансирование, предположительно, будет вестись в рамках нацпроекта "Экономика данных" или национального технологического проекта по развитию радиоэлектроники. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240327/zavod-1936160767.html

https://ria.ru/20230922/mashinostroenie-1898123888.html

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экономика, саранск, россия, артем здунов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)