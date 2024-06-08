https://ria.ru/20240608/zasedanie-1951685446.html

Палестина потребовала созвать СБ ООН после гибели беженцев от атак Израиля

Палестина потребовала созвать СБ ООН после гибели беженцев от атак Израиля - РИА Новости, 08.06.2024

Палестина потребовала созвать СБ ООН после гибели беженцев от атак Израиля

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массовой гибелью... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T18:51

2024-06-08T18:51

2024-06-08T20:53

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палестина

рафах (провинция)

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палестинская национальная администрация

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ДОХА, 8 июн — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массовой гибелью палестинцев в лагере беженцев Нусейрат в результате израильских обстрелов, сообщило палестинское агентство новостей WAFA."В ответ на ужасную резню, учиненную сегодня утром израильскими оккупационными силами в лагере беженцев Нусейрат, президент Махмуд Аббас поручил спецпредставителю Палестины в ООН запросить созыв экстренного заседания СБ ООН для обсуждения последствий кровопролития", — говорится в публикации.Как сообщали в правительстве сектора Газа, от израильских обстрелов в лагере Нусейрат погибли 210 человек, 400 получили ранения. По данным WAFA, Аббас ведет интенсивные переговоры с арабскими и международными сторонами для созыва экстренного заседания Совбеза ООН, чтобы "противодействовать продолжающейся израильской агрессии против палестинского народа и заставить израильскую оккупационную администрацию соблюдать международные резолюции, в том числе те, которые призывают к немедленному прекращению огня".Как сообщалось ранее, в Нусейрате прошла спецоперация по освобождению израильских заложников, похищенных ХАМАС 7 октября на музыкальном фестивале "Нова". Силовикам удалось вызволить из палестинского плена четырех человек, включая гражданина России Андрея Козлова.Как заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, операцию разрабатывали несколько недель, в ней участвовали сотни представителей различных служб.Всего бойцы ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября похитили более 200 человек. По официальным данным израильской стороны, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС освободили 135 заложников, включая погибших, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html

https://ria.ru/20240603/avianosets-1950040490.html

https://ria.ru/20240608/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, палестина, рафах (провинция), махмуд аббас, оон, хамас, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году