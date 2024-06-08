Палестина потребовала созвать СБ ООН после гибели беженцев от атак Израиля
Аббас потребовал заседания СБ ООН из-за гибели палестинцев от атак Израиля
© AP Photo / Adel HanaПоследствия израильской бомбардировки сектора Газа
© AP Photo / Adel Hana
Последствия израильской бомбардировки сектора Газа
ДОХА, 8 июн — РИА Новости. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с массовой гибелью палестинцев в лагере беженцев Нусейрат в результате израильских обстрелов, сообщило палестинское агентство новостей WAFA.
"В ответ на ужасную резню, учиненную сегодня утром израильскими оккупационными силами в лагере беженцев Нусейрат, президент Махмуд Аббас поручил спецпредставителю Палестины в ООН запросить созыв экстренного заседания СБ ООН для обсуждения последствий кровопролития", — говорится в публикации.
Как сообщали в правительстве сектора Газа, от израильских обстрелов в лагере Нусейрат погибли 210 человек, 400 получили ранения.
По данным WAFA, Аббас ведет интенсивные переговоры с арабскими и международными сторонами для созыва экстренного заседания Совбеза ООН, чтобы "противодействовать продолжающейся израильской агрессии против палестинского народа и заставить израильскую оккупационную администрацию соблюдать международные резолюции, в том числе те, которые призывают к немедленному прекращению огня".
Как сообщалось ранее, в Нусейрате прошла спецоперация по освобождению израильских заложников, похищенных ХАМАС 7 октября на музыкальном фестивале "Нова". Силовикам удалось вызволить из палестинского плена четырех человек, включая гражданина России Андрея Козлова.
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Как заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари, операцию разрабатывали несколько недель, в ней участвовали сотни представителей различных служб.
Всего бойцы ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября похитили более 200 человек. По официальным данным израильской стороны, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых 39 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС освободили 135 заложников, включая погибших, тела которых удалось вывезти из анклава.