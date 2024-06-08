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ЦАХАЛ освободил в секторе Газа четырех заложников, включая россиянина - РИА Новости, 08.06.2024
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13:43 08.06.2024 (обновлено: 15:15 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/zalozhniki-1951631653.html
ЦАХАЛ освободил в секторе Газа четырех заложников, включая россиянина
ЦАХАЛ освободил в секторе Газа четырех заложников, включая россиянина - РИА Новости, 08.06.2024
ЦАХАЛ освободил в секторе Газа четырех заложников, включая россиянина
Израильские военные освободили в секторе Газа четырех заложников, включая россиянина Андрея Козлова, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T13:43
2024-06-08T15:15
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
сектор газа
россия
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн — РИА Новости. Израильские военные освободили в секторе Газа четырех заложников, включая россиянина Андрея Козлова, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сегодня утром &lt;...&gt; в ходе совместной комплексной специальной операции ЦАХАЛ и израильской полиции (ЯМАМ) в Нусейрате были освобождены четыре израильских заложника", — говорится в сообщении.Отмечается, что ХАМАС похитил Ноа Аргамани (25 лет), Альмога Меира (21 год), Андрея Козлова (27 лет), у которого также есть гражданство России, и Шломи Зива (40 лет) с музыкального фестиваля "Нова" 7 октября.По данным военных, освобожденные находятся в хорошем состоянии. Их доставили в медицинский центр "Шеба" в Тель ха-Шомер для обследования.Всего военные ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября похитили около 240 человек, позднее более 100 из них удалось освободить. Сколько заложников погибло в плену, неизвестно.
https://ria.ru/20240603/predlozhenie-1950043061.html
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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, сектор газа, россия
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Сектор Газа, Россия
ЦАХАЛ освободил в секторе Газа четырех заложников, включая россиянина

Израиль освободил четырех заложников из Газы, включая россиянина Андрея Козлова

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные в секторе Газа
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© Фото : Israel Defense Forces
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 июн — РИА Новости. Израильские военные освободили в секторе Газа четырех заложников, включая россиянина Андрея Козлова, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сегодня утром <...> в ходе совместной комплексной специальной операции ЦАХАЛ и израильской полиции (ЯМАМ) в Нусейрате были освобождены четыре израильских заложника", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ХАМАС похитил Ноа Аргамани (25 лет), Альмога Меира (21 год), Андрея Козлова (27 лет), у которого также есть гражданство России, и Шломи Зива (40 лет) с музыкального фестиваля "Нова" 7 октября.
По данным военных, освобожденные находятся в хорошем состоянии. Их доставили в медицинский центр "Шеба" в Тель ха-Шомер для обследования.
Всего военные ХАМАС при нападении на Израиль 7 октября похитили около 240 человек, позднее более 100 из них удалось освободить. Сколько заложников погибло в плену, неизвестно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
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В миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильСектор ГазаРоссия
 
 
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