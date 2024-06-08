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В Словакии начались выборы в Европарламент - РИА Новости, 08.06.2024
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08:12 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/vybory-1951584511.html
В Словакии начались выборы в Европарламент
В Словакии начались выборы в Европарламент - РИА Новости, 08.06.2024
В Словакии начались выборы в Европарламент
Избирательные участки открылись в Словакии для голосования на выборах в Европейский парламент, сообщило министерство внутренних дел республики. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T08:12
2024-06-08T08:12
в мире
словакия
украина
роберт фицо
европарламент
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755617433_0:71:2950:1730_1920x0_80_0_0_ee3af49c4972935de876f7dcdcb74a7a.jpg
БРАТИСЛАВА, 8 июн - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Словакии для голосования на выборах в Европейский парламент, сообщило министерство внутренних дел республики. "Выборы будут проходить с 07.00 (08.00 мск) до 22.00 (23.00 мск)", - говорится в информации МВД. Граждане Словакии будут выбирать 15 евродепутатов на пятилетний срок, это пятые по счету выборы в Европарламент в республике. Всего в выборах участвуют 22 партии и одна коалиция. Явка на выборы, которые проходили 25 мая 2019 года, составила 22,74%, что стало самым высоким показателем за всю историю проведения выборов в в Европарламент в стране. Последние опросы общественного мнения, которые проводились в Словакии разными исследовательскими агентствами в конце мая - начале июня, свидетельствовали, что наибольшей поддержкой удалось заручиться партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), которую возглавляет выступающий против дальнейшего вооружения Украины премьер республики Роберт Фицо. Фицо, партия которого победила на выборах в парламент в Словакии осенью 2023 года, неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. По его мнению, последнее означало бы начало третьей мировой войны. Он также высказывался против отправки военных на Украину. В середине мая после выездного заседания правительства на Фицо произошло покушение. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала его на месте. В видеообращении, которое премьер сделал через три недели после покушения, он заявил, что в него стрелял не "одинокий сумасшедший", а активист от оппозиции. Причиной нападения стали, как считает Фицо, его политические взгляды. МВД Словакии также ранее информировало, что стрелявший руководствовался политическими мотивами и был не согласен с действиями кабмина, в том числе он выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что мужчина действовал один, но следователи также проверяют версию о наличии у него сообщников.
https://ria.ru/20240605/partiya-1950776925.html
https://ria.ru/20240517/liberaly-1946524286.html
https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html
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в мире, словакия, украина, роберт фицо, европарламент, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Европарламент, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
В Словакии начались выборы в Европарламент

В Словакии открылись участки для голосования на выборах в Европарламент

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 8 июн - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Словакии для голосования на выборах в Европейский парламент, сообщило министерство внутренних дел республики.
"Выборы будут проходить с 07.00 (08.00 мск) до 22.00 (23.00 мск)", - говорится в информации МВД.
Вид на исторический центр Братиславы - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Опрос показал, как в Словакии относятся к партии Фицо
5 июня, 18:50
Граждане Словакии будут выбирать 15 евродепутатов на пятилетний срок, это пятые по счету выборы в Европарламент в республике. Всего в выборах участвуют 22 партии и одна коалиция. Явка на выборы, которые проходили 25 мая 2019 года, составила 22,74%, что стало самым высоким показателем за всю историю проведения выборов в в Европарламент в стране.
Последние опросы общественного мнения, которые проводились в Словакии разными исследовательскими агентствами в конце мая - начале июня, свидетельствовали, что наибольшей поддержкой удалось заручиться партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), которую возглавляет выступающий против дальнейшего вооружения Украины премьер республики Роберт Фицо.
Фицо, партия которого победила на выборах в парламент в Словакии осенью 2023 года, неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. По его мнению, последнее означало бы начало третьей мировой войны. Он также высказывался против отправки военных на Украину. В середине мая после выездного заседания правительства на Фицо произошло покушение. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала его на месте.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Либералы открыли сезон охоты
17 мая, 08:00
В видеообращении, которое премьер сделал через три недели после покушения, он заявил, что в него стрелял не "одинокий сумасшедший", а активист от оппозиции. Причиной нападения стали, как считает Фицо, его политические взгляды.
МВД Словакии также ранее информировало, что стрелявший руководствовался политическими мотивами и был не согласен с действиями кабмина, в том числе он выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что мужчина действовал один, но следователи также проверяют версию о наличии у него сообщников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Покушение на Роберта Фицо открывает европейский ящик Пандоры
15 мая, 20:50
 
В миреСловакияУкраинаРоберт ФицоЕвропарламентНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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