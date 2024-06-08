https://ria.ru/20240608/vybory-1951584511.html

В Словакии начались выборы в Европарламент

В Словакии начались выборы в Европарламент - РИА Новости, 08.06.2024

В Словакии начались выборы в Европарламент

Избирательные участки открылись в Словакии для голосования на выборах в Европейский парламент, сообщило министерство внутренних дел республики. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T08:12

2024-06-08T08:12

2024-06-08T08:12

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покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 8 июн - РИА Новости. Избирательные участки открылись в Словакии для голосования на выборах в Европейский парламент, сообщило министерство внутренних дел республики. "Выборы будут проходить с 07.00 (08.00 мск) до 22.00 (23.00 мск)", - говорится в информации МВД. Граждане Словакии будут выбирать 15 евродепутатов на пятилетний срок, это пятые по счету выборы в Европарламент в республике. Всего в выборах участвуют 22 партии и одна коалиция. Явка на выборы, которые проходили 25 мая 2019 года, составила 22,74%, что стало самым высоким показателем за всю историю проведения выборов в в Европарламент в стране. Последние опросы общественного мнения, которые проводились в Словакии разными исследовательскими агентствами в конце мая - начале июня, свидетельствовали, что наибольшей поддержкой удалось заручиться партии Smer-SD ("Направление - социальная демократия"), которую возглавляет выступающий против дальнейшего вооружения Украины премьер республики Роберт Фицо. Фицо, партия которого победила на выборах в парламент в Словакии осенью 2023 года, неоднократно выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО. По его мнению, последнее означало бы начало третьей мировой войны. Он также высказывался против отправки военных на Украину. В середине мая после выездного заседания правительства на Фицо произошло покушение. Нападавший произвел пять выстрелов, полиция задержала его на месте. В видеообращении, которое премьер сделал через три недели после покушения, он заявил, что в него стрелял не "одинокий сумасшедший", а активист от оппозиции. Причиной нападения стали, как считает Фицо, его политические взгляды. МВД Словакии также ранее информировало, что стрелявший руководствовался политическими мотивами и был не согласен с действиями кабмина, в том числе он выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. МВД республики изначально сообщало о том, что мужчина действовал один, но следователи также проверяют версию о наличии у него сообщников.

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https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, украина, роберт фицо, европарламент, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо