https://ria.ru/20240608/ukraina-1951658762.html

Пушков предположил, когда может измениться политика США в отношении Украины

Пушков предположил, когда может измениться политика США в отношении Украины - РИА Новости, 08.06.2024

Пушков предположил, когда может измениться политика США в отношении Украины

Смена власти в Белом доме может поставить под вопрос "украинскую политику" США, так как украинский конфликт — это не война Дональда Трампа, он не вложил в неё... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T16:18

2024-06-08T16:18

2024-06-08T16:18

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Смена власти в Белом доме может поставить под вопрос "украинскую политику" США, так как украинский конфликт — это не война Дональда Трампа, он не вложил в неё ни цента, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков. "Это не его (Трампа - ред.) война, он считает, что тратить деньги на Украину бессмысленно, он не хочет войны с Россией, а также, напомню, что Трамп не втащил США ни в одну войну - единственный после (экс-президента США Джимми — ред.) Картера, при котором США не начали ни одной войны. Исходя из всех этих позиций, я допускаю, что смена власти в Белом доме, по крайней мере, поставит под вопрос украинскую политику Соединенных Штатов, чего не произойдет, если останется Байден", - сказал Пушков. Пушков отметил, что Трамп не вложил в украинский конфликт "ни цента: ни финансового, ни политического". Как подчеркнул парламентарий, Трамп "вообще очень прохладно относится к Украине, он считает, что это лишняя история, которая отвлекает США от решения других проблем". "Если бы меня спросили, что он будет делать по отношению к Израилю, я скажу, что будет еще больше помогать, чем администрация Байдена, но Украина не входит в разряд приоритетов Трампа. Более того, вы знаете, что большая часть республиканской партии вообще испытывает большие сомнения относительно необходимости финансирования Украины, что мы видели на протяжении этой весны, когда они пытались блокировать пакет помощи", - продолжил политик. Глава комиссии Совета Федерации также указал на тот факт, что нынешняя администрация США "очень глубоко погрузилась в украинский кризис". По его словам, они превратили поддержку Украины" в свою главную внешнеполитическую инвестицию" - отказаться от линии "на поддержку Украины президент Байден не может". "Трамп — это величина неизвестная в том смысле, что он склонен к импульсивным решениям. Он, я бы сказал так, менее предсказуем, чем Байден, но предсказуемость Байдена исключительно негативная. Мы можем ожидать от него, что он, действительно, не пошлет американские войска на Украину и постарается не вовлечь США в большую войну с Россией из-за Украины. Вероятно, с этим связан тот ответ, который дал Владимир Путин о предпочтительности того или иного кандидата", - заключил Пушков. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

https://ria.ru/20240607/bayden-1951204911.html

https://ria.ru/20240606/tramp-1950878971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, алексей пушков, владимир путин, совет федерации рф