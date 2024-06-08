На Украине изменят график движения пригородных поездов для экономии
"Укрзализныця" для экономии энергии изменит график движения пригородных поездов
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" сообщила на сайте об изменении графика движения 74 пригородных поездов в июне по всей Украине в целях экономии электроэнергии, некоторые электрички временно отменят.
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"Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") в течение июня временно корректирует графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. Некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
В компании заверили, что новые графики не будут касаться критически важных электричек, обеспечивающих подвоз населения к работе и обратно. Указано, что подобные меры призваны помочь экономить потребление электроэнергии.
"Первые изменения расписаний произошли 7 июня по отдельным направлениям Львовской и Приднепровской железных дорог. Позже соответствующие изменения будут введены на Юго-Западной и Южной железных дорогах", - резюмировали в компании.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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