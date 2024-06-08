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На Украине изменят график движения пригородных поездов для экономии - РИА Новости, 08.06.2024
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09:31 08.06.2024
https://ria.ru/20240608/ukraina-1951595616.html
На Украине изменят график движения пригородных поездов для экономии
На Украине изменят график движения пригородных поездов для экономии - РИА Новости, 08.06.2024
На Украине изменят график движения пригородных поездов для экономии
Компания "Украинские железные дороги" сообщила на сайте об изменении графика движения 74 пригородных поездов в июне по всей Украине в целях экономии... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T09:31
2024-06-08T09:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
украинская железная дорога
укрзализныця
укрэнерго
герман галущенко
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" сообщила на сайте об изменении графика движения 74 пригородных поездов в июне по всей Украине в целях экономии электроэнергии, некоторые электрички временно отменят. "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") в течение июня временно корректирует графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. Некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. В компании заверили, что новые графики не будут касаться критически важных электричек, обеспечивающих подвоз населения к работе и обратно. Указано, что подобные меры призваны помочь экономить потребление электроэнергии. "Первые изменения расписаний произошли 7 июня по отдельным направлениям Львовской и Приднепровской железных дорог. Позже соответствующие изменения будут введены на Юго-Западной и Южной железных дорогах", - резюмировали в компании. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html
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в мире, украина, украинская железная дорога, укрзализныця, укрэнерго, герман галущенко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Украинская железная дорога, Укрзализныця, Укрэнерго, Герман Галущенко
На Украине изменят график движения пригородных поездов для экономии

"Укрзализныця" для экономии энергии изменит график движения пригородных поездов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентральный железнодорожный вокзал в Киеве
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" сообщила на сайте об изменении графика движения 74 пригородных поездов в июне по всей Украине в целях экономии электроэнергии, некоторые электрички временно отменят.
«
"Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") в течение июня временно корректирует графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. Некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
В компании заверили, что новые графики не будут касаться критически важных электричек, обеспечивающих подвоз населения к работе и обратно. Указано, что подобные меры призваны помочь экономить потребление электроэнергии.
"Первые изменения расписаний произошли 7 июня по отдельным направлениям Львовской и Приднепровской железных дорог. Позже соответствующие изменения будут введены на Юго-Западной и Южной железных дорогах", - резюмировали в компании.
Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
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