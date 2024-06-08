https://ria.ru/20240608/ukraina-1951595616.html

На Украине изменят график движения пригородных поездов для экономии

На Украине изменят график движения пригородных поездов для экономии - РИА Новости, 08.06.2024

На Украине изменят график движения пригородных поездов для экономии

Компания "Украинские железные дороги" сообщила на сайте об изменении графика движения 74 пригородных поездов в июне по всей Украине в целях экономии... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T09:31

2024-06-08T09:31

2024-06-08T09:31

специальная военная операция на украине

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украинская железная дорога

укрзализныця

укрэнерго

герман галущенко

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Компания "Украинские железные дороги" сообщила на сайте об изменении графика движения 74 пригородных поездов в июне по всей Украине в целях экономии электроэнергии, некоторые электрички временно отменят. "Укрзализныця" ("Украинские железные дороги") в течение июня временно корректирует графики движения 74 пригородных электропоездов по всей Украине. Некоторые поезда временно не будут курсировать, а некоторые изменят периодичность или им будет ограничен маршрут", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. В компании заверили, что новые графики не будут касаться критически важных электричек, обеспечивающих подвоз населения к работе и обратно. Указано, что подобные меры призваны помочь экономить потребление электроэнергии. "Первые изменения расписаний произошли 7 июня по отдельным направлениям Львовской и Приднепровской железных дорог. Позже соответствующие изменения будут введены на Юго-Западной и Южной железных дорогах", - резюмировали в компании. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, украинская железная дорога, укрзализныця, укрэнерго, герман галущенко