https://ria.ru/20240608/udar-1951708839.html
Около 50 волонтеров работают на месте украинского удара в Луганске
Около 50 волонтеров работают на месте украинского удара в Луганске - РИА Новости, 08.06.2024
Около 50 волонтеров работают на месте украинского удара в Луганске
Порядка 50 волонтеров Народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса работают на месте ракетного удара ВСУ по жилому дому в Луганске, помогая местным... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T22:13
2024-06-08T22:13
2024-06-08T22:13
специальная военная операция на украине
леонид пасечник
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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Порядка 50 волонтеров Народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса работают на месте ракетного удара ВСУ по жилому дому в Луганске, помогая местным жителям, рассказал координатор молодежного крыла Народного Фронта в ЛНР Александр Касауров. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. "Практически теперь во всех домах и квартирах сделан тепловой контур, соответственно мы с командой Всероссийского студенческого корпуса спасателей с нашей бригадой помогли всем жителям закрыть тепловой контур в квартирах", - рассказал Касауров. По его словам, для жителей данного района, спасателей, волонтеров работает полевая кухня. Также людям раздаются гуманитарные наборы. Заместитель руководителя Луганского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Данил Миленин рассказал РИА Новости, что на данный момент из ростовского волонтерского штаба "Мы вместе" прибыла гуманитарная помощь. "Помимо другой помощи регулярно мы проводим обследование жилых домов на наличие опасных конструкций, выполняем высотные работы, перекрываем тепловой контур", - сообщил Миленин.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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леонид пасечник, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Леонид Пасечник, Происшествия
Около 50 волонтеров работают на месте украинского удара в Луганске
Волонтеры НФ и Всероссийского студкорпуса работают на месте удара ВСУ в Луганске
ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Порядка 50 волонтеров Народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса работают на месте ракетного удара ВСУ по жилому дому в Луганске, помогая местным жителям, рассказал координатор молодежного крыла Народного Фронта в ЛНР Александр Касауров.
Глава ЛНР Леонид Пасечник
сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд.
"Практически теперь во всех домах и квартирах сделан тепловой контур, соответственно мы с командой Всероссийского студенческого корпуса спасателей с нашей бригадой помогли всем жителям закрыть тепловой контур в квартирах", - рассказал Касауров.
По его словам, для жителей данного района, спасателей, волонтеров работает полевая кухня. Также людям раздаются гуманитарные наборы. Заместитель руководителя Луганского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Данил Миленин рассказал РИА Новости, что на данный момент из ростовского волонтерского штаба "Мы вместе" прибыла гуманитарная помощь.
"Помимо другой помощи регулярно мы проводим обследование жилых домов на наличие опасных конструкций, выполняем высотные работы, перекрываем тепловой контур", - сообщил Миленин.