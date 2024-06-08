https://ria.ru/20240608/udar-1951708839.html

Около 50 волонтеров работают на месте украинского удара в Луганске

Около 50 волонтеров работают на месте украинского удара в Луганске - РИА Новости, 08.06.2024

Около 50 волонтеров работают на месте украинского удара в Луганске

Порядка 50 волонтеров Народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса работают на месте ракетного удара ВСУ по жилому дому в Луганске, помогая местным... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T22:13

2024-06-08T22:13

2024-06-08T22:13

специальная военная операция на украине

леонид пасечник

происшествия

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ЛУГАНСК, 8 июн - РИА Новости. Порядка 50 волонтеров Народного фронта и Всероссийского студенческого корпуса работают на месте ракетного удара ВСУ по жилому дому в Луганске, помогая местным жителям, рассказал координатор молодежного крыла Народного Фронта в ЛНР Александр Касауров. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что в пятницу ВСУ выпустили по Луганску не менее шести ракет, предварительно, ATACMS. Большую часть снарядов удалось сбить силами ПВО, но часть ракет достигла цели и разрушила гражданскую инфраструктуру. В одном из многоэтажных домов полностью обрушился подъезд. "Практически теперь во всех домах и квартирах сделан тепловой контур, соответственно мы с командой Всероссийского студенческого корпуса спасателей с нашей бригадой помогли всем жителям закрыть тепловой контур в квартирах", - рассказал Касауров. По его словам, для жителей данного района, спасателей, волонтеров работает полевая кухня. Также людям раздаются гуманитарные наборы. Заместитель руководителя Луганского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Данил Миленин рассказал РИА Новости, что на данный момент из ростовского волонтерского штаба "Мы вместе" прибыла гуманитарная помощь. "Помимо другой помощи регулярно мы проводим обследование жилых домов на наличие опасных конструкций, выполняем высотные работы, перекрываем тепловой контур", - сообщил Миленин.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240601/zapad-1949809729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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леонид пасечник, происшествия