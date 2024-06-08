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Туристы с Ближнего Востока едут в Россию за хаски, заявила Ломидзе - РИА Новости, 08.06.2024
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12:25 08.06.2024 (обновлено: 12:26 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/turizm-1951620411.html
Туристы с Ближнего Востока едут в Россию за хаски, заявила Ломидзе
Туристы с Ближнего Востока едут в Россию за хаски, заявила Ломидзе - РИА Новости, 08.06.2024
Туристы с Ближнего Востока едут в Россию за хаски, заявила Ломидзе
Тренд последнего года в России – рост интереса туристов с Ближнего Востока к хаски, за которыми они едут в Мурманск, рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T12:25
2024-06-08T12:26
ближний восток
москва
санкт-петербург
майя ломидзе
хаски (дмитрий кузнецов)
ассоциация туроператоров россии (атор)
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Тренд последнего года в России – рост интереса туристов с Ближнего Востока к хаски, за которыми они едут в Мурманск, рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава АТОР Майя Ломидзе. "Что касается географии поездок, то страны Ближнего Востока, Юго-Восточная Азия, за исключением Китая, едут в основном в Москву и Петербург. Это основные точки протяжения для них. За последний год неожиданно выстрелил Мурманск. Для китайцев, понятно, это всегда был важный регион. Но глубокая любовь, проснувшаяся к хаски у жителей стран Ближнего Востока, – это сюрприз. Хаски покорили ближневосточных путешественников. Они за ними едут в любое время года", - рассказала Ломидзе. Глава ассоциации подчеркнула, что для путешественников из Китая Приморье – это направление номер один, а Москва и Санкт-Петербург следуют уже после. "Для остальных стран Москва и Санкт-Петербург остаются основными, но для них начинают играть роль и другие регионы. Доля иностранных туристов в Татарстане, Краснодарском крае или Ставропольском крае никогда не превышала 1-3%. Однако есть ожидания, что, может быть, эта доля немного увеличится. Интерес явно вырос к российским регионам", - сообщила глава АТОР. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://radiosputnik.ru/20231130/khaski-1912933547.html
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ближний восток, москва, санкт-петербург, майя ломидзе, хаски (дмитрий кузнецов), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм
Ближний Восток, Москва, Санкт-Петербург, Майя Ломидзе, Хаски (Дмитрий Кузнецов), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Туризм
Туристы с Ближнего Востока едут в Россию за хаски, заявила Ломидзе

Глава АТОР Ломидзе: туристы с Ближнего Востока едут в Мурманск за хаски

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЕздовые собаки породы сибирский хаски в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области
Ездовые собаки породы сибирский хаски в туристическом парке Северное сияние в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Ездовые собаки породы сибирский хаски в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Тренд последнего года в России – рост интереса туристов с Ближнего Востока к хаски, за которыми они едут в Мурманск, рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава АТОР Майя Ломидзе.
"Что касается географии поездок, то страны Ближнего Востока, Юго-Восточная Азия, за исключением Китая, едут в основном в Москву и Петербург. Это основные точки протяжения для них. За последний год неожиданно выстрелил Мурманск. Для китайцев, понятно, это всегда был важный регион. Но глубокая любовь, проснувшаяся к хаски у жителей стран Ближнего Востока, – это сюрприз. Хаски покорили ближневосточных путешественников. Они за ними едут в любое время года", - рассказала Ломидзе.
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Глава ассоциации подчеркнула, что для путешественников из Китая Приморье – это направление номер один, а Москва и Санкт-Петербург следуют уже после. "Для остальных стран Москва и Санкт-Петербург остаются основными, но для них начинают играть роль и другие регионы. Доля иностранных туристов в Татарстане, Краснодарском крае или Ставропольском крае никогда не превышала 1-3%. Однако есть ожидания, что, может быть, эта доля немного увеличится. Интерес явно вырос к российским регионам", - сообщила глава АТОР.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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Ближний ВостокМоскваСанкт-ПетербургМайя ЛомидзеХаски (Дмитрий Кузнецов)Ассоциация туроператоров России (АТОР)Туризм
 
 
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