Туристы с Ближнего Востока едут в Россию за хаски, заявила Ломидзе
Глава АТОР Ломидзе: туристы с Ближнего Востока едут в Мурманск за хаски
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкЕздовые собаки породы сибирский хаски в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области
Ездовые собаки породы сибирский хаски в туристическом парке "Северное сияние" в Мурманской области. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Тренд последнего года в России – рост интереса туристов с Ближнего Востока к хаски, за которыми они едут в Мурманск, рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава АТОР Майя Ломидзе.
"Что касается географии поездок, то страны Ближнего Востока, Юго-Восточная Азия, за исключением Китая, едут в основном в Москву и Петербург. Это основные точки протяжения для них. За последний год неожиданно выстрелил Мурманск. Для китайцев, понятно, это всегда был важный регион. Но глубокая любовь, проснувшаяся к хаски у жителей стран Ближнего Востока, – это сюрприз. Хаски покорили ближневосточных путешественников. Они за ними едут в любое время года", - рассказала Ломидзе.
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Глава ассоциации подчеркнула, что для путешественников из Китая Приморье – это направление номер один, а Москва и Санкт-Петербург следуют уже после. "Для остальных стран Москва и Санкт-Петербург остаются основными, но для них начинают играть роль и другие регионы. Доля иностранных туристов в Татарстане, Краснодарском крае или Ставропольском крае никогда не превышала 1-3%. Однако есть ожидания, что, может быть, эта доля немного увеличится. Интерес явно вырос к российским регионам", - сообщила глава АТОР.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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