https://ria.ru/20240608/turizm-1951620411.html

Туристы с Ближнего Востока едут в Россию за хаски, заявила Ломидзе

Туристы с Ближнего Востока едут в Россию за хаски, заявила Ломидзе - РИА Новости, 08.06.2024

Туристы с Ближнего Востока едут в Россию за хаски, заявила Ломидзе

Тренд последнего года в России – рост интереса туристов с Ближнего Востока к хаски, за которыми они едут в Мурманск, рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:25

2024-06-08T12:25

2024-06-08T12:26

ближний восток

москва

санкт-петербург

майя ломидзе

хаски (дмитрий кузнецов)

ассоциация туроператоров россии (атор)

туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Тренд последнего года в России – рост интереса туристов с Ближнего Востока к хаски, за которыми они едут в Мурманск, рассказала РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава АТОР Майя Ломидзе. "Что касается географии поездок, то страны Ближнего Востока, Юго-Восточная Азия, за исключением Китая, едут в основном в Москву и Петербург. Это основные точки протяжения для них. За последний год неожиданно выстрелил Мурманск. Для китайцев, понятно, это всегда был важный регион. Но глубокая любовь, проснувшаяся к хаски у жителей стран Ближнего Востока, – это сюрприз. Хаски покорили ближневосточных путешественников. Они за ними едут в любое время года", - рассказала Ломидзе. Глава ассоциации подчеркнула, что для путешественников из Китая Приморье – это направление номер один, а Москва и Санкт-Петербург следуют уже после. "Для остальных стран Москва и Санкт-Петербург остаются основными, но для них начинают играть роль и другие регионы. Доля иностранных туристов в Татарстане, Краснодарском крае или Ставропольском крае никогда не превышала 1-3%. Однако есть ожидания, что, может быть, эта доля немного увеличится. Интерес явно вырос к российским регионам", - сообщила глава АТОР. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://radiosputnik.ru/20231130/khaski-1912933547.html

https://ria.ru/20231223/kitay-1917667216.html

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ближний восток, москва, санкт-петербург, майя ломидзе, хаски (дмитрий кузнецов), ассоциация туроператоров россии (атор), туризм