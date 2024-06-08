https://ria.ru/20240608/torgovlya-1951609503.html

Товарооборот Рязанской области и Китая за год вырос на 30%

Товарооборот Рязанской области и Китая за год вырос на 30% - РИА Новости, 08.06.2024

Товарооборот Рязанской области и Китая за год вырос на 30%

Товарооборот Рязанской области и Китая за последний год вырос на 30%, в разы увеличилось освоение новых рынков, регион торгует более чем со 100 странами, и... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:00

2024-06-08T11:00

2024-06-08T11:00

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Товарооборот Рязанской области и Китая за последний год вырос на 30%, в разы увеличилось освоение новых рынков, регион торгует более чем со 100 странами, и география постоянно расширяется, сообщил РИА Новости губернатор Рязанской области Павел Малков на ПМЭФ-2024. "Наш экспорт – это товары, которые пользуются высоким спросом за рубежом. Это кровельные и изоляционные материалы, кожа и кожевенный полуфабрикат, электрораспределительная аппаратура, стекло, пластмассы и изделия из них, оптика, приборы, медицинская техника, аппаратура связи, черные металлы, продукция деревообработки, строительные материалы, бумага и картон, продукция АПК и продукты питания", - сказал Малков. По его словам, на все эти товары приходится более 90% объема внешних региональных поставок за рубеж. Также существенно увеличилось освоение новых рынков. Ключевые страны-партнеры - Китай, Алжир, Белоруссия, Казахстан, Турция. Укрепляются позиции в странах СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Малков подчеркнул, что за прошлый год товарооборот Рязанской области и Китая вырос на 30%. Планируется дальнейшее его увеличение, в том числе в сферах сельского хозяйства и промышленности. За последние три года, только по результатам услуг центра экспорта, региональными компаниями заключено 40 контрактов с белорусскими партнерами на общую сумму 4,5 миллиона долларов. "До конца года планируем посетить с бизнес-миссиями Турцию, Казахстан, Узбекистан и Беларусь", - добавил губернатор. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230913/ryazan-1896203375.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

рязанская область, китай, казахстан, павел малков, снг, пмэф