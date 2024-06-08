https://ria.ru/20240608/telegram-1951713648.html

Эксперт опроверг связь сбоев в Telegram с атаками на пленарку с Путиным

Эксперт опроверг связь сбоев в Telegram с атаками на пленарку с Путиным - РИА Новости, 09.06.2024

Эксперт опроверг связь сбоев в Telegram с атаками на пленарку с Путиным

Глобальный сбой в Telegram вряд ли связан с DDoS-атаками на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным во время ПМЭФ, это внутренняя проблема... РИА Новости, 09.06.2024

2024-06-08T23:55

2024-06-08T23:55

2024-06-09T00:18

технологии

telegram

общество

россия

москва

санкт-петербург

владимир путин

денис кусков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1b/1942772677_0:247:3070:1974_1920x0_80_0_0_3886b19bbd011b2039eda47cf111e325.jpg

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глобальный сбой в Telegram вряд ли связан с DDoS-атаками на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным во время ПМЭФ, это внутренняя проблема мессенджера, таким мнением с РИА Новости поделился гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.Ранее гендиректор ГК "Солар" сообщил журналистам, что объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели 2023 года, кибератаки были успешно отражены."Час с лишним лежало приложение. Учитывая, что достаточно оперативно они смогли откатить это дело, то все-таки это связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация", - сказал Кусков, добавив, что это "это вряд ли связано с пленарной сессией Владимира Путина", которая прошла 7 июня в кулуарах ПМЭФ-2024.В свою очередь независимый эксперт в сфере телекома Алексей Слукин поддержал позицию о том, что массовый сбой связан с внутренними проблемами. По его мнению, на него могли повлиять тесты будущих нововведений и обновлений. "То, что это не сторонние вмешательства, говорит глобальность сбоя", - добавил он агентству.В субботу вечером пользователи из разных стран жаловались на работу Telegram, через 1,5 часа мессенджер вновь заработал. Проблемы в работе приложения начали отмечаться в районе 21.30 - 23.00 мск, после чего сообщения перестали отправляться, а чаты не обновлялись.О проблемах сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряда других российских городов, свидетельствовал ресурс "Мониторинг сбоев". Кроме того, проблемы с работой приложения отмечались в США и странах Европы.

https://ria.ru/20240604/deti-1950319809.html

https://ria.ru/20240607/kiberataki-1951559982.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, telegram, общество, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, денис кусков