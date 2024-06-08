https://ria.ru/20240608/telegram-1951713648.html
Эксперт опроверг связь сбоев в Telegram с атаками на пленарку с Путиным
Эксперт опроверг связь сбоев в Telegram с атаками на пленарку с Путиным - РИА Новости, 09.06.2024
Эксперт опроверг связь сбоев в Telegram с атаками на пленарку с Путиным
Глобальный сбой в Telegram вряд ли связан с DDoS-атаками на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным во время ПМЭФ, это внутренняя проблема... РИА Новости, 09.06.2024
2024-06-08T23:55
2024-06-08T23:55
2024-06-09T00:18
технологии
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МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глобальный сбой в Telegram вряд ли связан с DDoS-атаками на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным во время ПМЭФ, это внутренняя проблема мессенджера, таким мнением с РИА Новости поделился гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.Ранее гендиректор ГК "Солар" сообщил журналистам, что объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели 2023 года, кибератаки были успешно отражены."Час с лишним лежало приложение. Учитывая, что достаточно оперативно они смогли откатить это дело, то все-таки это связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация", - сказал Кусков, добавив, что это "это вряд ли связано с пленарной сессией Владимира Путина", которая прошла 7 июня в кулуарах ПМЭФ-2024.В свою очередь независимый эксперт в сфере телекома Алексей Слукин поддержал позицию о том, что массовый сбой связан с внутренними проблемами. По его мнению, на него могли повлиять тесты будущих нововведений и обновлений. "То, что это не сторонние вмешательства, говорит глобальность сбоя", - добавил он агентству.В субботу вечером пользователи из разных стран жаловались на работу Telegram, через 1,5 часа мессенджер вновь заработал. Проблемы в работе приложения начали отмечаться в районе 21.30 - 23.00 мск, после чего сообщения перестали отправляться, а чаты не обновлялись.О проблемах сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряда других российских городов, свидетельствовал ресурс "Мониторинг сбоев". Кроме того, проблемы с работой приложения отмечались в США и странах Европы.
https://ria.ru/20240604/deti-1950319809.html
https://ria.ru/20240607/kiberataki-1951559982.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, telegram, общество, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, денис кусков
Технологии, Telegram, Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Денис Кусков
Эксперт опроверг связь сбоев в Telegram с атаками на пленарку с Путиным
Эксперт назвал сбои в Telegram внутренней проблемой мессенджера
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Глобальный сбой в Telegram вряд ли связан с DDoS-атаками на пленарную сессию с президентом России Владимиром Путиным во время ПМЭФ, это внутренняя проблема мессенджера, таким мнением с РИА Новости поделился гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Ранее гендиректор ГК "Солар" сообщил журналистам, что объем DDoS-атак на порталы ПМЭФ в 2024 году вдвое превысил показатели 2023 года, кибератаки были успешно отражены.
"Час с лишним лежало приложение. Учитывая, что достаточно оперативно они смогли откатить это дело, то все-таки это связано с проблемами внутри Telegram. Возможно, что-то произошло в ЦОДах, где хранится информация", - сказал Кусков, добавив, что это "это вряд ли связано с пленарной сессией Владимира Путина", которая прошла 7 июня в кулуарах ПМЭФ-2024.
В свою очередь независимый эксперт в сфере телекома Алексей Слукин поддержал позицию о том, что массовый сбой связан с внутренними проблемами. По его мнению, на него могли повлиять тесты будущих нововведений и обновлений. "То, что это не сторонние вмешательства, говорит глобальность сбоя", - добавил он агентству.
В субботу вечером пользователи из разных стран жаловались на работу Telegram, через 1,5 часа мессенджер вновь заработал. Проблемы в работе приложения начали отмечаться в районе 21.30 - 23.00 мск, после чего сообщения перестали отправляться, а чаты не обновлялись.
О проблемах сообщали пользователи из Москвы
и Санкт-Петербурга
, а также ряда других российских городов, свидетельствовал ресурс "Мониторинг сбоев". Кроме того, проблемы с работой приложения отмечались в США
и странах Европы
.