https://ria.ru/20240608/telegram-1951712282.html
Telegram заработал после масштабного сбоя
Telegram заработал после масштабного сбоя - РИА Новости, 08.06.2024
Telegram заработал после масштабного сбоя
Мессенджер Telegram, в котором зафиксировали масштабный сбой, вновь заработал, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T23:04
2024-06-08T23:04
2024-06-08T23:27
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мессенджер Telegram, в котором зафиксировали масштабный сбой, вновь заработал, сообщил корреспондент РИА Новости. Проблемы в работе приложения появились примерно в 21:30 и продолжались около полутора часов. Сообщения перестали отправляться, а чаты не обновлялись. О проблемах сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других российских городов, свидетельствовал ресурс "Мониторинг сбоев".Кроме того, проблемы с работой Telegram отмечали в США и странах Европы.
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общество, технологии, москва, санкт-петербург, сша
Общество, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, США
Telegram заработал после масштабного сбоя
Мессенджер Telegram заработал после масштабного сбоя