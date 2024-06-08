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Telegram заработал после масштабного сбоя - РИА Новости, 08.06.2024
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23:04 08.06.2024 (обновлено: 23:27 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/telegram-1951712282.html
Telegram заработал после масштабного сбоя
Telegram заработал после масштабного сбоя - РИА Новости, 08.06.2024
Telegram заработал после масштабного сбоя
Мессенджер Telegram, в котором зафиксировали масштабный сбой, вновь заработал, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T23:04
2024-06-08T23:27
общество
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мессенджер Telegram, в котором зафиксировали масштабный сбой, вновь заработал, сообщил корреспондент РИА Новости. Проблемы в работе приложения появились примерно в 21:30 и продолжались около полутора часов. Сообщения перестали отправляться, а чаты не обновлялись. О проблемах сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других российских городов, свидетельствовал ресурс "Мониторинг сбоев".Кроме того, проблемы с работой Telegram отмечали в США и странах Европы.
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общество, технологии, москва, санкт-петербург, сша
Общество, Технологии, Москва, Санкт-Петербург, США
Telegram заработал после масштабного сбоя

Мессенджер Telegram заработал после масштабного сбоя

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мессенджер Telegram, в котором зафиксировали масштабный сбой, вновь заработал, сообщил корреспондент РИА Новости.
Проблемы в работе приложения появились примерно в 21:30 и продолжались около полутора часов. Сообщения перестали отправляться, а чаты не обновлялись.
О проблемах сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других российских городов, свидетельствовал ресурс "Мониторинг сбоев".
Кроме того, проблемы с работой Telegram отмечали в США и странах Европы.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
В Telegram произошел новый сбой
24 января, 08:35
 
ОбществоТехнологииМоскваСанкт-ПетербургСША
 
 
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