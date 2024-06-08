https://ria.ru/20240608/telegram-1951712282.html

Telegram заработал после масштабного сбоя

Telegram заработал после масштабного сбоя - РИА Новости, 08.06.2024

Telegram заработал после масштабного сбоя

Мессенджер Telegram, в котором зафиксировали масштабный сбой, вновь заработал, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T23:04

2024-06-08T23:04

2024-06-08T23:27

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мессенджер Telegram, в котором зафиксировали масштабный сбой, вновь заработал, сообщил корреспондент РИА Новости. Проблемы в работе приложения появились примерно в 21:30 и продолжались около полутора часов. Сообщения перестали отправляться, а чаты не обновлялись. О проблемах сообщали пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, а также других российских городов, свидетельствовал ресурс "Мониторинг сбоев".Кроме того, проблемы с работой Telegram отмечали в США и странах Европы.

https://ria.ru/20240124/rf-1923130019.html

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общество, технологии, москва, санкт-петербург, сша