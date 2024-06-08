https://ria.ru/20240608/telegram-1951708382.html
В работе Telegram зафиксировали сбои
В работе Telegram зафиксировали сбои - РИА Новости, 08.06.2024
В работе Telegram зафиксировали сбои
Сбои фиксируются в субботу вечером в работе мессенджера Telegram, свидетельствует сервис "Мониторинг сбоев". РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T22:05
2024-06-08T22:05
2024-06-08T22:31
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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Сбои фиксируются в субботу вечером в работе мессенджера Telegram, свидетельствует сервис "Мониторинг сбоев"."Отчеты пользователей указывают на наличие проблем с доступом к ресурсу Telegram", - говорится на сайте.Ресурс отмечает, что сбои чаще всего отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге, а также Ижевске, Уфе, Калининграде. По обращениям пользователей, самой частой проблемой называется "работа ресурса".Мобильная и десктопная версия приложения, по состоянию на 22.29 мск, по-прежнему не обновляются, сообщения не отправляются. Сбой длится уже примерно час.
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общество, москва, санкт-петербург, telegram, ижевск
Общество, Москва, Санкт-Петербург, Telegram, Ижевск
В работе Telegram зафиксировали сбои
"Мониторинг сбоев": в работе Telegram зафиксировали проблемы
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости.
Сбои фиксируются в субботу вечером в работе мессенджера Telegram, свидетельствует сервис
"Мониторинг сбоев".
"Отчеты пользователей указывают на наличие проблем с доступом к ресурсу Telegram", - говорится на сайте.
Ресурс отмечает, что сбои чаще всего отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге, а также Ижевске, Уфе, Калининграде. По обращениям пользователей, самой частой проблемой называется "работа ресурса".
Мобильная и десктопная версия приложения, по состоянию на 22.29 мск, по-прежнему не обновляются, сообщения не отправляются. Сбой длится уже примерно час.