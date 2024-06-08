https://ria.ru/20240608/telegram-1951708382.html

В работе Telegram зафиксировали сбои

В работе Telegram зафиксировали сбои - РИА Новости, 08.06.2024

В работе Telegram зафиксировали сбои

Сбои фиксируются в субботу вечером в работе мессенджера Telegram, свидетельствует сервис "Мониторинг сбоев". РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T22:05

2024-06-08T22:05

2024-06-08T22:31

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МОСКВА, 8 июн – РИА Новости. Сбои фиксируются в субботу вечером в работе мессенджера Telegram, свидетельствует сервис "Мониторинг сбоев"."Отчеты пользователей указывают на наличие проблем с доступом к ресурсу Telegram", - говорится на сайте.Ресурс отмечает, что сбои чаще всего отмечаются в Москве, Санкт-Петербурге, а также Ижевске, Уфе, Калининграде. По обращениям пользователей, самой частой проблемой называется "работа ресурса".Мобильная и десктопная версия приложения, по состоянию на 22.29 мск, по-прежнему не обновляются, сообщения не отправляются. Сбой длится уже примерно час.

https://ria.ru/20240607/durov-1951188251.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, санкт-петербург, telegram, ижевск