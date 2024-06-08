https://ria.ru/20240608/talkov-1951618301.html

СК завершил расследование убийства Игоря Талькова

СК завершил расследование убийства Игоря Талькова - РИА Новости, 08.06.2024

СК завершил расследование убийства Игоря Талькова

Главное следственное управление по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщается в Telegram-канале СК. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T12:06

2024-06-08T12:06

2024-06-08T12:58

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санкт-петербург

шоубиз

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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Главное следственное управление по Санкт-Петербургу завершило расследование убийства певца Игоря Талькова, сообщается в Telegram-канале СК."ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении концертного директора Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом", — говорится в релизе.Как пояснили в СК, следствие установило, что в октябре 1991 года во время конфликта за кулисами Дворца спорта "Юбилейный" Шляфман пытался застрелить из револьвера Игоря Малахова, представителя одного из артистов, и смертельно ранил Талькова.После этого Шляфман скрылся в Израиле. В 1992 году его заочно привлекли в качестве обвиняемого в совершении убийства по неосторожности. Но в 2021 году, после возобновления расследования, следователи пришли к выводу, что Шляфман причастен к совершению умышленных преступлений.Следователи проделали большую работу: допросили более 150 свидетелей, в том числе артистов эстрады, работников Дворца спорта и сотрудников милиции, присутствовавших на месте происшествия, назначили генетические исследования. Допросили также и специалистов, проводивших экспертизы в 1991-1992 годах. У одного из них изъяли вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, что имеет существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству.Уголовное дело направили для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд, добавили в СК.Игорь Тальков — советский музыкант, певец, автор песен, киноактер. Родился в 1956 году недалеко от города Щекино Тульской области, творческую деятельность начал в Туле. Широкой публике стал известен после выступления на фестивале "Песня года" с композицией "Чистые пруды". Шестого октября 1991 года во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге проходил концерт известных отечественных исполнителей. За кулисами между представителями Талькова и певицы Азизы — Валерием Шляфманом и Игорем Малаховым — разгорелся конфликт. Все закончилось потасовкой, в которой Малахов был избит, а Шляфман отобрал у него револьвер и выстрелил в него, но пуля попала прямо в сердце Талькову.

https://ria.ru/20211006/talkov-1753178503.html

https://ria.ru/20230422/znamenitosti-1864458893.html

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Следственный эксперимент с участием концертного директора Талькова Валерия Шляфмана Следком сообщает, что концертный директор Талькова Валерий Шляфман смертельно ранил певца при попытке застрелить из револьвера представителя одного из артистов – Игоря Малахова. Шляфман обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом. В рамках расследования убийства Талькова по всей России допрошены более 150 свидетелей, у одного из экспертов изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие значение для установления его причастности к убийству. 2024-06-08T12:06 true PT1M24S

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происшествия, санкт-петербург, новости культуры