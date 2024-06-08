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СМИ: НАТО отказалась от создания фонда для Украины на сто миллиардов евро - РИА Новости, 08.06.2024
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00:04 08.06.2024 (обновлено: 07:36 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/stoltenberg-1951564549.html
СМИ: НАТО отказалась от создания фонда для Украины на сто миллиардов евро
СМИ: НАТО отказалась от создания фонда для Украины на сто миллиардов евро - РИА Новости, 08.06.2024
СМИ: НАТО отказалась от создания фонда для Украины на сто миллиардов евро
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию фонда военной помощи Киеву в течение пяти лети на сумму 100 миллиардов евро из-за РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T00:04
2024-06-08T07:36
в мире
украина
киев
сша
йенс столтенберг
нато
politico
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию фонда военной помощи Киеву в течение пяти лети на сумму 100 миллиардов евро из-за отсутствия согласия внутри альянса, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.&quot;Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине, столкнувшись с несогласием среди членов альянса&quot;, — говорится в сообщении агентства со ссылкой на осведомленные источники.Новая инициатива, которую министры обороны стран-членов альянса могут одобрить на следующей неделе, союзники будут тратить на помощь Украине по меньшей мере 40 миллиардов евро в год. Вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП. Ожидается, что США будут вносить приблизительно половину от этой суммы.Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала о том, что союзники по НАТО требуют от генсека альянса больше ясности по его плану о создании фонда для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов евро. В частности, они задались вопросом о том, где и каким образом может быть найдена такая огромная сумма.Газета Financial Times в свою очередь писала, что украинское руководство недовольно тем, что управление зарубежной военной помощью в контактной группе "Рамштайн" может перейти от США к НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240607/tac-1951526816.html
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в мире, украина, киев, сша, йенс столтенберг, нато, politico
В мире, Украина, Киев, США, Йенс Столтенберг, НАТО, Politico
СМИ: НАТО отказалась от создания фонда для Украины на сто миллиардов евро

Bloomberg: Столтенберг отказался от создания фонда для Киева на €100 миллиардов

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию фонда военной помощи Киеву в течение пяти лети на сумму 100 миллиардов евро из-за отсутствия согласия внутри альянса, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«

"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию пятилетнего фонда военной помощи Украине, столкнувшись с несогласием среди членов альянса", — говорится в сообщении агентства со ссылкой на осведомленные источники.

Новая инициатива, которую министры обороны стран-членов альянса могут одобрить на следующей неделе, союзники будут тратить на помощь Украине по меньшей мере 40 миллиардов евро в год. Вклад каждой страны будет зависеть от ее ВВП. Ожидается, что США будут вносить приблизительно половину от этой суммы.
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Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала о том, что союзники по НАТО требуют от генсека альянса больше ясности по его плану о создании фонда для финансирования Украины на сумму 100 миллиардов евро. В частности, они задались вопросом о том, где и каким образом может быть найдена такая огромная сумма.
Газета Financial Times в свою очередь писала, что украинское руководство недовольно тем, что управление зарубежной военной помощью в контактной группе "Рамштайн" может перейти от США к НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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