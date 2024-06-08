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В США рассказали о тайном желании Байдена в отношении России - РИА Новости, 08.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 08.06.2024 (обновлено: 16:15 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/ssha-1951649197.html
В США рассказали о тайном желании Байдена в отношении России
В США рассказали о тайном желании Байдена в отношении России - РИА Новости, 08.06.2024
В США рассказали о тайном желании Байдена в отношении России
Американское руководство во главе с президентом Джо Байденом хочет заставить Россию нанести удар по Польше, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:28
2024-06-08T16:15
специальная военная операция на украине
в мире
сша
джо байден
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американское руководство во главе с президентом Джо Байденом хочет заставить Россию нанести удар по Польше, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Администрация Байдена хочет, чтобы они (Россия. — Прим. ред.) атаковали Польшу. Но русские этого делать не будут, они достаточно умны", — отметил он.По словам эксперта, на территории Польши и Румынии работают сотни офицеров НАТО, оказывающих содействие ВСУ. Разрешив Украине наносить удары по территории России, США фактически заставили Москву рассматривать военные объекты в этих странах в качестве законных целей, утверждает Шаффер.Аналитик добавил, что на протяжении некоторого времени Запад рассчитывал, что "все происходящее на Украине остается на Украине". Как отметил Шаффер, теперь США и некоторые члены НАТО решили поменять это положение вещей.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.В среду президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
https://ria.ru/20240608/velikobritaniya-1951657733.html
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в мире, сша, джо байден, россия, владимир путин, москва, украина, киев, польша, румыния, нато, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джо Байден, Россия, Владимир Путин, Москва, Украина, Киев, Польша, Румыния, НАТО, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В США рассказали о тайном желании Байдена в отношении России

Шаффер: Байден хочет, чтобы Россия атаковала Польшу

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американское руководство во главе с президентом Джо Байденом хочет заставить Россию нанести удар по Польше, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Администрация Байдена хочет, чтобы они (Россия. — Прим. ред.) атаковали Польшу. Но русские этого делать не будут, они достаточно умны", — отметил он.
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По словам эксперта, на территории Польши и Румынии работают сотни офицеров НАТО, оказывающих содействие ВСУ. Разрешив Украине наносить удары по территории России, США фактически заставили Москву рассматривать военные объекты в этих странах в качестве законных целей, утверждает Шаффер.
Аналитик добавил, что на протяжении некоторого времени Запад рассчитывал, что "все происходящее на Украине остается на Украине". Как отметил Шаффер, теперь США и некоторые члены НАТО решили поменять это положение вещей.
На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.
В среду президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДжо БайденРоссияВладимир ПутинМоскваУкраинаКиевПольшаРумынияНАТОВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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