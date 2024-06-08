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В США рассказали о тайном желании Байдена в отношении России
В США рассказали о тайном желании Байдена в отношении России - РИА Новости, 08.06.2024
В США рассказали о тайном желании Байдена в отношении России
Американское руководство во главе с президентом Джо Байденом хочет заставить Россию нанести удар по Польше, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T15:28
2024-06-08T15:28
2024-06-08T16:15
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МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Американское руководство во главе с президентом Джо Байденом хочет заставить Россию нанести удар по Польше, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Администрация Байдена хочет, чтобы они (Россия. — Прим. ред.) атаковали Польшу. Но русские этого делать не будут, они достаточно умны", — отметил он.По словам эксперта, на территории Польши и Румынии работают сотни офицеров НАТО, оказывающих содействие ВСУ. Разрешив Украине наносить удары по территории России, США фактически заставили Москву рассматривать военные объекты в этих странах в качестве законных целей, утверждает Шаффер.Аналитик добавил, что на протяжении некоторого времени Запад рассчитывал, что "все происходящее на Украине остается на Украине". Как отметил Шаффер, теперь США и некоторые члены НАТО решили поменять это положение вещей.На прошлой неделе американская администрация разрешила украинцам применять передаваемое им вооружение против целей на российской территории, прилегающей к Харьковской области, но оставила в силе запрет на трансграничные удары оперативно-тактическими ракетами ATACMS и другими средствами дальнего огневого поражения.В среду президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ в Санкт-Петербурге заявил, что поставки Западом оружия Киеву и есть прямое участие в конфликте, так как украинские военные не могут самостоятельно нанести удар ракетами ATACMS или Storm Shadow. Путин не исключил возможности поставок российского оружия в те регионы, где можно наносить удары по чувствительным объектам государств, вооружающих Украину.
https://ria.ru/20240608/velikobritaniya-1951657733.html
https://ria.ru/20240608/udar-1951639336.html
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В США рассказали о тайном желании Байдена в отношении России
Шаффер: Байден хочет, чтобы Россия атаковала Польшу