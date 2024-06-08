Спецоперация, 8 июня: в НАТО отказались от многомиллиардной помощи Украине
Bloomberg: Столтенберг отказывается от помощи Киеву на сто миллиардов евро
© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Об отказе НАТО от создания многомиллиардного фонда для Киева, атаках украинских беспилотников на территорию России и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.
Разногласия в альянсе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов создать фонд для Киева на 100 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. Причиной называется несогласие среди членов военного блока.
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6 июня, 08:00
Газета New York Times, со своей стороны, пишет со ссылкой на экспертов, что уже переданная Украине западная военная помощь не оказала решающего воздействия на ситуацию на поле боя.
Американской помощи хватает ВСУ для того, чтобы стабилизировать оборону, но Россия все равно сохраняет преимущество в артиллерии — а это ключевое условие в боевых действиях, отмечает издание.
Нет единства в НАТО и по вопросу об ударах западным оружием по территории России. Так, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что согласие некоторых стран с тем, чтобы Киев таким образом применял их вооружения, говорит о желании обострить конфликт.
Фицо подчеркнул, что не позволит втянуть Словакию в подобные военные авантюры .
Запад отказался от своего главного сокровища
6 июня, 08:00
Ход спецоперации
За последние сутки подразделения группировок "Запад" и "Восток" заняли более выгодные рубежи, группировка "Север" продолжила продвижение в глубину обороны противника, а "Центр" — улучшила тактическое положение.
Средства ПВО сбили украинские вертолет Ми-8, а силы Черноморского флота уничтожили пять безэкипажных катеров.
В общей сложности ВСУ потеряли за сутки на всех участках фронта около 1,6 тысячи солдат, семь танков и других бронемашин, 20 артиллерийских орудий и 19 военных автомобилей, а также вертолет.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Удары Украины по России
По инфорфмации Минобороны, ночью системы ПВО сбили над Ростовской, Белгородской, Брянской, Тульской, Астраханской областями, Краснодарским краем и Крымом 25 беспилотников.
Кроме того, в Черном море уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись к Крыму.
Утром ВСУ атаковали дронами Северную Осетию. По словам главы республики Сергея Меняйло, в городе Моздок сбили три украинских беспилотника. По предварительным данным, целью атаки был военный аэродром. После отражения удара зафиксировали незначительные разрушения. Для безопасности населения в Моздокском районе отменили все массовые мероприятия.
Запад нашел слабое место России
1 июня, 08:00
Украинская армия не прекращает обстреливать Донбасс и другие новые российские территории. Как заявил РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин, ВСУ после сдачи Авдеевки активизировали обстрелы республики из дальнобойного оружия.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, в свою очередь, рассказал РИА Новости о мерах, которые принимаются для защиты региона от ракетных ударов. По его словам, в области создается глубокоэшелонированная система ПВО.
Сальдо подчеркнул, что эта система строится таким образом, о котором противник даже не догадывается.