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День социального работника в России

День социального работника в России - РИА Новости, 08.06.2024

День социального работника в России

Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года. РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T00:21

2024-06-08T00:21

2024-06-08T00:21

справки

россия

ссср

рсфср

социальная инфраструктура

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

день социального работника

нацпроекты

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Ежегодно 8 июня в России отмечают День социального работника. Этот профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 27 октября 2000 года. Впервые День социального работника как профессиональный праздник был официально закреплен в постановлении ежегодной конференции ассоциации работников социальных служб в 1994 году. Дата празднования выбрана не случайно. 19 июня (8 июня по старому стилю) 1701 года император Петр I подписал указ № 1856 "Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых", положивший начало формированию государственной системы социальной защиты в России.В XVIII веке при императрице Екатерине II в каждой губернии были созданы приказы общественного призрения – система государственной помощи, осуществлявшая всю социальную политику в стране. Приказы открывали и брали под контроль народные школы, заведения для умалишенных и неизлечимых больных, госпитали, больницы, богадельни, сиротские и смирительные дома. В этот период возникла сеть воспитательных домов для детей-сирот и незаконнорожденных ("зазорных") младенцев.Продолжила дело Екатерины II императрица Мария Федоровна, которая руководила всеми социальными учреждениями. Она основала Ведомство учреждений императрицы Марии для помощи нуждающимся независимо от их происхождения. Под ее руководством оно процветало и превратилось в особую отрасль общественного призрения, народного образования, здравоохранения и социального обеспечения. При Марии Федоровне были открыты опытные воспитательные дома для глухонемых и слепых детей, богадельни для вдов военных и гражданских чиновников и др.В 1802 году императором Александром I было основано крупное благотворительное ведомство – Императорское Человеколюбивое общество. Оно заботилось об учреждении заведений "для призрения дряхлых, увечных, неизлечимых и вообще к работам неспособных… для воспитания сирот и детей бедных родителей" и др. В 1912 году общество насчитывало 274 благотворительных заведения.С возникновением в 1930-х годах частной организованной благотворительности завершилось господство закрытых заведений как формы социальной помощи.В мае 1917 года постановлением Временного правительства Императорское Человеколюбивое общество было включено в состав Министерства государственного призрения. В ноябре того же года взамен этого министерства был создан Народный комиссариат государственного призрения. В апреле 1918 года он был переименован в Народный комиссариат социального обеспечения РСФСР. В 1946 году образовано министерство соцобеспечения РСФСР. Оно было ликвидировано в июле 1991 года в связи с образованием министерства здравоохранения и социального обеспечения РСФСР. В 1986 году была официально утверждена должность "социального работника". До этого его функции выполняли священнослужители, медицинские и педагогические работники, служащие социального обеспечения и пенитенциарных учреждений, социологи и психологи, служащие государственных и общественных благотворительных организаций, научных и других учреждений. В июле 1990 года была введена должность "социальный педагог". 23 апреля 1991 года решением № 92 Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам квалификационная характеристика "специалиста по социальной работе" была внесена в квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.Представление различных видов социальной помощи и оказание подобных услуг населению является одной из обязанностей государства, закрепленной в Конституции России (статьи 7, 39,75 и др.). В настоящее время предоставление социальных услуг регулируется федеральным законом от 28 декабря 2013 года "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", вступившим в силу с 1 января 2015 года. С 1 января 2018 года начала работать Единая государственная информационная система социального обеспечения. Реализация правительственных мер в области социальной защиты населения возложена на министерство труда и социальной защиты РФ. Социальное обслуживание граждан представляет собой деятельность по оказанию постоянной, периодической, разовой, в том числе срочной, помощи гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Оказываемые социальные услуги могут быть социально-бытовыми, социально-медицинскими, социально-психологическими, социально-педагогическими, социально-трудовыми, социально-правовыми, срочными и др. В обязанности социального работника входят покупка и доставка для подопечного продуктов, промтоваров и лекарств по его просьбе, приготовление пищи, кормление, помощь в ремонте и уборке, топка печей, помощь в покупке топлива (для проживающих в домах без центрального отопления и водоснабжения), сдача вещей в стирку и химчистку, оплата жилья и коммунальных услуг и др. Сегодня почти в каждом муниципальном образовании России есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В системе работает более 630 тысяч социальных работников. Специалистов данной профессии готовят 120 высших учебных заведений, в том числе профильный вуз – Российский государственный социальный университет (РГСУ), а также медицинские вузы. Среди почетных званий России есть и звание "Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации". Согласно статье 5 федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", система социального обслуживания, помимо государственных, включает коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальных предпринимателей. По данным мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах РФ в 2021 году, общее число поставщиков социальных услуг составило более 6,5 тысяч организаций. В 2023 году на выполнение государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере было привлечено 5467 исполнителей, 161 из которых являлись негосударственными. Ими было оказано свыше 7,1 миллиона потребительских услуг в рамках социального заказа. По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, по состоянию на начало 2024 года социальные услуги получают 8,4 миллиона человек в России. Это количество увеличилось на пять миллионов с 2018 года. В рамках нацпроекта "Демография" (2019-2024) в России выстраивается система долговременного ухода. Это целый комплекс социальных и медицинских сервисов для пожилых и инвалидов. В него входит 50 различных бесплатных соцуслуг – от помощи в быту до поддержания коммуникативных навыков. Количество пилотных регионов с 2018 года поэтапно увеличивалось. В 2021 году пилотный проект реализовывался на территории 24 регионов, в 2022 году – в 34. Число граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги в рамках системы долговременного ухода, по итогам 2023 года составило более 171,2 тысячи человек. После завершения реализации нацпроекта в 2024 году мероприятия, касающиеся здорового образа жизни и спорта, войдут в национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". Его целью станет выход на уровень ожидаемой продолжительности жизни россиян более 80 лет, а упор будет сделан на поддержание и сохранение здоровья представителей старшего поколения. Независимо от специализации каждый соцработник должен обладать определенным набором качеств. В первую очередь это способность быть "третьим человеком", связующим звеном между подопечным и окружающим миром, детьми и взрослыми, семьей и обществом. Среди важных качеств соцработника – уметь сопереживать и вникать в чужие проблемы. В день социального работника или накануне праздника проходят торжественные собрания, лучшим работникам системы социальной защиты населения вручаются награды. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, ссср, рсфср, социальная инфраструктура, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), день социального работника, нацпроекты