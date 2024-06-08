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Швыдкой призвал уделять внимание артистам, которые остались в России - РИА Новости, 08.06.2024
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Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 03.06.2024
ПМЭФ-2024
 
10:41 08.06.2024 (обновлено: 11:35 08.06.2024)
https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951605254.html
Швыдкой призвал уделять внимание артистам, которые остались в России
Швыдкой призвал уделять внимание артистам, которые остались в России - РИА Новости, 08.06.2024
Швыдкой призвал уделять внимание артистам, которые остались в России
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что в России уделяют слишком много внимания... РИА Новости, 08.06.2024
2024-06-08T10:41
2024-06-08T11:35
пмэф-2024
россия
михаил швыдкой
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что в России уделяют слишком много внимания уехавшим из страны артистам, отметив, что важнее те, кто остался. "Мне кажется, мы слишком много внимания уделяем тем, кто уехал, а нам важнее те, кто остался. Им и нужно уделять внимание", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости на "полях" ПМЭФ, отвечая на вопрос, нужно ли лишать званий народных артистов РФ, которые уехали из страны и выражают негатив в её адрес. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Читайте полный текст интервью Михаила Швыдкого&gt;&gt;
https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951577296.html
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россия, михаил швыдкой
ПМЭФ-2024, Россия, Михаил Швыдкой
Швыдкой призвал уделять внимание артистам, которые остались в России

Швыдкой: в России уделяют слишком много внимания уехавшим артистам

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСпецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что в России уделяют слишком много внимания уехавшим из страны артистам, отметив, что важнее те, кто остался.
"Мне кажется, мы слишком много внимания уделяем тем, кто уехал, а нам важнее те, кто остался. Им и нужно уделять внимание", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости на "полях" ПМЭФ, отвечая на вопрос, нужно ли лишать званий народных артистов РФ, которые уехали из страны и выражают негатив в её адрес.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, посол по особым поручениям Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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Читайте полный текст интервью Михаила Швыдкого>>
 
ПМЭФ-2024РоссияМихаил Швыдкой
 
 
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