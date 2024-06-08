https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951605254.html

Швыдкой призвал уделять внимание артистам, которые остались в России

Швыдкой призвал уделять внимание артистам, которые остались в России - РИА Новости, 08.06.2024

Швыдкой призвал уделять внимание артистам, которые остались в России

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что в России уделяют слишком много внимания... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T10:41

2024-06-08T10:41

2024-06-08T11:35

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михаил швыдкой

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил РИА Новости, что в России уделяют слишком много внимания уехавшим из страны артистам, отметив, что важнее те, кто остался. "Мне кажется, мы слишком много внимания уделяем тем, кто уехал, а нам важнее те, кто остался. Им и нужно уделять внимание", - сказал Швыдкой в интервью РИА Новости на "полях" ПМЭФ, отвечая на вопрос, нужно ли лишать званий народных артистов РФ, которые уехали из страны и выражают негатив в её адрес. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума. Читайте полный текст интервью Михаила Швыдкого>>

https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951577296.html

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россия, михаил швыдкой