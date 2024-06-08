https://ria.ru/20240608/shvydkoy-1951604830.html

Михаил Швыдкой: культуру России надо продвигать в недружественных странах

Михаил Швыдкой: культуру России надо продвигать в недружественных странах - РИА Новости, 08.06.2024

Михаил Швыдкой: культуру России надо продвигать в недружественных странах

Расширение культурного сотрудничества России с государствами-партнерами не должно останавливать нашу страну в продвижении своей культуры в недружественных... РИА Новости, 08.06.2024

2024-06-08T11:00

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Расширение культурного сотрудничества России с государствами-партнерами не должно останавливать нашу страну в продвижении своей культуры в недружественных странах, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. В эксклюзивном интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он рассказал и своем видении отношения к уехавшим и оставшимся артистам, а также объяснил, почему российское кино не должно равняться на Голливуд. Беседовала Александра Шванова.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.– Михаил Ефимович, гастроли наших творческих коллективов продолжают отменяться в разных странах. В прошлом году были отложены гастроли "Ленкома" в Израиле из-за поступающих угроз в сторону театра.Также были отменены гастроли примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой в Южной Корее. Видите ли вы угрозы для культурных деятелей из России при работе с недружественными странами? Надо ли продолжать эту работу или лучше сосредоточиться на совместных проектах с дружественными странами?– Этот вопрос один из самых непростых. Когда мы получаем известия о том, что отменяются гастроли коллективов в связи с угрозами, то некоторые говорят: "Все, хватит, надоело. Пусть они живут сами по себе". В конце концов эти страны теряют больше, чем мы, потому что любители искусства, поклонники балета в Южной Корее были в высшей степени раздосадованы, что гастроли Светланы Захаровой не состоялись. Там были прямые угрозы со стороны украинских представителей, которые находятся в Республике Корее.Моя позиция предельно проста: если мы серьезно хотим изменить восприятие того, что происходит сегодня по отношению к России, если мы серьезно озабочены тем, чтобы русская культура несла в мир наши высшие традиционные ценности, чтобы российская культура была воспринята миром, в том числе и недружественными странами, нам, конечно же, нужно продолжать работать с этими государствами.Ведь неслучайно президент Владимир Путин всякий раз подчеркивает, что для нас не существует недружественных народов, есть недружественные политические элиты. И, как мне кажется, мы не должны идти у них на поводу.Тем более есть несколько позитивных примеров. Только что из Японии вернулся Московский художественный театр, который не был там 32 года. Гастроли прошли с большим успехом в одном из престижных залов Токио. Год назад с таким же успехом прошли гастроли Ансамбля Моисеева. Это все происходит в рамках фестиваля российской культуры в Японии, который мы проводим уже в 18 раз с 2006 года. В этом году фестиваль завершится в декабре. Мы уже планируем его программу на 2025 год.– Вы рассказывали, что японская публика с восторгом воспринимает наших артистов. Какие еще недружественные страны ждут наших деятелей культуры?– Я могу привести еще ряд примеров. Если вы посмотрите на афишу премьеры оперы Жоржа Бизе "Кармен" в Венской опере, то увидите там пять русских исполнителей. Эти исполнители живут в России и приезжают туда на гастроли. Если вы посмотрите афишу Зальцбургского фестиваля, то увидите неизменно присутствующего Теодора Курентзиса, который живет и работает в России. Если вы посмотрите на афишу Метрополитен оперы в Нью-Йорке, то увидите российских исполнителей, которые там выступают лет восемь или девять.Я говорю об этом только потому, чтобы было понятно: мы не сотрудничаем сегодня с европейскими государствами и недружественными странами на государственном уровне. И это не наш выбор. Его сделали политические элиты недружественных государств. Они заморозили все отношения по государственным линиям, запретив своим учреждениям культуры общаться с нашими.Но есть сотрудничество через общественные организации и личные связи – тот же фестиваль российской культуры в Японии проводят общественные организации. Мы проводим кинофестивали в Великобритании, также очень успешно и активно работает культурный центр России в Париже. И он привлекает внимание не только русской миграции, но и французской публики.Я не идеализирую обстановку в недружественных странах. Она очень сложная. Мы все время сталкиваемся с активными агрессивными, антироссийскими действиями украинской диаспоры. В Канаде любые наши инициативы встречают жесточайшие сопротивления, блокируются агрессивными акциями со стороны украинской диаспоры и канадского правительства.Я уверен, что мы сегодня, уделяя больше внимания странам СНГ, дружественным странам Глобального Юга, Китайской Народной Республике, не должны отступать от продвижения российской культуры в недружественных государствах. Поскольку это отвечает интересам Российской Федерации, это очень важно понимать. Россия развивается. Россия отстаивает определенные традиционные ценности, одновременно демонстрируя открытость к новому искусству, Россия живет, несмотря на все сложности, связанные со специальной военной операцией, несмотря на беспрецедентные санкционные давления, живет нормальной полноценной жизнью. Петербургский международный экономический форум тому свидетельство. Я считаю, что такого рода усилия нельзя оставлять.При этом. мы никому не хотим навязываться. Россия – самодостаточная страна, которая обладает огромными культурными ценностями, материальными и духовными, у нас много талантливых актеров, режиссеров, художников, без которых, к сожалению, мировая культура не будет полноценной.Понятно, что сегодня мы больше внимания выделяем Китайской Народной Республике, всем нашим партнерам по БРИКС, всем нашим партнерам из стран Содружества Независимых Государств. Мы стараемся регулярно проводить и гастроли, и образовательные конференции. Например, 18-19 июня в Москве состоится очень важная конференция Ассоциации историков и архивистов стран СНГ. Я полагаю, что приедут и представители грузинской исторической науки. Это очень важно, потому что сегодня история, особенно история СССР, история Российской империи – это предмет очень широкий, очень острый, не только научной, но и политической дискуссииНепростые оценки, конечно, в отношения к советской истории. Нам важно выработать не просто такой примеряющий консенсус, нам нужно просто еще обратиться к реальной истории. Потому что, даже если мы говорим о Российской империи, то это другой тип отношений с народами, которые в нее входили.– Несмотря на непростую политическую ситуацию, вы говорили, что культурное сотрудничество расширяет свою географию. Возможны ли музейные обмены в текущей ситуации, или есть риски? Какова позиция государства? Россия больше не отдаст музейные предметы на выставки в недружественные страны?– Межмузейные обмены сегодня в высшей степени рискованны, можно сказать с определенностью, что существует не так много стран, куда можно без опасения, что эти ценности будут арестованы, направлять выставки, даже в страны СНГ.Во-первых, у нас плохо отработанный механизм взаимной защиты ценностей внутри СНГ. Например, для того, чтобы отправить коллекцию в Азербайджан или в Казахстан, уверен, нужны правительственные гарантии, или даже гарантии президента на самом высоким уровнем. Практически нет рисков для обмена с Китаем. Некоторые государства Персидского залива, Саудовская Аравия, Катар, возможно, Эмираты, Бахрейн безопасны для музейного обмена.Но повторю, каждый раз надо внимательно смотреть на то, что мы отправляем. Хорошо бы иметь в залогах некоторые предметы, которые представляют ценность для тех стран, в которые мы отдаем свои коллекции.– Какова судьба скифского золота? Как обстоят дела с исками крымских музеев в ЕСПЧ?– Я не могу выразить ни оптимизма, ни пессимизма. Ситуация эта крайне политизирована. И решение нидерландских судов, конечно, политизировано. Речь ведь идет на самом деле о том, что по договору крымские музеи хотят вернуть себе то, что они отдали. Единственный шанс, который оставался, – это обращение в ЕСПЧ именно музеев, а не российского государства. Посмотрим, какое будет решение. Там апелляционные жалобы сейчас поданы.– Ожидается проведение музыкального конкурса "Интервидение", а также Евразийской кинопремии. Как вы оцениваете их проведение? Как это скажется на культурном сотрудничестве России с другими странами? Улучшатся ли наши отношения с недружественными государствами?– "Интервидение" пройдет либо в конце этого года, либо в начале следующего, а Евразийская кинопремия – в следующем. Как говорит президент Владимир Путин, у нас нет такой озабоченности – улучшить отношения с недружественными государствами. У нас есть озабоченность создать новую структуру многополярного мира, в котором у каждого будет свой голос, и будут учтены интересы России. Это нас заботит, в первую очередь. Недружественные страны должны понять, что Россия – страна суверенная и достойна, чтобы ее уважали.Что касается проведения двух этих крупных мероприятий – это тоже непростой вопрос. Сегодня мир действительно велик и многообразен. В нем развиваются самые разные кинематографии. Евразийская премия – это индустрия, в которой будут выбирать победителей из нескольких тысяч картин, Только кинематография Индии производит 2,5 тысячи в год, кинематография Китая – это сотни картин, кинематография России – это тоже сотни картин.– Как в современном мире оценивать качество кинокартин?– К кинематографу можно относиться как к индустрии, и тогда, конечно, финансовые показатели важны. Но кинематограф – это великое искусство. И не всегда великое искусство ориентировано на сверхширокую публику. Это не фастфуд. Я не хочу казаться недемократичным, но в данном случае высокое искусство требует, прежде всего, оценки художественной критики.Американский кинематограф создал много шедевров мирового кино. Но это не значит, что американское кино – единственное. Это главное для понимания. Когда мне сегодня говорят, что мы сделали фильм прямо как в Голливуде, я вздрагиваю. Меня не интересует русский фильм, сделанный как в Голливуде. Мне очень хочется, чтобы было русское кино, как в России. И вот это очень важно. Это не значит, что оно должно быть технологически беднее, хуже и так далее. Это другое кино.Я руковожу Московским театром мюзикла, как вы знаете. Когда мне говорят, что у вас круче, чем на Бродвее, я отвечаю, что мы вообще не соревнуемся с Бродвеем. У нас совершенно другие задачи. Я хочу делать русские художественные произведения.Понятно, кинематограф универсален. Но тем не менее. Вы обратите внимание на то, что последние годы, десятилетия, оперу поют на национальных языках, на языке оригинала, потому что она несет в себе культурную идентичность нации. Вот это очень важно с моей точки зрения. Я думаю, что Евразийская премия будет относиться к этому серьезно.Что касается "Интервидения", то неслучайно создатели этого конкурса сначала использовали слово "популярные песни". Это песня, которая отражает душу народа. Вот что очень важно. Эта песня может быть эстрадной, может быть народной, песня как феномен, код культурной идентичности каждого народа. В Евразийской кинопремии примут участие и страны ШОС, и страны СНГ, и страны БРИКС.И уже сегодня очевидно, что интерес к "Интервидению" велик. Это и Латинская Америка, и Центральная Азия, и страны СНГ, и, насколько мне известно, какие-то даже отдельные европейские государства выражают интерес, подтвердили участие и КНР, и Белоруссия, и Азербайджан, и Казахстан, и Куба, и Бразилия. Там более 16 стран подтвердили уже окончательно свое участие. И повторюсь, не те страны, в которых мы довольно активно работаем.– В прошлом году на Санкт-Петербургский культурный форум приехали более 30 министров культуры из разных стран. В этом году форум юбилейный. Планируется ли расширить географию гостей в этом году? Поделитесь, пожалуйста, планами предстоящего форума.– Культурный форум будет шире по составу. Я думаю, что общая ситуация меняется в пользу того, чтобы приезжало в Россию больше людей из разных стран.– Вы говорили, что в Китае появится новая консерватория имени Чайковского. Скажите, пожалуйста, что в ней будет общего с нашим учебным заведением? В чем будут принципиальные отличия? Планируются ли подобные проекты в других странах? Какие?– Русское музыкальное образование, безусловно, лидирует в мире. Неслучайно китайские, корейские музыканты, японские, американские музыканты учились у русских педагогов по русским методикам. И это дало необычайные результаты. Когда мы разговариваем с Александром Сергеевичем Соколовым (ректором консерватории – ред.), то мы говорим о том, что нужно сохранить качество и престиж московских педагогов и в Москве. И в этом смысле сохранение педагогических кадров, и такое разумное распределение молодых педагогов между Москвой и Пекином, это не простая задача. Молодые выпускники московской консерватории будут преподавать там.– Как вы считаете, нужно ли лишать званий народных артистов, которые негативно относятся к России? Недавно Андрей Макаревич* заявлял, что не против помогать ВСУ и готов выступить в Киеве в первый же день победы Украины.– Мне кажется, мы слишком много внимания уделяем тем, кто уехал, а нам важнее те, кто остался. Им и нужно уделять внимание.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, голливуд, михаил швыдкой, европейский суд по правам человека (еспч), брикс, снг, владимир путин, светлана захарова, интервью - авторы